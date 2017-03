Inför Djurgården - Tromsö: Stort fokus på de nya anfallarna

Besvikelsen efter cup-debaclet har lagt sig och nu har vi vänt blad. Efter en spelledig helg har förmodligen laget gjort detsamma. Det är drygt två veckor kvar till allsvenska premiären och för att förbereda sig återstår två träningsmatcher. I morgon när Tromsö står som motståndare kommer Özcan äntligen ha flera alternativ på anfallet till sitt förfogande och nu vill vi få indikationer på hur temperaturen är på såväl truppen som på det spelmässiga.

2017-03-17 21:39:00

Igår kom det närmast chockartade beskedet att Gustav Engvall tillbakakallats till Bristol City och enligt Fotbollskanalen ska dörren för en utlåning vara stängd. I kölvattnet av den historien kan Aliou Badji, som dock ska vara sliten efter de afrikanska mästerskapen och provspelaren Haruna Garba, få chansen att visa upp sig i morgon. Utöver de två kommer Tino Kadawere, som sett väldigt bra ut på träningarna, få spela sin första match på försäsongen iklädd i den blårandiga tröjan.Det är med spänning och nervositet vi följer Badji och Garbas första framträdanden. Ingen av oss vet knappt någonting om dem. Lite youtube-klipp hit, lite matcher dit är det vi hitintills sett. Jag tror Özcan tillsammans med Bosse vill få ett snabbt svar huruvida Garba är en spelare för DIF:s startelva eller inte och därför tror jag det är mycket möjligt att vi får se honom starta i morgon. Han har skaffat sig erfarenheter från Litauen, Malta och Dubai och trots att ingen av länderna får en att hoppa till så har han ändå levererat mål i alla ligor. Bosse sägs ha bra koll på honom då han redan var aktuell i somras men ska vi stå inför en ny säsong med en ny chansning? För trots att Bosse varit väldigt lyckosam med tidigare "chansvärvningar" som Nyasha Mushekwi och Michael Olunga på anfallssidan kan jag inte, efter gårdagens besked om Engvall, komma på när jag senast var så orolig om anfallet inför en säsong.Jag vet inte hur mycket koll Bosse har på läget längre. Han hade definitivt räknat med Engvall i detta nu men istället står vi närmast panikslagna i anfallsfrågan, trots våra ekonomiska muskler. För i dagens läge finner jag ingen i truppen som är kapabel till att stänka dit tio bollar, förutom möjligtvis Garba, utan några belägg för det. För Badjis del tror jag han behöver lite tid på sig att acklimatisera sig i Djurgården såväl som i Sverige innan vi kan förvänta oss mycket av honom. Engvalls bortavaro fick Erton Fejzullahu att bli aktuell igen och även det känns som något av en chansing i nuläget då Erton inte är en renodlad målskytt och några frågetecken finns kring hans form.På mittfältet känns det mer stabilt. Möjligtvis är det så att Özcan byter till ett 4-4-2 i morgon där Kerim Mrabti kommer ta plats bredvid Kim Källström och då tippar jag en startelva som lyder:Iskaksson - Ceesay - Gunnarsson - Une Larson - Käck - Källström - Mrabti - Eriksson - Kabir - Kadawere - GarbaAlternativt utgår DIF från ett 4-2-3-1 med Garba och Badji på bänken:Isaksson - Ceesay - Gunnarsson - Une Larsson - Käck - Källström - Karlström - Eriksson - Kabir - Mrabti - KadawereI övrigt är alla spelare aktuella förutom Marcus Hansson som vrickade foten igår på träningen och Haris Radetinac.Motståndet: Norska Tromsö hör hemma i Tippeligan och hade en tuff säsong 2016 där laget lyckades hänga kvar genom att knipa trettondeplatsen precis ovanför kvalstrecket. Marcus Hansson kom till Djurgården från just Tromsö men den framförallt största anknytningen är att hjälten Per Mathias Högmo kom just från Tromsö när han tillträdde i DIF 2013.När: 14:00Var: Danderyd ArenaPris: 100 kr, 6-17 år 60 krMer info och intervjuer hittar ni på DIF.se 