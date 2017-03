Intervju med Gustav Engvall: ”Jag ser fram emot derbyna”

Forum 1891 var på plats under Gustav Engvalls första träning med Djurgården och fick en intervju med anfallaren som lånas in från Bristol City.



– Äntligen, kan man säga. Det var nära för en månad sedan, jag fick ta och samla lite energi tills nu. Det har varit okej fast tufft.



Kan du beskriva händelseförloppet?

– Jag åkte till Stockholm, fick OK från ledningen och sportchef där att jag kunde åka och göra min undersökning. Sedan ser jag att Tammy (Abraham) skadat sig, men jag tänkte att det kanske ändå inte gör något eftersom jag knappt varit på bänken senaste tiden. Men de väljer att kalla tillbaka mig och vad ska jag göra då? Det var bara packa om och åka tillbaka och sedan har jag varit där tills nu. Jag har kört på som vanligt och känner mig i bra form.



Hur är formen då?

– Det känns bra, som jag sade, jag har kört på bra, kört lite extra och haft bra tempo träningarna där. Det känns väldigt kul att komma hit.



Det är match på lördag. Kommer du spela?

– Ja, jag hoppas det. Det är alltid bra med speltid. Nu har det varit ett tag sedan jag spelade, senast var väl någon match vi hade på träningsanläggningen för någon månad sedan. Jag behöver matchtid så jag hoppas jag får spelminuter.



Var det bara Djurgården som var med i bilden eller fanns IFK Göteborg där också?

– Nej, alltså det har inte varit något snack i Göteborg, det ska liksom kännas att klubben kommer till mig och det gjorde verkligen Djurgården och Bosse (Andersson). Jag kände direkt att med det här lagbygget och spelarna de har så kan det bli väldigt bra.



Varför känns Djurgården som rätt val för dig?

– Jag gillar tänket som Özcan (Melkemichel) har. Som träningen i dag, vi spelar loss en mittfältare sedan går vi för det. Det passar nog mig med mina kvalitéer, att både kunna möta och vända upp men också gå i djupled och vara farlig framför box. Jag tror det kan passa mig väldigt bra.



4-2-3-1 eller 4-4-2?

– Jag tycker det är ganska bra att vara flexibla, det handlar ju om att kolla upp motståndarnas svagheter och styrkor och vad vi kan göra. Med vår trupp så har vi många alternativ. Vi har några som är på väg tillbaka som exempelvis Haris Radetinac. Det är en väldigt bra trupp.



Många djurgårdare förknippar nog dig med de två målen mot AIK när du sköt bort dem från guldstriden. Är du en matchvinnare?

– Ja, det har väl varit några gånger jag har gjort mål i stora matcher, både i U17-VM, sedan har det väl flutit på i landslag och i IFK Göteborg också, så det hoppas jag att jag är. Jag ser fram emot derbyna.



Du har väl koll på derbyspöket?

– Ja, eller inte riktigt, men jag har hört det.



Det var senast 2011 som Djurgården vann ett derby…

– Åh fan, det taggar igång mig. Men jag tror vi kan vinna, såklart. Det känns som att det är väl dags nu då. 2011… Det är några år så vi får ta det bara.



Hur kul ska det bli att spela sådana matcher som derbyn?

– Fantastiskt roligt. Jag ser verkligen fram emot det. Det var alltid kul i Göteborg att spela mot stockholmsklubbarna, men det är ändå inte riktigt samma sak. Det blir väldigt kul.



– Det var väl svårt att få bort det. Det är lite segt, men vi får se vad som händer. Jag vet att jag i alla fall kommer vara här till U21-EM och lite till efter det. Gustav Engvall är efter några turer fram och tillbaka på plats i Stockholm och Djurgården. Tanken är att Engvall ska vara i Djurgården på lån under hela säsongen, men Bristol City kan välja att plocka tillbaka honom i sommar. 20-årige Engvall är glad över att vara på plats på riktigt den här gången.– Äntligen, kan man säga. Det var nära för en månad sedan, jag fick ta och samla lite energi tills nu. Det har varit okej fast tufft.– Jag åkte till Stockholm, fick OK från ledningen och sportchef där att jag kunde åka och göra min undersökning. Sedan ser jag att Tammy (Abraham) skadat sig, men jag tänkte att det kanske ändå inte gör något eftersom jag knappt varit på bänken senaste tiden. Men de väljer att kalla tillbaka mig och vad ska jag göra då? Det var bara packa om och åka tillbaka och sedan har jag varit där tills nu. Jag har kört på som vanligt och känner mig i bra form.– Det känns bra, som jag sade, jag har kört på bra, kört lite extra och haft bra tempo träningarna där. Det känns väldigt kul att komma hit.– Ja, jag hoppas det. Det är alltid bra med speltid. Nu har det varit ett tag sedan jag spelade, senast var väl någon match vi hade på träningsanläggningen för någon månad sedan. Jag behöver matchtid så jag hoppas jag får spelminuter.– Nej, alltså det har inte varit något snack i Göteborg, det ska liksom kännas att klubben kommer till mig och det gjorde verkligen Djurgården och Bosse (Andersson). Jag kände direkt att med det här lagbygget och spelarna de har så kan det bli väldigt bra.– Jag gillar tänket som Özcan (Melkemichel) har. Som träningen i dag, vi spelar loss en mittfältare sedan går vi för det. Det passar nog mig med mina kvalitéer, att både kunna möta och vända upp men också gå i djupled och vara farlig framför box. Jag tror det kan passa mig väldigt bra.– Jag tycker det är ganska bra att vara flexibla, det handlar ju om att kolla upp motståndarnas svagheter och styrkor och vad vi kan göra. Med vår trupp så har vi många alternativ. Vi har några som är på väg tillbaka som exempelvis Haris Radetinac. Det är en väldigt bra trupp.– Ja, det har väl varit några gånger jag har gjort mål i stora matcher, både i U17-VM, sedan har det väl flutit på i landslag och i IFK Göteborg också, så det hoppas jag att jag är. Jag ser fram emot derbyna.– Ja, eller inte riktigt, men jag har hört det.– Åh fan, det taggar igång mig. Men jag tror vi kan vinna, såklart. Det känns som att det är väl dags nu då. 2011… Det är några år så vi får ta det bara.– Fantastiskt roligt. Jag ser verkligen fram emot det. Det var alltid kul i Göteborg att spela mot stockholmsklubbarna, men det är ändå inte riktigt samma sak. Det blir väldigt kul.– Det var väl svårt att få bort det. Det är lite segt, men vi får se vad som händer. Jag vet att jag i alla fall kommer vara här till U21-EM och lite till efter det.

2017-03-13 13:30:00

