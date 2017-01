Inför Vasalund - Djurgården: Stöd DIF på plats!

I morgon, onsdag inleds försäsongsmatcherna. Laget inleder mot Vasalund på Skytteholms IP klockan 18:00.

Redan dagen efter den sista omgången i den bitande kylan uppe i Sundsvall där förra säsongen avslutades med publikfest, storseger och snöbollskrig har abstinensen inför 2017 varit skyhög. Och den har definitivt inte dämpats av ny tränare och galna sillyrykten. Det är svårt att komma på ett år där abstinensen varit högre och det oerhört efterlängtat och välkommet att det äntligen drar igång i morgon. Visst, vi inleder säsongen på fiendeland och mot tämligen avtändande motstånd, Vasalund på det ganska oglamourösa Skytteholms IP. De flesta lägger fokus på första träningsmatchen på hemmaplan den 12:e februari mot Vålerenga, där det väntas bli publiksuccé. Men vad gör det? När DIF spelar den första matchen för året finns det inga som helst ursäkter att inte vara på plats, oavsett motstånd eller plats.Till matchen finns det en uppsjö av intressanta saker att följa:1. Även om Özcan har uttalat sig att prestationen i den här matchen är relativt sekundär och att han inte kommer fokusera så mycket på prestationen så ska det bli förbannat roligt att se Özcan "in action" i matchsammanhang. De 17 uttagna spelarna väntas matchas och det är kutym att den första träningsmatchen inte ger några fingervisningar av vad som komma skall om laguttagningar och det taktiska dito.2. Att se Kerim Mrabti spela sin första match på över ett år är värt närvaro bara det. När Forum1891 fick en pratstund med honom efter den första träningen inne i Vinnarhallen ute på Bosön berättade han hur han längtar efter att få spela match. Och ska man se till hur han har presterat på träningarna och de fina utlåtanden han fått från kreti och pleti ser jag mest fram emot att se Kerim igen. Imorgon tar han plats, av startelvan att döma, i en balanserad mittfältsroll bredvid Kevin Walker och eventuellt får vi se några ändringar i hans spelstil som han antydde när vi pratade med honom.3. Nyförvärvet Souleymane Koné. Det ska bli väldigt intressant att se den ivorianske mittbacken i matchspel, som dock börjar på bänken. Många jämför honom med Omar Colley och det har varit en het diskussion hur Djurgården ska lösa problemen i backlinjen från förra året och vilka som ska få förtroende. Startar gör Alexander Michel från Syrianska som provspelar för klubben. Häpnadsväckande är att DIF (med Michel i laget) har fem mittbackar plus Marcus Enström med U21-kontrakt. Nu är det högst oklart huruvida situationen ser ut för Michel men DIF måste koka ner antalet och ett av de mesta intressanta faktorerna under försäsongen blir hur Özcan tacklar mittbacksfrågan.4. Provspelare och juniorer. Som jag nämnde ovan är Michel en av två provspelare som är med i matchtruppen. Även unga zimbabwiske anfallaren Junior Zindoga (född 98), som startar på bänken, lär även han få sin tid att visa vad han går för. Och visst får vi bra vibbar av zimbabwiska anfallare? Varken någon av juniorerna Wilhelm Loeper, Marcus Enström och Joseph Colley lär få mycket speltid under säsongen så det är vid de här tillfällena de får visa upp sig för supportrarna. Jag slår ändå ett slag för Loeper som sett bra ut på träningarna och med sitt distinkta pannband har han en härlig karaktär och är en intressant talang. Loeper tog även plats på bänken i allsvenskt sammanhang under fjolåret. Alla tre återfinns dock på bänken.Andreas IsakssonTim Björkström, Alexander Michel, Jacob Une Larsson , Elliot Käck Magnus Eriksson , Kerim Mrabti, Kevin Walker, Othman El KabirBänk: Tommi Vaiho , Marcus Enström, Marcus Hansson , Souleymane Kone, Wilhelm Loeper, Daniel Berntsen, Joseph Ceesay, Mihlali Mayambela Soo Yong-Yoon , Junior ZindogaI truppen fattas en handfull spelare. Utöver långtidsskadade Haris Radetinac och nyopererade Jesper Karlström och Kebba Ceesay så lider Niklas Gunnarsson av en smäll på tån och Jonathan Augustinsson är febersjuk. Noterbart är att Michael Olunga finns med i startelvan trots att han i princip gjort klart med ny klubb. Djurgården kommer ha 17 spelare tillgängliga och alla är aktuella för speltid, säger Özcan Melkemichel till DIF.seVasalund var under fjolåret på vippen att ta klivet upp till Superettan . Med överlägsen stil ryckte Vasalund och Brommapojkarna ifrån sina konkurrenter och dramatiken kulminerade i den sista omgången då BP tog emot Vasalund i en direkt avgörande match om avancemanget. Dessvärre för Vasalunds del var BP numret för stort och man förlorade med 3-0. Det blev istället kval och väl där hade laget inte sportmössan på och man blev överkört av Syrianska med speedwaysiffrorna 5-1. Inför säsongen har man, precis som DIF, ny tränare i form av Sportbladet-profilen tillika Premier League -gurun Kalle Karlsson som ersatte AIK:s gamla anfallare Pascal Simpson.Trots att inga matcher är spelade än har det har varit en hektisk och pulserande tid för alla Djurgårdare. Frenetiskt har man uppdaterat sillybloggarna och till höger och vänster har det florerat rykten om spelare in och ut. I morgon kommer jag andas ut, koppla av över att få se världens finaste fotbollslag dra på sig matchstället igen. Jag kommer inte reflektera över prestationen. Istället kommer jag njuta över att höra vantarnas klappljud dova efter ett snyggt anfall, se Kerim dribbla och Isaksson rädda. Och framförallt kommer jag vara på plats för själva essensen av Djurgårdens IF: gemenskap och kärlek. I morgon kickar vi igång ett fantastiskt Djurgårdsår på riktigt!