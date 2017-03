Inför Djurgården - Helsingborg: Viktig match utan avancemang i potten

Efter två bottennapp mot Degerfors och BP väntar nu Helsingborg på Stockholmsarenan under lördagseftermiddagen. En betydelselös match sett till avancemang i Svenska Cupen, men en viktig chans att visa alla Djurgårdare att man är på rätt väg.

Nej, det blev inget avancemang till slutspelet i Svenska Cupen i år heller för Djurgården. Trots att man lottades i en grupp som man var storfavoriter i, så lyckades man inte komma tillräckligt förberedda för att ta sig vidare. Nu väntar ett, på pappret, betydelselöst möte med Helsingborg som även dem har stått för svaga insatser under gruppspelet. För DIF är detta en chans att revanschera sig något, men framför allt att visa alla Blåränder att man går åt rätt håll.– Det är jätteviktigt att vi gör en bra match nu. Prestationen mot BP var inte bra, första halvlek var direkt dålig och andra halvlek blev lite bättre men inte tillräckligt bra för att jag ska vara nöjd. Ser man sedan till matchen mot Degerfors fanns det delar som var bra även om vi släppte in för enkla mål. Vi fortsätter tyvärr att göra det; ibland är det backlinjen, ibland individuellt och sedan har vi valt att köra med hög press, men det har inte riktigt fungerat. Det är ett sätt att lära oss och sedan när man möter lite sämre lag så ska vi klara av det. Men vi har inte gjort det och då får man fundera lite på hur vi ska formera oss utifrån det materialet vi har, konstaterar Özcan Melkemichel till dif.se.Efter lördagens match mot HIF kommer laget att gå in i en intensiv träningsperiod, där man kommer ha två rena träningsveckor innan man möter Viking Stavanger i ett genrep inför Allsvenskan . Ett beslut som egentligen inte behöver någon större motivering, då alla Djurgårdare har sett att det finns en del att förbättra. Özcan förklarar för dif.se att processen är tidskrävande, även om han är fullt medveten om att tålamod inte finns i överflöd hos storklubbarna.– Vi ska pröva lite olika saker framöver men vi börjar med att spela den här matchen mot Helsingborg. Förhoppningsvis gör vi en väldigt bra prestation så att vi kan vinna den. Efter det så har vi matchfritt i två veckor och då ska vi träna på, köra hårt och hinna med att nöta på små taktiska detaljer också. Se till att vi är så förberedda som möjligt för de träningsmatcher som kommer att läggas in i programmet och när vi sedan har Viking Stavanger i genrepet måste alla bitar ha fallit på plats. Förhoppningsvis har vi kanske ett eller flera nyförvärv med oss då också.Tålamodet är viktigt för oss. Men samtidigt så är vi medvetna om att i Stockholmsklubbarna, och de övriga större lagen med mycket supportrar, så finns det inte så mycket av den varan. Det är vi införstådda med och som vi har presterat i den senaste matchen har de hundra procent rätt. Hade jag varit supporter hade jag agerat likadant och jag har full förståelse för att de tycker att vi inte gör en tillräckligt bra prestation. Vi tycker inte heller att det är okej, så förhoppningsvis kan vi ändra det här. Men det finns saker som måste lösas för att det ska bli bra, eller så som jag vill ha det i alla fall, och det kan ta en viss tid, konstaterar Özcan till Djurgårdens hemsida.Lördagens motståndare i Helsingborg hade en mardrömslik fjolårssäsong, som slutade i ett uttåg efter att man förlorat i kvalet mot Halmtads BK. Sedan dess har mycket förändrats hos skåningarna då man har tappat en hel del spelare som Jordan Larsson , Johan Mårtensson, Darijan Bojanic Tomer Chencinski samt tränaren Henrik Larsson. Istället finns den nygamle tränare Per-Ola Ljung på plats tillsammans med anfallaren Oke Akpoveta, som gjorde succé hos IK Frej för något år sedan samt en hel del unga spelare som man har lyft upp från juniorleden. HIF har även kvar ett gäng spelare från fjolårssäsongen som bröderna Wede, Andreas Landgren Peter Larsson och ex-Djurgårdaren Mikael Dahlberg bland andra.Under gruppspelet har Helsingborg haft det tufft, och man inledde med att förlora med 3-0 på Grimsta mot Brommapojkarna för att sedan förlora med 2-3 hemma mot Degerfors. Vi kan därmed räkna med att det är ett revanchsuget gäng skåningar som gästar Stockholm under lördagen.– Jag tror att de kommer att vara revanschsugna så det är en viktig match i den bemärkelsen att det är två lag som har fått en mindre bra start. Jag hoppas att vi vill mer och vi spelar på vår hemmaplan så nu ska vi släppa mer på handbromsen och ge järnet på lördag, avslutar Özcan.En dyster läsning under försäsongen, och även den här gången saknas många alternativ för firma Melkemichel / Ristic. Haris Radetinac Tino Kadewere , Daniel Berntsen samt Kerim Mrabti saknas samtidigt som Aliou Badji är på landslagsuppdrag med Senegals U-20. Den första kvartetten har saknats under de föregående matcherna, medan Mrabti vilas av säkerhetsskäl. Glädjande är dock att Jacob Une Larsson återigen är tillgänglig för spel efter sin otäcka smäll mot Degerfors och finns med i truppen mot Helsingborg.Lördag 4 mars, Kl. 14:00, glöm dessutom inte att Djurgården Hockey möter Malmö på Hovet vid 18:30, så det är verkligen Djurgården - Skåne som gäller under lördagen!StockholmsarenanMarkus Strömbergsson, GävleAndreas Isaksson, Tommi Vaiho - Tim Björkström, Elliot Käck, Jacob Une Larsson, Jonathan Augustinsson , Souleymane Kone, Marcus Hansson Kebba Ceesay - Jesper Karlström, Magnus Eriksson , Kevin Walker, Besard Sabovic , Kim Källström, Joseph Ceesay, Othman El Kabir - Amadou Jawo