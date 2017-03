Haruna Gabra: "Supportrarna här är helt galna, det motiverar en"

Idag gjorde Gustav Engvall sitt första träningspass med Djurgården. På sidan av planen satt en annan anfallare, nämligen den 23-årige provspelaren Haruna Zambuk Gabra och inspekterade sin potentiella framtida klubb. Forum1891 pratade med nigerianen efter träningen som fått en bra uppfattning av Djurgården efter den korta tiden han spenderat i huvudstaden.

- Det är ett välkomnande och bra lag. Av träningen att döma så har laget en bra fysik och bra sammanhållning.





Hur skulle du beskriva dig som fotbollsspelare?

- Jag är en anfallare som är snabb, rörlig och en bra målskytt.



Hur ser du på provspelet?

- Jag hoppas kunna bevisa mig från bästa sida och att vi kommer överens om en snabb lösning.



Vad har Bosse sagt till dig?

- Han ser mina kvaliteter som spelare. Han tror på mig och om jag kan prestera det han vet kommer det bli bra det här.



Gabra berättar även att han är tillänglig för spel mot Tromsö på lördag.



Vad tycker du om vädret?

- Det är okej, jag föredrar varmare men det här funkar.



Gabra berätta även att han har koll på Djurgårdens sjärnspelare Kim Källström och Andreas Isaksson från deras sejourer ute i Europa och att det skulle vara lärorikt att spela med så meriterade spelare och han säger att han även har lite koll på



- Inte så mycket mer än Malmös framgångar och så har jag sett lite videoklipp från derbymatcherna. Fansen är galna här och det är fantastiskt!



Du gillar det...



- Ja, verkligen! Det är de bästa platserna att spela på är när det finns mycket supportrar och ifall jag skulle kunna göra dem glada så vore det väldigt häftigt. Supportrarna motiverar en också att jobba hårdare varje dag!







2017-03-14 08:00:00

Idag gjorde Gustav Engvall sitt första träningspass med Djurgården. På sidan av planen satt en annan anfallare, nämligen den 23-årige provspelaren Haruna Zambuk Gabra och inspekterade sin potentiella framtida klubb. Forum1891 pratade med nigerianen efter träningen som fått en bra uppfattning av Djurgården efter den korta tiden han spenderat i huvudstaden. - Det är ett välkomnande och bra lag. Av träningen att döma så har laget en bra fysik och bra sammanhållning.