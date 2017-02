Inför Djurgården - Vålerengen: Huvudstadsmöte på Stockholmsarenan väntar!

Djurgården kom hem ifrån Portugal i veckan efter ett intensivt matchläger där man har mött Debrecen VSC, HNK Rijeka och Ålborg. Djurgården avslutade lägret med en seger på straffar mot den danska ligasjuan Ålborg, och tar nu sikte på den norska ligatian Vålerengen. Intresset för matchen är stort då Kim Källström har gett en ordentlig skjuts i biljettförsäljningen, och man har på ett dygn gått från drygt 3000 sålda till över 5000 (var siffran i förmiddags, förmodligen ännu fler nu). Du kan köpa din biljett här För Özcan Melkemichel väntar en debut på sin nya hemmaplan i Stockholmsarenan och Djurgårdens nya huvudtränare ser fram emot matchen.– Det är åter igen en viktig och rolig match. Vi spelar på vår hemmaplan och ska se hur långt vi har kommit i processen med att förbereda laget. Vi kanske inte kör lika många byten som det har varit tidigare då vi har varit försiktiga med att inte överbelasta vissa spelare. Nu kommer den här matchen ganska kort inpå den senaste matchen men det är okej. Vi har haft en resdag och ytterligare en dags vila så att det blivit lite återhämtning för grabbarna, säger Özcan till Djurgårdens hemsida.Blårändernas försvar har varit i träningsfokus sedan säsongsstarten, något som man har sett resultat av. Däremot har det inneburit att man inte har haft lika mycket tid att lägga på anfallsspelet. Djurgården har på tre matcher i Portugal inte gjort ett enda spelmål, även om det finns många faktorer som spelar in så är det något som Özcan och tränarteamet nu ska börja fokusera på.– Nu har vi börjat prata lite anfallsspel och vi hade mer anfallsövningar idag på träningen. Vi ska prata igenom det lite mer imorgon också så vi har påbörjat den processen. Men hur mycket vi får ut av det på söndag får vi se. Det saknas ju dessutom lite killar i anfallet så ibland blir det ju spelare som får bli anfallare fast det inte är deras egentliga roll, konstaterar Özcan.Söndagens norska gäster i Vålerengen slutade på en 10:e plats i Tippeligan 2016. "Oslos Stolthet" har varit ligamästare vid fem tillfällen, och den senaste guldfesten anordnades 2005. I årets upplaga finns en hel del svenska bekantingar i målvakten Marcus Sandberg, försvararen Robert Lundström samt den mångsidige ex-Djurgårdaren Rasmus Lindkvist, som inför året står registrerad som anfallare hos norrmännen. Utöver svenskarna har man även andra nämnvärda spelare som anfallaren Mohammed Abdellaoue som har ett gäng säsonger i Bundesliga klubbarna Hannover samt Stuttgart på CV:et. Man har även mittfältsveteranen Christian Grindheim, som har ett förflutet i danska FC Köpenhamn och holländska SC Heerenveen. Vålerengen har spelat två träningsmatcher hittills under sin försäsong och förlorat båda, visserligen emot riktigt tufft motstånd. Norrmännen förlorade den första mot danska Nordsjälland med 1-2 och sedan 0-1 mot ryska Zenit Sankt Petersburg.Jesper Karlström och Kebba Ceesay oppererades efter säsongen 2016, och båda närmar sig spel med stormsteg. För Ceesay är det en bit kvar, men för Karlström kan det mycket väl bli spel under söndagen då mittfältaren finns med i truppen. Haris Radetinac är inte redo för spel ännu, utan det är i mars man hoppas att yttern ska kunna börja gå för fullt. Amadou Jawo är Djurgårdens enda "riktiga" anfallare i truppen då Tino Kadewere har problem med ett knä och nyförvärvet Aliou Badji är på landslagsuppdrag med Senegals U20-lag.Söndag 12 februari, kl. 15:00Stockholmsarenan Jonas Eriksson , SigtunaKöper du här Andreas Isaksson, Tommi Vaiho - Tim Björkström, Elliot Käck, Jacob Une Larsson Jonathan Augustinsson , Souleymane Kone, Alexander Michel - Jesper Karlström, Magnus Eriksson , Kevin Walker, Daniel Berntsen, Besard Sabovic , Kerim Mrabti, Marcus Hansson , Joseph Ceesay, Othman El Kabir - Amadou Jawo, Mihlali Mayambela , Junior Zindoga

2017-02-11 22:13:00

Det är ett ordentligt drag i föreningen och namnet på allas läppar är Kim Källström! Under lördagen välkomnade hundratals Djurgårdare Kim på Arlanda, något som blev en ordentlig försmak på morgondagens match mot den norska ligatian, då Källström ska presenteras "på riktigt" i halvtid.Läs om alla nyheter och rykten om spelare som är på väg in eller på väg ut i Djurgårdens IF.För 15 år sedan såg jag för första gången Kim Källström spela fotboll iförd en Djurgårdströja i en träningsmatch på Stadshagens IP. Två år och två guld senare försvann denne talangfulle Djurgårdshjälte ut i Europa, och vi var nog få som trodde att vi någonsin skulle få se honom i den blårandiga tröjan igen. Att han nu återvänder till oss är inte bara en dröm som blir sann, utan det ger även hela Djurgårdsfamiljen självförtroendet tillbaka och den energiboost vi verkligen behöver.Bosse Andersson presenterade den före detta guldhjälten på sociala medier. Forum 1891 har lyckats nå Djurgårdens sportchef som kommenterar Allsvenskan största värvning.DIF avslutade Atlantic Cup med att spela 0-0 mot den danska ligaåttan Ålborg. Det syntes tydligt att Blåränderna hade en del trötta ben, men lyckades trots det stundtals pressa danskarna rejält, som är betydligt närmare sin seriestart än Djurgården. Det finns dock frågetecken då det i stora delar av matchen såg väldigt tungt ut och slarvigt ut. Dessutom är det väldigt tydligt att man behöver förstärka anfallet, och det så fort som möjligt!Matcherna under träningsturnén i Portugal läggs nu till handlingarna. Djurgården avslutade med en oavgjord och mållös tillställning vid fulltid mot AaB Ålborg och matchen fick avgöras på straffar där Djurgården var 100-procentiga och vann.Många av oss har länge gått runt med en pirrande känsla i kroppen och bara längtat efter att få stå på läktaren och se DIF spela boll igen. Andra har kanske glömt av hur härligt det faktiskt är. Är du en av dem så är det dags att du går igenom din egen Djurgårdsrenässans, och den här texten är till dig.Det blev en uddamålsförlust mot ett bolltrillande Rijeka. Här kommer spelarbetygen från matchen!Efter 1-0-segern mot Debrecen gjorde idag Djurgården upp om gruppsegern i Atlantic Cup där den kroatiska serieledaren HNK Rijeka stod som motståndare, som i sin första match slog AFG Århus med hela 3-0. Dagens match slutade med en uddamålsförlust, 1-0, vilket får ses som ett rättvist resultat då Djurgården inte kom upp till någon högre nivå.Djurgården gick in i Atlantic Cup med att möta den ungerska ligatian Debrecen på Estadio Bela Vista i Portugal. Blåränderna inledde suveränt och dominerade stort under den första halvtimmen innan ungrarna kom in i matchen, något som kanske inte var så konstigt med tanke på Djurgårdens hårda träning. Kevin Walker gjorde matchens enda mål på straff, även om Djurgården hade bud på fler mål än så.