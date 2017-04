Inför Djurgården - IFK Norrköping: Kan DIF bryta dyster svit?

Djurgården kommer till matchen i morgon med lite andrum efter den orättvisa segern i torsdags mot Halmstad borta på Örjans vall. Härnäst väntar ett Norrköping, som precis som DIF, är lite svåra att placera var de står formmässigt men har, efter en tuff start på säsongen, tagit sig samman och kommer till ett soligt Stockholm i morgon med vind i seglet efter två raka segrar.

När valborgsfirandet har lagt sig och april blir maj ska Djurgården försöka hänga på i toppen genom att bryta en dyster svit mot IFK Norrköping, ett lag vi inte slagit på hemmaplan sedan 2003. Rivaliteten mellan lagen har itensifierats de senaste åren, med höga publiksiffror och spännande matcher, mycket tack vare Norrköpings sportsliga framgångar och stigande intresse publikt. En match som sticker ut de senaste åren är ju tveklöst invigningsmatchen på Stockholmsarenan, med fullsatta läktare förlorade (naturligtvis) DIF med 2-1. Även åren efter invigningsmatchen har det varit bra publiksiffror och i skrivande stund är det över 16 000 biljetter sålda till morgondagens match och vi kan förvänta oss en publiksiffra som sträcker sig över 18 000. Men det är inte alltid publiksiffrorna varit lika smickrande. År 2008 då Norrköping var nykomlingar i Allsvenskan på Stockholms Stadion var det bara drygt 5000 som infann sig på Stockholm Stadion, vilket var var en lägre siffra än bortapremiären mot Norrköping då hela 6000 djurgårdare tog sig till Parken.



Djurgården har inlett säsongen klart godkänt, spelmässigt såväl resultatmässigt. Måndagens fina insats mot MFF borde resulterat i minst en poäng men å andra sidan fick vi med oss en seger mot HBK, vilket gav oss lite andrum. Detta behövs med tanke på att vi kliver in till morgondagens match med en skadeskjuten trupp mot ett topplag.



IFK Norrköping, på en fjärdeplats med nio poäng inkasserad, två fler än Djurgården, men inledningen har varit svängig. Efter premiären mot Hammarby där Norrköping spelade väldigt bra var det nog många som trodde att Norrköping skulle fortsätta excellera men i andra matchen förlorade man mot svensk fotbolls gullegris Östersund och som om det inte var nog så strödde Östersund salt på såren med att asfaltera "Peking" i Svenska Cupen-finalen och efter det förlorade man mot Sirius på hemmaplan. Därefter har man dock vaknat till liv och efter två raka segrar är Norrköping på spåret igen och senast mot Jönköping Södra vann man övertygande med 3-0.



Norrköping innehar också en av seriens allra mest intressanta trupper, med en salig blandning av unga spelare och rutinerade herrar. Sebastian Andersson har sedan han lämnade oss blommat ut till en av seriens vassaste anfallare och vid hans sida finns Svenska Cupens stora utropstecken Kalle Holmberg. Efter en trög inledning av allsvenskan blev det proppen ur i senaste matchen mot Jönköping Södra när han slog till med två mål. Lägg därtill vindsnabba spelare som Niklas Bärkroth och Niclas Eliasson och så klart försvarsgeneralen tillika lagkaptenen Andreas Johansson, som i flera år varit en av seriens bästa mittbackar.



Men framförallt Daniel Sjölund. Det är omöjligt som Djurgårdare att inte stanna till vid Daniel Sjölund när man snackar IFK Norrköping. När vår gamla derby och guldhjälte fick lämna klubben 2012 efter problem med skador och tappat tempo var det inte många som hade några invändningar att den då 29-årige mittfältaren och Djurgården gick skilda vägar. Han hamnade i Åtvidaberg (säger en del om att Sjölund då inte var särskilt attraktiv), var där i två säsonger, innan han flyttade några mil norrut till Norrköping. Sjölund har nu fått en renässans och utan att överdriva har han peakat sin karriär sedan han anslöt till Norrköping. Som spelfördelare och med vinnarmentalitet var han orkesterledare tillsammans med lagkaptenen Andreas Johansson i det Norrköping som överraskande vann guld 2015. Det var nog ingen som trodde att Sjölund hade några ytterligare växlar att lägga i och att nu den 34-åriga "gam-nacken" "Daja" skulle leda ett topplags mittfält, spreja svepande bollar till höger och vänster, slå avgörande passningar med sikte på sitt fjärde SM-guld. Det är en minst sagt fascinerande scenförvandling och i morgon mot DIF får han ställas öga mot öga mot sina guldkamrater från 2003, Kim Källström och Andreas Isaksson. Matchen i matchen mellan Kim och "Daja" är hela säsongens mest intressanta duell enligt mig.



Förra säsongens matcher mellan lagen slutade med varsin seger. På Stockholmsarenan vann Norrköping med 1-0, föga förvånande genom mål av Sebastian Andersson medan DIF vann på Östgötaporten med 3-1, en match som summerades som Djurgårdens bästa match år 2016.



För Djurgårdens del är det många frågetecken inför morgondagen. Jonas Olsson tvingades kliva av efter 45 minuter mot Halmstad BK och kommer inte till spel i morgon, det värsta tänkbara tappet för Djurgården, framförallt mot ett så offensivt skickligt lag som IFK Norrköping. Men Gunnarsson har visat under säsongsinledningen att han är en stabil ersättare. Förutom misstaget mot MFF som rejäl plump i protokollet har norrmannen klivit in och gjort det bra. Kerim Mrabti är också ett frågetecken, efter den smäll på foten han ådrog sig i matchen mot HBK och Othman El Kabir är avstängd. Hur tänker Özcan? Tino Kadewere är inte redo för att starta och vågar Özcan börja med Badji med tanke på att han fortfararnade har mycket att lära av det taktiska. Karlström då? Ersatte Mrabti på den positionen mot MFF men egentligen en fel position för "Karlis" att operera i, men med tanke på alla skadeproblem och avstängningar känns det fullt realistiskt.



(4-2-3-1)

Isaksson - Beijmo - Gunnarsson - Une Larsson - Käck - Walker - Källström - Karlström - Eriksson - Augustinsson - Engvall



Om denna elva stämmer blir det väldigt intressant att skåda hur Augustinsson kan mäta sig mot bra allsvenskt motstånd och om Karlström, som sett väldigt formstark på träningar och de U21-matcher han medverkat i, kan ta till vara på chansen han får.



Trolig Peking-elva

Langer – Wahlqvist, Johansson, Fjoluson, Telo – Bärkroth, Dagerstål, Sjölund, Eliasson – Andersson, Holmberg.



Annars blir det intressant att följa hur båda lagen kommer ut till matchen med tanke på det tighta spelschemat som varit och hur det påverkar matchens kvalitet. Jag tror mycket av DIF:s vinstchanser ligger i om Kerim kommer till spel eller inte. Gör han det inte är jag nöjd med en poäng.





Var: Stockholmsarenan

När: 17:30

Domare: Stefan Johannesson









