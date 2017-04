Inför: DIF - Elfsborg

På påskdagen i morgon gästar Elfsborg Djurgården på Stockholmsarenan. Djurgården kommer med en poäng i ryggsäcken från bortamatchen mot Häcken medan Elfsborg förlorade mot aik på hemmaplan.

Elfsborg har efter ett tungt 2016 klivit in till årets säsong med en intressant trupp, framförallt i offensiven. I truppen fanns redan förra året flera toppspelare i allsvenskan som Issam Jebali och Simon Lundevall men sportchef Stefan Andreasson har inte legat på latsidan under vintern utan har precis som Bosse genomfört flera bra nyförvärv som Jesper Karlsson och Alex Dyer, värvade för att fylla de stora skor som Viktor Claesson lämnat efter sig. Många menar att Elfsborg blir att räkna med i toppen i år men kollar man på försvaret ger de ingen skrämselhicka för motståndarlagen och jag tror inte heller man ska underskatta det monumentala tappet av Anders Svensson som förra året visade sig vara väldigt plågsamt för Elfsborg.



Detta nybygge fick en flygande start på säsongen när ett undermåligt Kalmar pulvriserades med 5-1 på bortaplan men i förra omgången förlorade man mot aik, ett aik som i och med segern tog sin första seger på Borås Arena.



Och när vi ändå är inne på dystra sviter så har Djurgår´n inte vunnit mot Elfsborg på hemmaplan sedan 2007. För alla som minns den matchen så var det en fantastisk sommarkväll i juli där DIF efter två sena mål vände matchen och vann, en seger som innebar serieledning i en säsong där vi var med i guldstriden hela vägen in till mållinjen.



***



Även fast jag var lite besviken med en pinne senast mot Häcken så ska man inte negligera poängens betydelse som gav Özcan, laget och oss supportrar ett stabilitet, lugn och tålamod. Insatsen var ett stort steg framåt, i synnerhet försvarsspelet men anfallspelet var precis lika uddlöst som i premiären. Till matchen i morgon kommer man med en intakt trupp. Förvånande nog så är Gustav Engvall redan tillgänglig för spel efter den otäcka smällen med Jasmin Sudic och det innebär att vi med all sannolkhet kommer få se en snarlik elva och formation som senast. Vilket känns inte mer än rätt, inte minst för Kim som visade mot Häcken att han är seriens bästa på sin position och med Walker vid sin sida kommer han fortsätta att excellera.



Men precis som blyertspennorna som man kämpade med under skoltiden har DIF:s anfallsspel både varit korta och uddlösa men mot Elfsborg med deras frenetiska anfallsfotboll och bristande försvarsspel tror jag att ytorna kommer öppnas för DIF och förhoppningsvis kan det leda till årets första mål och seger - Det skulle smaka lika gott som påskgodiset!





FABIAN AHLSTRAND

På Twitter: @FabianAhlstrand

2017-04-15 18:12:00

Gustav Engvall skadade sig i matchen mot Häcken och många har varit oroliga över hur länge anfallaren skulle vara borta från fotbollsplanen. Det första beskedet är att det inte rör sig om en allvarlig skada.Djurgården åkte hem från Bravida Arena och matchen mot Häcken återigen mållösa men med en poäng med sig, en poäng som dagen efter känns ganska bitter.Efter en helg där fotbollen har känts sekundär gästade Djurgården Bravida Arena och BK Häcken i Blårändernas bortapremiär. 2000 Djurgårdare reste till Göteborg och bidrog till en stämning som fick en att undra om man verkligen spelade på bortaplan. Utöver en härlig atmosfär så fick åskådarna se ett fysiskt spel, en hel del gula kort samt en del olyckliga situationer som resulterade i befarade skador.Djurgården spelade 0–0 borta mot BK Häcken under söndagseftermiddagen. Det var en tuff match där hela fem spelare skadade sig allvarligt under matchen.Forum 1891 var under lördagen på plats på Kaknäs för att följa det sista träningspasset innan matchen mot BK Häcken och passade även på att snacka upp matchen med Gustav Engvall.Inför bortamatchen mot Häcken på söndag kommer Özcan genomföra ett formationsbyte till 4-2-3-1 samt några intressanta förändringar i startelvan.Det som skulle ha blivit champagne blev istället till gravöl. Men en premiärmatch är alltid en premiärmatch, och en sådan kommer aldrig att betyda mer än vad vi tillåter den att betyda. Det viktigaste just nu är därför att ha lite tålamod. För det kommer att bli bättre.Den allsvenska premiären var äntligen här under måndagskvällen då IK Sirius gästade Stockholmsarenan under hemmapremiären inför 26 648 åskådare. I Djurgården kom man till matchen med lätta fötter efter ett starkt transferfönster, men efter 90 minuters spel stod det klart att en hel del jobb kvarstår för Özcan Melkemichel och hans ledarstab.Det blåser positiva vindar runt Djurgården och efter ett starkt transferfönster har en del tippat DIF högt i tabellen. Truppen har en fin mix av rutin och talang, föreningens ekonomi är stark och intresset är skyhögt! John Aveskär skriver i sin inför säsongen-krönika om en förening som är påväg framåt!