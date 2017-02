Inför: BP - Djurgården

I morgon krävs en seger för att Djurgården ska ha en chans för vidare spel i cupen.

Tidigare idag fortsatte Degerfors övertyga när de besegrade Helsingborg på bortaplan med 3-2. Resultatet innebar att Djurgårdens chanser till avancemang minskade betänkligt. Och i och med resultatet i den matchen är det högst osäkert att ens två segrar för DIF:s del skulle räcka till att gå vidare, då Djurgården inte har något i de egna händerna längre.Inte blir det lättare när Djurgården kommer till matchen mot Brommapojkarna med en skadeskjuten backlinje. Både Jacob Une Larsson som ådrog sig en hjärnskakning efter den otäcka kollissionen med Spethem Hasani och Niklas Gunnarsson som fortfarande är under rehabilitering efter skadan mot Vålerengen missar matchhen. Även Haris Radetinac, Daniel Berntsen och Tino Kadawere står på skadelistan. Aliou Badji är på det afrikanska U20-mästerskapet. Övriga spelare är uttagna.Potentiell startelva:IsakssonBjörkström - Ceesay - Hansson - KäckWalker - KällströmMrabti - Eriksson - El KabirAmadou JawoKommentar: Läser man på diverse forum är de flesta skeptiska kring backlinjen. Jag vänder istället på det och hoppas att Marcus Hansson kan kliva in och spela så bra som vi lärda känna honom när han värvades. Han fick hoppa in som mittback senast men har tidigare under försäsongen bara matchas som innermittfältare, en position han inte behärskar tillräckligt bra i min mening. Nu får han chansen på sin position och det ska bli väldigt intressant hur den ambitiöse Hansson handskar utmaningen. Med skadorna har dörren öppnats för både honom och Ceesay och känslan just nu är att det kommer ta tid innan Özcan stipulerar i vilka han kommer satsa på. Framåt är förhoppningen att knutarna ska lossa, framförallt för den offensiva trion bakom Amadou Jawo som minst sagt sett bleka ut de senaste matcherna.Brommapojkarna, som sjönk som en sten i seriesystemet då klubben gick från Allsvenskan till division 1 på två år, är nu åter på rätt spår efter att laget avancerade från norrettan förra året. Under försäsongen har resultaten varit av blandat kompott. Men när allvaret började med Svenska Cupen stod man för en övertygande insats och slog ett, värt att nämna, håglöst Helsingborg med 3-0 på Grimsta. Efter att ha följt BP en del under förra säsongen och under försäsongsmatcherna i år kan man säga att det är ett bollskickligt lag byggt på många egna produkter som gillar att styra spelet och två spelare jag höjer varningens finger för är Felix Beijmo, lagets högerback och yttermittfältaren Kevin Kabran. Den förstnämnda är en spelare jag gärna ser i blårandigt. Han är 18 år, går in i sin tredje säsong som A-lagsspelare och besitter många fina kvaliteter och har en mycket hög utvecklingspotential. Och inte blir det mindre nödvändigt då vi törstar efter en högerback. Blir intressant att följa vart han hamnar de kommande åren. En annan spelare som återfinns i BP:s trupp är Tim Söderström. Den gamla Djurgårdstalangen som gjorde två matcher i den blårandiga tröjan i allsvenskt sammanhang ser ut att, av förra matchen att döma, ta plats i en balanserad mittfältsroll. Özcan Melkemichels bild av BP överensstämmer med min när han delar sina tankar till DIF.se– Det är ett väldigt bollskickligt lag med många individuellt duktiga spelare. Flera av dem känner vi sedan tidigare, jag har haft dem i några av mina lag eller mött dem flera gånger. BP har fina kantspelare och varierar sitt spel men det finns brister och det är dem som vi ska försöka utnyttja, säger Özcan Melkemichel.Tips: För Djurgårdens del handlar allt om seger och även en bra prestation. Inte bara för att Djurgården måste vinna för att ha chans att gå vidare, utan även för att vi behöver andrum efter uteblivna resultat på sistone och avsaknaden av nyförvärv. Jag tror att BP:s spelsätt kommer att passa DIF bättre än till exempel Degerfors som mer eller mindre parkerade bussen. BP är ett entusuastiskt lag med stor tilltro på sin spelidé men saknar samtidigt en riktig "killer" längst fram. Detta märktes tydligt i träningsmatchen mot Hammarby för några veckor sedan. Deras spelsätt kommer även öppna ytor för DIF och att matchen spelas på hemmaplan ska inte underskattas. Den största farhågan är vilket självförtroende DIF kommer in till matchen med. Många spelare har än inte hittat matchformen och supportrarna skriker efter resultat. Jag tror dock att DIF kommer vinna i morgon och man gör det övertygande med 3-0 genom mål av Kim Källström, Kerim Mrabti och Amadou Jawo.Köp biljett, se till att vara på plats och kriga på läktarna precis som vi vill att spelarna krigar för oss.Plats: Tele2 ArenaNär: 19:00Domare: Johan Hamlin