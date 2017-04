Inför Allsvenskan 2017: "Vi kommer vara med i racet"

Det blåser positiva vindar runt Djurgården och efter ett starkt transferfönster har en del tippat DIF högt i tabellen. Truppen har en fin mix av rutin och talang, föreningens ekonomi är stark och intresset är skyhögt! John Aveskär skriver i sin inför säsongen-krönika om en förening som är påväg framåt!

Vi kan alla historien vid det här tillfället. Efter guldåren så kom baksmällan med rekryteringar som inte slog väl ut och föreningen klädde sig i en kostym som man helt enkelt inte hade råd med. Djurgården Fotboll gick back cirka 100 miljoner kronor mellan åren 2008-2013, och vi har under flera säsonger fått betala priset för misskötseln på fotbollsplanen. Vi bestämmer tyvärr inte priset på våra spelare, utan klubbar lägger bud som man inte har råd att tacka nej till. 2013 hade vi inte råd att tacka nej till fyra miljoner för Joona Toivio, 2017 hade vi inte råd att tacka nej till 40 miljoner för Michael Olunga. Ni märker själva, det är dyrt att vara fattig.Vart vill jag komma? Jo, vi har skaffat oss förutsättningarna som krävs för att utmana om Europaplatser och topplaceringar. Ett vinterfönster och vi har fått in otroligt meriterade spelare i Kim Källström och Jonas Olsson samtidigt som vi lockar stora talanger som Aliou Badji och Felix Beijmo . Vi kan numera vara med och konkurrera om spelarna på den högsta hyllan i Allsvenskan tillsammans med AIK Solna, Norrköping och Malmö. Kommer vi vinna guld 2017? Just nu är det en högoddsare då Malmö är storfavoriter, men vi kommer vara med i racet och föreningen är så pass välmående att man kommer kunna rekrytera spelarna med den vassaste spetsen och talangerna med den största potentialen med Allsvenska mått mätt. Kan man fortsätta på det spåret kommer man etablera sig som ett topplag som utmanar på allvar år efter år.Den största utmaningen nu är för tränaren Özcan Melkemichel att få ihop helheten. Truppen blev spikad sent, men det är å andra sidan något som huvudtränaren är van vid. Premiären mot Sirius är en match som ska vinnas, men det gäller nog att ha en del tålamod. Spelet kommer knappast se 100%-igt ut från start, de sena nyförvärven kan nog behöva mer tid för att komma in i det. Bosse Andersson har gjort sitt, nu är det upp till Özcan, spelarna och oss på läktarna. Jag är övertygad om att Özcan och co. gör sitt, och jag förväntar mig att varje Djurgårdare är med och bidrar till det mäktigaste trycket som finns i Allsvenskan. Låt oss sjunga DIF till tre poäng, och till en kanonstart på årets säsong! Nu kör vi!Intern skytteligavinnare?Intern assistkung?Årets genombrott?Djurgårdens placering?Bästa bortaresa?Värsta bortaresa?Startelva: Isaksson - Beijmo, Une Larsson, Olsson, Augustinsson - Eriksson, Källström, Mrabti, El Kabir - Garba, Engvall