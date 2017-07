Tele2 Arena, 2017-07-03 19:00

Djurgården - Kalmar



Inför Djurgården - Kalmar: Radetinac gör comeback

Dags för allsvensk omstart efter ett månadslångt uppehåll där Djurgården tar sig an Kalmar på Stockholmsarenan. I truppen finns både Haris Radetinac och Jonas Olsson med.

I supporterkretsarna har det minst sagt funnits tillfällen där abstinensen varit större inför en omstart av allsvenskan. Den förnedrande derbyförlusten tär fortfarande på många supportrar och marknadsföringen och haussen från klubbens sida har inte gjort saken bättre. I skrivande stund är det närmare 12 000 biljetter sålda.



Motståndaren

Kalmar har fått en tuff start på den här säsongen och har endast skrapat ihop åtta poäng. Det har fått styrelsen att agera och under uppehållet fick Peter Swärdh sparken och ersattes av Nanne Bergstrand, vilket blir hans tredje sejour i klubben. Lagets har dragit med stora skadeproblem under säsongen och i morgon får laget klara sig utan sin stora stjärna, Rasmus Elm.



Kalmar avancerade till allsvenskan 2003 och därefter stod man för en imponerande resa. Med hjälp av flertalet lyckade brasilianska värvningar nådde man en tredjeplats 2005, en andraplats 2007 och 2008 kulminerade framgångarna när klubben tog sitt första SM-guld.



2007 möttes Djurgården och Kalmar i ett hett toppmöte på Stockholm Stadion under hösten. Bägge lagen var med i guldstriden men dessvärre gick KFF vinnande ur den striden med 3-1. Ett allt positivare och färskare minne var matchen lagen emellan 2015 på Stockholmsarenan. Efter en trög inledning av säsongen med bland annat en derbytorsk mot Hammarby ställdes DIF mot Kalmar i den fjärde omgången. Det var ingen klang och jubelföreställning men DIF vann med 1-0 efter mål av Nyasha Mushekwi och det var startskottet för en fantastisk DIF-vår och sommar.



Kalmar har sedan man klev upp till allsvenskan 2004 en liten statistik fördel mot DIF i matcherna här i Stockholm. På 13 matcher har Djurgården vunnit fem, Kalmar sex och två matcher har slutat oavgjort.



Läget i truppen

Den mest glädjande nyheten är att Haris Radetinac är redo för comeback i morgon. Även Jonas Olsson är redo för spel. Ett tungt avbräck för Djurgården är att Felix Beijmo missar sin första match för Djurgården på grund av sjukdom. Jonathan Augustinsson, Haruna Garba och Tino Kadewere är skadade och missar också matchen.



Truppen

1. Andreas Isaksson

30. Tommi Vaiho



3. Elliot Käck

4. Jacob Une Larsson

5. Niklas Gunnarsson

13. Jonas Olsson

15. Souleymane Kone

19. Marcus Hansson



6. Jesper Karlström

7. Magnus Eriksson

8. Kevin Walker

9. Haris Radetinac

10. Kerim Mrabti

16. Kim Källström

58. Othman El Kabir



11. Amadou Jawo

17. Gustav Engvall

20. Aliou Badji



Var: Stockholmsarenan

När: 19:00

Hur: På plats!

Domare: Kristoffer Karlsson



