Inför Jönköping - Djurgården: tuff uppgift väntar Djurgården

Djurgården åker i morgon till Jönköping och till Stadsparksvallen för en mycket tuff match mot Jönköping Södra.

Jönköping Södra är en erkänt tuff bortamatch. Inte blir det lättare för Djurgården med tanke på det tighta spelschema som råder med ett glödhett derby som väntar på måndag. Redan nu är det många som snackar upp derbyt, inte minst bland journalister och supportrar, men för spelarna gäller det att hålla huvudet kallt om man ska bärga hem tre poäng till Stockholm. Vi alla känner till de dystra derbyfacit de senaste åren. Men sedan 2010 i matcherna som föregår derbyna har DIF däremot ett utmärkt facit, där man vunnit 10 av 13 matcher. Kanske irrelevant eller en fingervisning på att vi kan förvänta oss tre nya poäng mot J-Södra?



Jönköping Södra med huvudtränaren Timmy Thelin i spetsen var en av hela allsvenskans stora utropstecken förra säsongen som med tydliga riktlinjer och en imponerande spelidé ledde klubben till en relativt stabil 12:e plats. Trots att deras bästa spelare förra säsongen, Pavel Cibicki, återkallades till MFF inför den här säsongen, ser Jönköping ändå ut att gå mot en ytterligare fin säsong till mötes. Hitintills har man inkasserat tolv poäng och man placerar sig för tillfället på den åttondeplats, två poäng efter Djurgården. Jönköping är dessutom efter tre matcher på hemmaplan obesegrade, varav två är segrar och en oavgjord. En av segrarna var mot AIK när laget vann med 2-1. Men det är inte bara i år man är svårslagna. Sedan återkomsten i allsvenskan förra året har Jönköping Södra lämnat Stadsparksvallen poänglösa vid endast tre tillfällen. Det blir med andra ord en minst sagt hård nöt att knäcka för Djurgården när man beger sig till den så pittoreska arenan.



Djurgården i riktigt bra form och för varje match som går början man mer och mer känna att Djurgården blir ett lag som kommer nå riktigt långt i år. Den stora snackisen efter måndagens seger mot Änglarna har ju självklart varit Jesper Karlström och att det nu är dags för 21-åringen att få chansen från start. Han imponerade stort i matchen mot ÖSK och i måndags när han fick hoppa in lyfte han Djurgårdens anfallspel och symboliskt nog fick han även avgöra matchen. Karlström har gjort sig förtjänt, nästan tjatat sig till en startplats med sina fina prestationer och i morgon ska det mycket till att Özcan fortsätter att starta med honom på bänken. Othman El Kabir har vacklat under säsongsinledningen och det mest troliga är att Karlström ersätter dribblern, samtidigt som Kerim Mrabti skickas ut på kanten.



Djurgården får dock klara sig utan Jacob Une Larsson som ådrog sig sitt tredje gula kort i förra matchen. Jonas Olsson fick hoppa in i slutskedet av matchen mot Göteborg och lär vara redo för en startplats i morgon. Dessutom är det positivt att ingen i morgondagens trupp har två varningar, vilket minskar risken för eventuella avstängningar i derbyt.



Potentiell elva:



Isaksson

Beijmo - Olsson - Gunnarsson - Käck

Walker - Källström

Eriksson - Karlström - Mrabti

Engvall



***



Förra årets möten var två riktiga fadäser. Djurgården förlorade på Stadsparksvallen med 0-1 i en period där Djurgården var riktigt svaga. Även på hemmaplan förlorade vi, då med 0-2, i en match som summerades som en av de tråkigaste, svagaste och mest omotiverande insatser ett djurgårdslag stått för.



Djurgården tar med sig följande manskap till Stadsparksvallen:



1. Andreas Isaksson

30. Tommi Vaiho



3. Elliot Käck

5. Niklas Gunnarsson

12. Jonathan Augustinsson

13. Jonas Olsson

19. Marcus Hansson

22. Felix Beijmo



6. Jesper Karlström

7. Magnus Eriksson

8. Kevin Walker

10. Kerim Mrabti

16. Kim Källström

23. Joseph Ceesay

58. Othman El Kabir



11. Amadou Jawo

17. Gustav Engvall

29. Haruna Garba



När: Torsdag 18 maj kl. 19.00

Var: Stadsparksvallen

Domare: Patrik Eriksson







2017-05-17 22:32:00

