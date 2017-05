Inför Djurgården - AIK: Slaget om Stockholm

Efter den sega och halvdana insatsen i Jönköping väntar en betydligt roligare uppgift på Stockholmsarenan. Antagonisten från Solna, AIK, gästar Stockholmsarenan i Blårändernas första derby 2017. Det har varit mycket fokus på annat än fotbollen sedan i torsdags men en sak är klar; det kommer bli ett krig på planen under måndagskvällen!

Det råder ingen hemlighet om att statistiken mot antagonisterna har varit dyster de senaste åren. Vi får backa till 2011, då Kennedy Igboannanike avgjorde höstderbyt på Råsunda. Sedan dess har det varit tungt i poängskörden för DIF med fem kryss samt fem förluster och trots att det finns minnesvärda insatser, så är det segrarna som räknas. Det ska dock tilläggas att statistiken kanske inte väger lika tungt som tidigare då Blåränderna i stort sett har bytt ut en hel tränarstab samtidigt som man har adderat truppen med tungviktsförvärv som Kim Källström, Jonas Olsson och Gustav Engvall Djurgårdens huvudtränare Özcan Melkemichel ser fram emot sitt första derby, och hoppas att Djurgårdssupportrarna får se sitt lag visa upp sina bästa sidor.– För mig är derbyn de ultimata matcherna. Jag känner en enorm förväntan, ser verkligen fram emot det här och jag är övertygad om att det gäller alla i gruppen. Vi har en bra stämning och en väldigt bra mix av erfarenhet, kvalitet och ungdomlig entusiasm just nu. Jag är säker på att vi kommer att göra en riktigt bra match, säger Özcan som vill se en fullständig urladdning på måndag.–Vi ska ha mycket energi i laget genom att hela tiden snacka, peppa varandra och trycka på rätt saker. Men så mycket mer behövs inte till sådana här matcher. Det räcker med att se inramningen så kommer den här extra boosten och extra energin. Vi spelar för publiken också i den här matchen och jag vet hur mycket det betyder för supportrarna. Jag har gjort det med Syrianska och vi har haft samma rivalitet mellan oss och Assyriska där det var en enorm anspänning. Men det gäller också att ha rätt anspänning, så att det inte slår över. Man får inte låsa sig och hittar man bara den rätta anspänningen ihop med glädjen och modet, det hårda arbetet och duellspelet då vinner man, säger Özcan till Djurgårdens hemsida.De senaste årens derby har präglats av insläppta mål i tidiga skeden, något som huvudtränaren är väl medveten om och man har ritat upp planer för att kunna hantera samtliga riktningar matchen kan ta.– Vi har såklart en plan för om det skulle ske. Det är grundläget som är det viktigaste men sedan ska man ha planer för olika scenarion i den här typen av matcher. Det gäller inte bara derbyn utan i övrigt också. Men självklart är vi förberedda för alla händelseutvecklingar, konstaterar Özcan.Det är svårt att sia om en startelva då Jesper Karlström klev in istället för Othman El Kabir i den senaste matchen mot J-Södra. Men trots "petningen" så indikerar det tidiga bytet att El Kabir ses som en viktig pusselbit i Özcans laguppställning. Niklas Gunnarsson har klivit in i startelvan sedan Jonas Olssons skada, men i och med "JO:s" återhämtning samt att Jacob Une Larsson återigen är tillgänglig efter avstängningen så verkar det som om norrmannen förpassas till bänken.Trolig startelva mot AIK:Andreas Isaksson Felix Beijmo - Jacob Une Larsson - Jonas Olsson - Elliot Käck Magnus Eriksson - Kevin Walker - Kim Källström - Othman El KabirKerim Mrabti - Gustav EngvallUppladdningen har varit allt annat än optimal för antagonisterna, som i torsdags skakades av ett matchfixningsförsök som resluterade i att matchen mellan AIK och IFK Göteborg fick ställas in. Blåvitts sportchef Mats Gren gick, klumpigt nog, ut med information om att en AIK-spelare blivit kontaktad i ett försök att påverka slutresultat mellan Gnaget och Blåvitt. Oaccaptabelt, och även om det är våra antagonister ska matcherna spelas med rättvisa förutsättningar där fotbollen utser segraren.Nu väntar dock ett derby, och räkna med en toktaggad motståndare på måndagen som trots en bra poängskörd inte har lyfts fram som ett större hot i toppstriden. Gnaget har haft svårt med målskyttet och har hittills endast gjort sju mål på nio omgångar. Samtidigt ska man lyfta fram att försvaret har varit stabilt, och man har endast släppt in fem mål. Kritiken har dock framkommit ur bristerna i offensiven, något som förhoppningsvis håller i sig även på måndag.– Defensivt är de väldigt solida. AIK är ett kompakt lag med sin femmannabacklinje uppbackade av tre mittfältare framför och forwards som jobbar väldigt lågt och hårt framför mittfältet. Det är ett svårslaget lag på det sättet och man måste ha riktigt bra fart i anfallsspelet med flera nycklar så att man kan luckra upp deras försvar. Samtidigt så har de sin tyngd där fram och skickliga spelare centralt på mittfältet. Nu vet vi inte vem som kommer att spela men Stefan Ishizaki är en viktig spelare för dem och de har fler krafter framåt. Så det är ett bra lag vi möter men vi är också ett bra lag och det här är ett derby. Det är inte alla gånger som det taktiska spelet är viktigast i derbyn utan det finns andra aspekter som är minst lika viktiga: Hur man förbereder sig för en sådan här match och hur mycket man ser fram emot den. Man måste tycka att det är fantastiskt roligt att spela den här typen av matcher och visa mod så att man vågar göra det lilla extra. Det får inte bli krampaktigt och det lag som vågar mest och vill mest vinner oftast, säger Özcan till Blårändernas hemsida.I nuläget står DIF på en femteplats med 15 inspelade poäng medan Gnaget parkerar på en sjundeplats med 14 inspelade poäng, dock med en match mindre spelad då matchen i torsdags flytttades framåt. Man ska även ha i åtanke att Djurgårdens spelschema hittills har varit betydligt tuffare än AIK:s, något som även bidrar till kritiken då man tappat poäng mot motstånd som varit svagare på pappret. Men oavsett formen så kommer det bli en riktigt tuff match. Gnaget får klara sig utan målvakten Oscar Linnér och ytterbacken Daniel Sundgren, som båda var avstängda mot Blåvitt men i och med att matchen flyttats så verkställs avstängningarna mot Djurgården. Man får även klara sig utan anfallsstjärnan Henok Goitom , som är skadad och ser ut att missa resterande matcher under vårsäsongen. Man kommer dock till derbyt med spelare som Simon Thern och Stefan Ishizaki samt med en tuff backuppsättning i form av Nils-Eric Johansson , Per Karlsson, Jesper Nyholm och Sauli Väisänen.AIK:s senaste startelva mot Örebro SK:Oscar Linnér (Avstängd mot DIF)Jesper Nyholm - Per Karlsson - Sauli VäisänenDaniel Sundgren (Avstängd mot DIF) - Johan Blomberg - Amin Affane - Stefan Ishizaki - Stipe Vrdoljak Simon Thern - Eero Markkanen Haris Radetinac har återhämtat sig från sin korsbandsskada, men är inte redo för allsvenskt spel än. Anfallaren Aliou Badji har lämnat för spel med Senegals U20-landslag. I nuläget är det endast Tino Kadewere som missar matchen på grund av en skada, då zimbabwiern har problem med en muskel i ena låret. Vi håller våra tummar för att inga fler ska missa derbyt på grund av skadekänningar.Måndag 22 maj, kl. 19:00StockholmsarenanMohammed Al-Hakim, Köping