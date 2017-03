Haruna Garba klar för Djurgården

Den nigerianske anfallaren Haruna Garba har skrivit på ett treårsavtal med Djurgården.

0 KOMMENTARER 296 VISNINGAR 0 KOMMENTARER296 VISNINGAR JOHN AVESKÄR

2017-03-24 18:12:06

ANNONS:

Fler artiklar om Djurgården

Djurgården

2017-03-24 18:27:00

Djurgården

2017-03-24 18:12:06

Djurgården

2017-03-24 13:00:00

Djurgården

2017-03-24 08:00:00

Djurgården

2017-03-23 20:43:00

Djurgården

2017-03-23 11:45:00

Djurgården

2017-03-19 16:47:00

Djurgården

2017-03-18 19:09:00

Djurgården

2017-03-18 17:00:26

Djurgården

2017-03-17 21:39:00

ANNONS:

Det var under den förra veckan som den nigerianske strikern Haruna Garba kom till Stockholm för ett provspel. 23-åringen imponerade sedan i träningsmatchen mot Tromsö i lördags, där han även blev målskytt. Nu kommer beskedet att DIF erbjuder Haruna Garba ett kontrakt, något som glädjer huvudpersonen enormt.– Det är en ära för mig att få spela för Djurgården. En massiv känsla att få vara en del av det här laget och få bära tröjan och klubbmärket. Jag vet att det är väldigt många supportar på matcherna och jag hoppas att jag kan glädja dem med mina insatser, säger Haruna som är extra taggad efter att ha sett en del klipp på DIF-matcher innan han kom hit. Som jag nämnt tidigare har jag sett via klipp vilken stämning det är med DIF-publiken, speciellt på derbymatcherna. Jag ser verkligen fram emot att få uppleva det och även att kunna ge fansen något att jubla åt, säger Garba till Djurgårdens hemsida.Garba har spelat i Europa under de fem senaste säsongerna, och är väl bekant med de nordeuropeiska klimaten. Den första klubben efter flytten från nigerianska högstaligan gick till Litauen (FK Kruoja) för att sedan gå vidare till Malta (Hamrin Spartans FC och Sliema Wanderers) och nu senast i Dubai SCS. Leveransen av mål har varit Garbas utpräglade styrka i samtliga klubbar, och Djurgårdens sportchef Bosse Andersson hoppas att utveckligen fortsätter i DIF.– Vi hade en ganska klar bild i somras och då var Garba på väg till Dubai. Sedan så kontaktade han mig vid årsskiftet och ville komma hit och vid den tidpunkten så visste vi att det var en stark fysisk forward som har näsa för mål och den typen av egenskaper som vi har letat efter. Därefter började en process och vi hade som målsättning att Garba skulle vara här i slutet av januari då vi inledde en visumprocess. Den blev dock långdragen, vilket var oförståeligt, och det gjorde att han istället anlände den 13 mars. Men vi hade hela tiden god kontakt under tiden och han är en otroligt fin person utanför planen. Så det växte fram ett förtroende under den tiden, säger Bosse som är väl medveten om att Garba inte har kunnat träna för fullt på det sätt som det var tänkt, säger Bosse Andersson till Blårändernas hemsida.Andersson medger att tanken var att Garba skulle komma i januari för att i lugn och ro växa in i laget utan att kastas in i hetluften omgående. På grund av att planeringen kring forwardssidan inte gått som man tänkt sig kan Garba användas från start, men sportchefen är även övertygad att anfallaren kommer växa med uppgiften.– Vi hade en klar bild av att han inte har kunnat vara med och träna med oss i januari och februari under försäsongen. Men han är väldigt ambitiös och vi har ett behov av hans spelartyp och jag tror att vi kan träna upp honom snabbt. Han har smält in i laget snabbt och gör ett bra jobb som vi kommer att ha nytta av. Så vi erbjuder honom ett treårsavtal och han har visat att han är angelägen att vara i den här miljön och utvecklas hos oss. För vår del hoppas vi på ett bra samarbete och som saker har utvecklat sig har det inte blivit som vi trodde beträffande forwardsbiten. Tanken var egentligen att han skulle få komma hit i lugn och ro och utvecklas . Det hade känts tryggare men nu kan det vara skarpt läge direkt och att han kastas in i hetluften omgående. Men jag är övertygad om att han klarat det utmärkt, summerar Bosse.Kontraktet med Haruna Garba är på tre år men anfallarens tröjnummer är i skrivande stund okänt.Född: 1994-01-17Längd: 190 cmPosition: AnfallareLäs om alla nyheter och rykten om spelare som är på väg in eller på väg ut i Djurgårdens IF.Den nigerianske anfallaren Haruna Garba har skrivit på ett treårsavtal med Djurgården.Enligt uppgifter till Forum 1891 satsar Djurgården på ett stort anfallsnamn och ett alternativ är Emir Kujovic.Bosse Andersson kommenterar värvningen av Jonas Olsson och arbetet de sista dagarna på transferfönstret - Jag kan inte nog säga vilken respekt jag har för West Bromwichs arbete.Jonas Olsson är klar för Djurgården. 34-åringen har skrivit på ett avtal som sträcker sig två år framöver. En fantastisk värvning på alla vis. Forum1891 var på plats på Kaknäs för att höra vad nyförvärvet hade att säga om att komma till sin nya klubb. - Sedan jag för första gången tänkte över min situation i England så har Djurgården varit nummer ett, säger en glad Olsson.Djurgården har officiellt presenterat mittbacken Jonas Olsson som värvas från Premier League-klubben West Bromwich.Forum1891 pratade med en av gårdagens målskyttar Othman El Kabir om matchen och den egna formen.Blåränderna slog gästande Tromsö på Danderyd Arena med 3-1 efter mål av Tino Kadewere, Haruna Garba och Othman El Kabir. Övergången till 4-4-2 samt tillskotten i anfallet gav frukt, och även om en del frågetecken finns kvar så fanns det en hel del positivt att ta med sig.Blåränderna slog gästande Tromsö på Danderyd Arena med 3-1 efter mål av Tino Kadewere, Haruna Garba och Othman El Kabir. Övergången till 4-4-2 samt tillskotten i anfallet gav frukt, och även om en del frågetecken finns kvar så fanns det en hel del positivt att ta med sig.Besvikelsen efter cup-debaclet har lagt sig och nu har vi vänt blad. Efter en spelledig helg har förmodligen laget gjort detsamma. Det är drygt två veckor kvar till allsvenska premiären och för att förbereda sig återstår två träningsmatcher. I morgon när Tromsö står som motståndare kommer Özcan äntligen ha flera alternativ på anfallet till sitt förfogande och nu vill vi få indikationer på hur temperaturen är på såväl truppen som på det spelmässiga.