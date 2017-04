Inför Malmö - Djurgården: Två profilstarka lag gör upp i Skåne

Efter en riktigt bra insats och tre sköna poäng mot Elfsborg väntar nu en tuff utmaning borta mot Malmö FF. De regerande mästarna har inlett Allsvenskan starkt, men DIF såg riktigt starka ut senast och lag från Skåne brukar passa Blåränderna bra. Det kan, med andra ord, bli en riktigt bra match på måndag mellan två profilstarka lag.

Bitarna föll på sin plats under söndagens match mot Elfsborg , där allt gick Blårändernas väg. Försvaret såg riktigt stabilt ut, man förde matchen och skapade en massa heta målchanser. Nu väntar en ny svår uppgift när man gästar de regerande mästarna Malmö nere vid Öresundsbron, men Djurgårdens huvudtränare Özcan Melkemichel känner att det är ett bra utgångsläge för att ta sig an den svåra bortamatchen som väntar.– Det är alltid bra för självförtroendet att vinna matcher och vi gjorde många bra prestationer både i anfalls- och försvarsspelet. Vi började känna det redan mot Häcken när vi gör det bra på bortaplan mot topptippade lag och sådant stärker också självförtroendet. Så jag är förhoppningsfull inför Malmö-matchen men också väldig medveten om att det är en tuff och svår bortamatch, säger Özcan till Djurgårdens hemsida.Det brukar bli jämna duster mellan DIF och MFF, något som inte minst syns i statistiken. Sett till de tio senaste matcherna lagen emellan har det slutat med fyra vinster var samt två oavgjorda. Under fjolåret vann skåningarna med 1-0 i Skåne efter ett hörnmål av mittbacken Felipe Carvalho, medan DIF knockade de blivande mästarna på Stockholmsarenan med 3-1. I år har man inlett Allsvenskan bra med sju poäng efter tre matcher mot IFK Göteborg, GIF Sundsvall och Halmstads BK under ex-Djurgårdaren Magnus Pehrssons ledning. "MP" har dock fått laborera i sin backlinje under veckan då spelare som Lasse Nielsen , Behrang Safari och Franz Brorsson inte har tränat regelbundet samtidigt som mittbacken Rasmus Bengtsson är långtidsskadad.– Jag har läst en del om deras skador men alla var i full träning i Malmö idag, bortsett från någon spelare. Jag tror inte att de kommer att sakna någon spelare emot oss och vi förväntar oss de starkaste som de kan ställa på benen. Men vi är optimistiska och ser fram emot matchen. Vi vet på förhand att det är en av de svåraste bortamatcherna men samtidigt känns det som att vi också är starka just nu, konstaterar Özcan Melkemichel.Oavsett statusen på diverse backar så kommer Malmö med ett starkt lag med profiler som Jonas Olssons förre (bänkade) lagkamrat i West Bromwich, Markus Rosenberg, samt spelare som fjolårets assistkung Magnus Wolff Eikrem , den danska spelmotorn Anders Christiansen , målfarlige anfallaren Pawel Cibicki och reservmålvakten Johan Wiland som agerade backup till Andreas Isaksson i en massa år.Den stora snackisen under veckan har varit Jonas Olssons status, där man i torsdags fick besked om att den befarade skadan inte var så allvarlig. Mittbackens medverkan i måndagens match har ändå varit ett frågetecken, och nu står det klart att man inte chansar utan låter mittbacken stå över matchen. Andreas Isaksson fick avbryta lördagens träning efter en smäll mot foten, men Özcan Melkemichel har bekräftat för Forum 1891 att målvakten kommer finnas tillgänglig för spel. Dock följer tredjemålvakten Oscar Jonsson med till Malmö, något som kan indikera att man inte är helt säker på "Isaks" medverkan heller.Glädjande är dock att Haris Radetinac äntligen går för fullt på träning, även om yttern inte kommer matchas i A-laget än. Tino Kadewere saknas då anfallaren har problem med ett knä.– Det ser ganska bra ut i laget, vi har väl inga större skavanker. När det gäller Jonas är han ett frågetecken men vi hoppas givetvis att vi kommer att ha honom spelklar till måndag. I övrigt så är Haris (Radetinac) på gång och tränar fullt ut med oss och det är bara att hoppas att han kan göra någon U21-match i maj så tar vi det vidare därifrån. Tino (Kadewere) är inte heller aktuell men annars är resten friska och redo för spel, avslutar Özcan för DIF:s hemsida.Måndag 24 april, kl. 19:00Swedbank Stadion, Malmö Jonas Eriksson , SigtunaAndreas Isaksson, Tommi Vaiho , Oscar Jonsson - Elliot Käck, Jacob Une Larsson Felix Beijmo - Jesper Karlström, Magnus Eriksson , Kevin Walker, Kerim Mrabti, Kim Källström, Joseph Ceesay , Othman El Kabir - Gustav Engvall