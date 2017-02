Inför: Djurgården - Degerfors

Årets försäsong och inte minst Silly season har varit allt annat än en lugn period för hälsan. Vi har kammat hem hela Djurgårdsfamiljens drömvärvning men stampar samtidigt ivrigt på fötterna i väntan på en kvalificerad anfallare. Försäsongsmatcherna har påmint oss om hur beroende Djurgården är av en anfallare då anfallsspelet och målproduktionen varit svagt och där Özcans 4-2-3-1 utkräver en renodlad spjutsspets längst fram. Det snackas om Gustav Engvall, vars framtid avgörs snart, samtidigt som vi väntar på att Aliou Badji ska ansluta, likaså Tino Kadawere. Det vi helt enkelt kan konstatera är att vi står utan en kvalificerad anfallare i första mötet mot Degerfors Ska man vara orolig?Klart farhågorna är stora. Målproduktionen talar sitt tydliga språk och den största anledningen till det är att vi inte haft någon anfallare. Men i matchen imorgon gör Kim förmodligen sin första match och den betydelsen för Djurgårdens anfallsspel ska nog inte underskattas, samtdigt som vi möter ett lag som tillhört de lägre regionerna i superettan de senaste säsongerna. Oavsett om det skulle vara Gustav Engvall, Magnus Eriksson eller Amadou Jawo som startar så är det tacksamt att motståndet heter just Degerfors, ett lag Djurgården bör avhandla tämligen enkelt.Truppen: Andreas Isaksson, Tommi Vaiho Jonathan Augustinsson , Tim Björkström, Kebba Ceesay Marcus Hansson , Souleymane Kone, Elliot Käck, Jacob Une Larsson Joseph Ceesay, Othman El Kabir, Magnus Eriksson,Amadou Jawo, Jesper Karlström, Kim Källström, Mihlali Mayambela , Kerim Mrabti, Besard Sabovic , Kevin Walker.Icke aktuella spelare: Haris Radetinac Niklas Gunnarsson , Tino Kadawere och Aliou Badj och Daniel Berntsen.Provspelaren Alexander Michel , som nu varit i Djurår´n ett tag är inte heller aktuell för då han inte skrivit på ett kontrakt än. Det återstår att se ifall Özcan väljer att signa honom men min spontana reaktion är att det vore en ganska konstig värvning då vi i nuläget har ett överflöd av mittbackar. Ska Djurgården värva en mittback ska det vara en spelare med kvalitet som direkt går in i startelvan och inte en spelare, som i Michels fall, värvas för att konkurrera om en plats. Junior Zindogba, som fått restriktivt med speltid under sin provspelsperiod ska inte vara aktuell för ett kontrakt i Djurgården, utan befinner sig just nu i division 1-klubben Vasalund för provspel.Till DIF.se berättar Özcan om läget inför matchen:– Tävlingsmatch är det bästa som finns och det ska bli väldigt roligt att säsongen börjar på riktigt. Nu får man planera lite annorlunda så att man lägger de tuffa träningarna tidigt i veckan och sedan får man trappa ner innan match, säger Özcan som tycker att lagbygget har gått framåt även om det inte riktigt är i mål än.– Vi är tillräckligt redo för att kunna vinna den här matchen men vi är inte där vi vill vara. Det är fortfarande många bitar som saknas, både i försvarsspelet men framför allt i anfallsspelet.För folk i allmännhet är Degerfors mest berömt för alla kända svenska fotbollsikoner som respresenterat föreningen, snarare än åtråvärda triumfer. Gunnar Nordahl, Sven Göran Eriksson och Olof Mellberg är bara ett axplock av skördade frukter i klubben, som precis som Djurgår´n har initialerna "DIF". Blåränder som representerat Degerfors är dels Andreas Johansson som fick sitt genombrott i klubben och även Johan Arneng. Under de senaste säsongerna har Degerfors spelat i superettan och förra säsongen placerade man sig på en tolvte plats, en placering ovanför kval.- Förut kände jag till Degerfors väldigt väl eftersom jag har mött dem flera gånger i serien. Nu har de ändrat lite och spelar 3-5-2 eller 5-3-2 beroende på vad man vill kalla det. Men jag tror att de kommer att ligga lågt i försvarsspelet och det är vi som förmodligen kommer att föra den här matchen. Det lär bli mycket omställningsspel ifrån Degerfors så det gäller att se upp där. Samtidigt måste vi ha nycklar för att luckra upp deras försvar och då krävs det att vi lyckas med några av de saker som vi har övat på nu under de senaste träningarna, säger Özcan till DIF.seLäget i gruppen: Igår slog ett hungrigt Brommapojkarna det sjunkande skeppet Helsingborg med 3-0 på Grimsta IP. Det innebär att vi med seger i morgon har en gruppfinal att vänta mot Brommapojkarna nästa måndag på Grimsta IP.När: 19:00Var: Tele2 ArenaDomare: Mohammed Al-HakimTips: Med tanke på Djurgårdens uteblivna målproduktion tror jag vi tyvärr kommer få se en ganska tillknäpp tillställning och mållös första halvlek men där Djurgården successivt kommer trycka ner Degerfors och till slut vinna med 1-0 genom mål av Magnus Eriksson.

2017-02-19

I morgon går Svenska Cupen av stapeln för Djurgårdens del och man inleder mot Degerfors hemma på Stockholmsarenan. Drygt 7000 biljetter är sålda och Kim Källström finns med i truppen och ska vara högaktuell för spel från start.Efter träningspasset igår delade Özcan sina tankar om träningsveckan inför Svenska Cupen, Gustav Engvall och anfallsspelet. – Vi har lagt stort fokus den här veckan på anfallsspelet, första pressen i försvarsspelet och hur vi ska spela oss ur motståndarnas första press innan vi går till anfall.Jag tog mig ut till Bosön klockan 11:00 när DIF tränade sitt första pass av två under torsdagen. Fokus låg på anfallsspelet och av träningen att döma så finns Kim Källström med i Djurgårdens startelva mot Degerfors på måndag.Läs om alla nyheter och rykten om spelare som är på väg in eller på väg ut i Djurgårdens IF.Tävlingssäsongen närmar sig med stormsteg och DIF inleder med att ta emot Degerfors på Stockholmsarenan under måndag kväll. Mitt i Kim Källström-febern spelades ett genrep mot Vålerengen där Blåränderna gick på pumpen och förlorade med 0-3. Forum 1891:s skribenter Fabian Ahlstrand, Andreas Ekström, Gustaf Franz samt Mikael Udén Heyman går igenom läget i DIF inför den riktiga säsongsstarten.Kim Källströms återkomst i DIF har skapat en otrolig glädje, men söndagens cupgenrep mot Vålerengen påminde Blåränderna om att det fortfarande finns en hel del jobb kvar att göra. En svag insats av hemmalaget rakt igenom, som behöver förstärkningar i backlinjen och anfallet.Kim Källström har varit namnet på allas läppar sedan det offentliggjordes att Kim kommer spela i Djurgården de kommande två åren. Det har väl inte undgått någon att sedan årsskiftet har det mesta kretsat kring Kims vara eller icke vara i DIF och det intensifierades efter att han rev kontraktet med Grasshopper och sedan anslöt till Stockholm.Magnus Eriksson om förlusten och positionsbytena.Det började i dur men slutade i moll. Dagens genrep inför det stundande Svenska Cupen-gruppspelet om drygt en vecka hade förutsättningar att bli en grym DIF-dag. Drygt 7200 omfamnade matchen med en härlig inramning med ett välkomnade av Kim Källström som höjdpunkt för dagen. Men DIF-spelarna svarade med en oerhört blek insats och matchen förlorades med 3-0. - Det är svårt att analysera direkt efter matchen men vi för slarviga och tar inte vara på det bollinnehav som vi har, sade Kevin Walker.Det är ett ordentligt drag i föreningen och namnet på allas läppar är Kim Källström! Under lördagen välkomnade hundratals Djurgårdare Kim på Arlanda, något som blev en ordentlig försmak på morgondagens match mot den norska ligatian, då Källström ska presenteras "på riktigt" i halvtid.