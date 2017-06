Inför Hammarby - Djurgården: Ett oerhört viktigt derby knyter ihop vårsäsongen

Efter den komfortabla segern mot AFC väntar nu en betydligt tuffare utmaning på Stockholmsarenan då årets andra derby väntar. Djurgården mot Bajen i den sista matchen innan sommaruppehållet, kan Blåränderna ta poängen som krävs för att jaga Norrköping och Malmö i den absoluta tabelltoppen?

4-1 segern mot AFC Eskilstuna var livsviktig för DIF, som behövde studsa tillbaka efter den blytunga förlusten mot AIK. Glädjande var även att offensiven kom igång igen efter några matcher med skral produktion, och förhoppningsvis håller det i sig mot Hammarby . Kevin Walker klev fram som tvåmålsskytt samtidigt som Othman El Kabir stod för ett mål samt en assist, även om det finns smolk i bägaren. Gustav Engvall har stagnerat i sin målproduktion, och även om anfallaren alltid gör ett gediget arbete så behövs något mål ibland för att öka vinstchansen. Nu är måltorkan i för sig inte allt för lång, men de senaste poängen som Engvall producerat kom mot Örebro den 7:e maj. Förhoppningsvis kommer dock produktionen igång igen under söndagen, mot Hammarby.Djurgårdens huvudtränare, Özcan Melkemichel, har en stor tro på sitt lag men har även blicken på Bajens styrkor och svagheter.– Vi hade en taktisk träning där vi gick igenom lite styrkor och svagheter hos motståndarna. Det finns saker vi måste se upp med och sätt som vi kan straffa dem på. Sedan ska vi självklart utgå från vårt egna spel och inte anpassa oss alltför mycket men det är alltid bra att känna till sina motståndare väl, berättar Özcan för Djurgårdens hemsida.Tunga nyheter är att Jonas Olsson är tveksam till spel, samtidigt som det inte blir någon comeback för vare sig Haris Radetinac eller Tino Kadewere . Glädjande är dock att Aliou Badji kommer finnas tillgänglig efter sitt äventyr med Senegal i U20-VM som arrangerades i Sydkorea. Det innebär att Djurgården troligen mönstrar följande elva:Andreas Isaksson Niklas Gunnarsson - Elliot Käck Magnus Eriksson - Kevin Walker - Kim Källström - Othman El KabirGustav Engvall - Kerim MrabtiSöndagens motståndare i Hammarby parkerar för tillfället på en niondeplats i tabellen med 15 inspelade poäng på 11 matcher. Den danske tränaren Jacob Michelsen ersatte Nanne Bergstrand inför årets säsongen, och trots några onödiga poängtapp så har den nye huvudtränaren fått ordning på Bajens spel. Man är visserligen på en niondeplats för tillfället, vilket kanske inte är speciellt överraskande, men med tanke på att man endast är tre poäng efter Djurgården på tredjeplatsen så får man konstatera att Hammarby har gått lite bättre än vad många hade förväntat sig. Den senaste matchen hemma mot Jönköping Södra slutade 2-2, efter att Mats Solheim räddade Bajen med en kvittering i slutminuterna.Özcan Melkemichel har bra koll på söndagens motståndare och Jacob Michelsen, men betonar att man måste vinna närkamperna och förvalta målchanserna.– Hammarby är ett välorganiserat och disciplinerat lag som jobbar hårt i försvarsspelet. De har spelat 4-1-4-1 i många matcher och kan spela kort spel men använder också den långa bollen på Björn Paulsen väldigt ofta i sin uppspelsfas, sedan kan de också komma runt på kanterna. Båda lagen kan varandra bra så det är en derbymatch där andra faktorer spelar in och det handlar mycket om små detaljer. Framför allt att sätta sina chanser och i ett derby får man inte så många. Det kommer att vara tight och tufft där ute på planen. Ett krig där det gäller att kunna spela fotboll men samtidigt ha med sig krigarhjärtat, inställningen och attityden. Får vi sedan möjligheterna måste vi kunna straffa dem och göra mål, säger Özcan till Blårändernas hemsida.Till söndagens derby är det stora frågetecken i Bajen. Huvudtränaren Jacob Michelsen är avstängd, vilket innebär att dansken inte får vara involverad före och under match. Även mittfältaren Arnór Smárason samt mittbacken Richard Magyar är avstängda samtidigt som det finns stora frågetecken kring mittfältskuggarna Jiloan Hamad och Johan Persson, som har haft problem med skadekänningar. Djurgården får däremot se upp med den danske "mittbacksanfallaren" Bjørn Paulsen, som har varit överraskande produktiv i sin roll som targetplayer. DIF ska även ta sig förbi den ghananske mittbacken Joseph Aidoo samt se upp för Kennedy Bakircioglus högerfot. I den senaste matchen mot Jönköping mönstrade Michelsen och hans tränarteam följande elva:Ögmundur KristinssonBirkir Már Sævarsson - Richard Magyar (Avstängd mot DIF) - Joseph Aidoo - Mats SolheimSerge-Junior Martinsson NgoualiFredrik Torsteinbø - Kennedy Bakircioglu - Bjørn Paulsen - Arnór Smárason (Avstängd mot DIF)Pa DibbaMånga har hoppats på en comeback i matchtruppen för Haris Radetinac, men yttermittfältaren kommer inte finnas med i truppen mot Hammarby. Radetinac, samt Tino Kadewere, kommer därmed missa matchen för att istället matchas igång varsamt i U21-serien. Jonas Olsson byttes ut i halvtid mot AFC, och 34-åringens medverkan mot Bajen är i nuläget oklar. Enligt Özcan Melkemichel kommer man att testa mittbacken idag (lördag) men enligt källor till Sportbladet ser Olsson ut att missa matchen. Aliou Badji kommer dock finnas tillgänglig igen efter sin medverkan med Senegal i U20-VM.– I nuläget avvaktar vi och ser med Jonas så får vi ta beslut kring honom under lördagen. I övrigt är alla friska och krya och sedan har vi förhoppningsvis Aliou Badji tillbaka hos oss på lördag så att han kan vara med i en kommande matchtrupp, avslutar Özcan.Söndag 4 juni, kl. 15:00StockholmsarenanAndreas Ekberg, Lund