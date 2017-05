Inför Örebro - Djurgården: Tuff uppgift väntar, utan nyckelspelarna

Efter den galna bataljen mot Norrköping reser Blåränderna till Närke för att gästa Örebro på Behrn Arena. En bortamatch som passat Djurgården som handen i handsken de senaste åren, och med 2000 biljetter sålda på bortasektionerna får man ett massivt stöd i ryggen. Ett stöd som kommer behövas då Blåränderna saknar två av sina viktigaste nyckelspelare, Jonas Olsson och Kim Källström.

Det är ingen hemlighet att ÖSK har varit lite av en drömmotståndare för Djurgården de senaste åren. Sedan 2010 har lagen möts vid tolv tillfällen där tre matcher har slutat med Örebrovinst medan Blåränderna har stått som segrare vid nio tillfällen. På Behrn Arena är statistiken ännu bättre, där den senaste hemmavinsten kom 2010 (ingen match 2013 då ÖSK var i Superettan ). Under fjolåret möttes lagen i Närke under den Allsvenska premiären den 3:e april, i en match som slutade med en Djurgårdsvinst efter mål av Sam Johnson och Omar Colley.Trots statistiken är Djurgårdens huvudtränare Özcan Melkemichel ödmjuk inför uppgiften, då Örebro har ett starkt lag med många individuellt skickliga spelare. Det är med andra ord en knepig bortamatch som väntar i Gnällbältet.– Örebro hemma är alltid svårslagna. Nu hade de en väldigt tuff match mot Häcken där de i och för sig fick med sig poäng men där Häcken dominerade ganska kraftigt. Jag tror inte att de var nöjda med sin prestation den matchen och sedan åkte de till Malmö för en tuff bortamatch. Där ledde de och hade en poäng med sig länge men Malmö gjorde ett sent segermål. Örebro gjorde det bra defensivt då och såg till att Malmö inte skapade så väldigt mycket som de brukar göra på hemmaplan. De visade upp en del vassa kontringar också så det är ett bra lag som vi möter. Men vi känner oss redo inför alla motståndare och nu har vi mött några av topplagen där vi varit minst lika bra. Vi är trygga och känner oss självsäkra i det vi gör, säger Özcan till Djurgårdens hemsida.Örebro inledde serien starkt och stod på sju poäng efter tre spelade omgångar. Huvudtränaren Alexander Axén har tvingats, som många gånger förr, till att ersätta en hel del tunga spelartapp för att bygga upp laget igen. Inför årets säsong tappade man framför allt Astrit Ajdarevic till AEK Athen, en spelare som var spindeln i ÖSK:s offensiva nät under 2016 samt den tidigare Djurgårdsspelaren Martin Broberg som lämnade för Odds BK i Norge. Men trots alla tapp har man även fyllt på med välmeriterade nyförvärv, där det mest uppmärksammade förvärvet har ett komplicerat förflutet i Stockholm. Kennedy Igboannanike spelade i DIF under 2010-2012 innan flyttlasset gick till Solna och AIK. Nu är Kennedy tillbaka i Sverige och denna gång i ÖSK, men något möte med en av sina förra klubbar blir det inte under söndagen då nigerianen är avstängd mot Djurgården.Trots Igboannanikes avstängning kommer man med ett starkt lag till morgondagens match. I skrivande stund saknas uppgifter kring hur ÖSK:s trupp ser ut mot DIF men noterbara spelare som finns tillgängliga för Alexander Axén är Oscar Jansson (målvakt med förflutet i Tottenham Hotspur FC), Ferhad Ayaz (yttermittfältare med erfarenheter från turkiska högstaligan), Michael Omoh (yttern/forwarden som fått en nytändning i Närke), Nahir Besara (tongivande spelare i Bajen, även om det inte säger så mycket, innan flyttlasset gick till turkiska Göztepe) samt belgiska anfallaren Yanis Mbombo som provspelade med Djurgården i vintras.Två blytunga avbräck för DIF präglar söndagens match då Kim Källström drog på sig sitt tredje gula kort senast mot Norrköping och därmed är avstängd, samtidigt som Jonas Olsson fortfarande inte är redo för matchspel efter sin ljumskskada. Därmed saknas två nyckelspelare i Djurgårdens centrallinje. Glädjande är dock att yttern Othman El Kabir återigen finns tillgänglig för spel efter sin avstängning mot Norrköping.– Läget i laget är bra men vi har Kim avstängd och Jonas har sin ljumske. I övrigt är alla friska och krya och vi får tillbaka Othman också. Han är viktig med sin energi, löpvillighet och förmåga en-mot-en och vi är glada över att vi har så många tillgängliga spelare, avslutar Özcan Melkemichel.Söndag 7 maj, kl. 17:30Behrn Arena, ÖrebroVilla Strömpis från 13:30. För mer info, läs här Magnus Lindgren, Göteborg1. Andreas Isaksson30. Tommi Vaiho 3. Elliot Käck4. Jacob Une Larsson 5. Niklas Gunnarsson 12. Jonathan Augustinsson 19. Marcus Hansson 22. Felix Beijmo 6. Jesper Karlström7. Magnus Eriksson 8. Kevin Walker10. Kerim Mrabti58. Othman El Kabir11. Amadou Jawo 17. Gustav Engvall 20. Aliou Badji 24. Tino Kadewere 29. Haruna Garba