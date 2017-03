Intervju med Jonas Olsson: "Allting har fallit sig väldigt naturligt"

Jonas Olsson är klar för Djurgården. 34-åringen har skrivit på ett avtal som sträcker sig två år framöver. En fantastisk värvning på alla vis. Forum1891 var på plats på Kaknäs för att höra vad nyförvärvet hade att säga om att komma till sin nya klubb.

- Sedan jag för första gången tänkte över min situation i England så har Djurgården varit nummer ett, säger en glad Olsson.

Jonas Olsson kommer från en tuff säsong i England. Utebliven speltid har gjort att han funderat över sin situation där borta och trots att kontraktet sträckte sig fram till säsongsslut med en lön som sträcker sig långt över vad Djurgårdens kan erbjuda lyckades ändå Bosse återigen trolla med korten och locka hem den meriterade svensken. Trots att ryktena intensifierades så sent som igår har Olsson länge varit intresserad av att komma till Djurgården.- Jag har haft kontakt med både Isak och Kim. När Isak skrev på pratade man lite med honom då och framförallt nu när Kim skrev på hördes man av lite tätare. Sen var det ju så att jag kände efter halva säsongen i England att det inte skulle bli en förlängning och då började man titta efter alternativ och scanna marknaden. Allting har fallit sig väldigt naturligt.- Det var ju inte direkt det ekonomiska som gör att jag väljer att flytta till Sverige. Jag har varit privligierad att haft tur med kontrakt utomlands och jag är nöjd med kontraktet här.- Jag kände nu när jag varit borta och suttit på bänken att jag saknat matchnerverna och matchpulsen och det är också en anledning till varför jag kommer nu och inte sitter ut kontraktet.- Haha, det får du fråga honom om. Bosse är bra där och West Bromwich var också väldigt tillmötesgående så det funkade ganska smidigt. Som jag sa till Daniel (Kristoffersson) att när vi säkrade kontraktet i Premier League så blev det hela lättare. Även fast jag inte var förstaval i laget är det svårt att släppa spelare när man inte vet hur det kommer gå i ligan. Båda parterna är nöjda med lösningen.Jonas Olsson har en gedigen meritlista med 25 landskamper och varit utlandsproffs i tolv år där han representerat NEC Nijmegen och framförallt West Bromwich, två klubbar i sina ligor som inte hör till toppen.- Jag har alltid trivts i Stockholm och en annan anledning var att jag har spelat i lag i stora ligor men aldrig i en toppklubb och det hoppas jag kunna göra här. Allsvenskan har utvecklats enormt. Jag har precis träffat grabbarna och har inte jättebrakoll förutom att jag känner Andreas (Isaksson), Kim (Källstrom) Magnus (Eriksson) och Kevin (Walker) sen tidigare. Skillnaden i kvalitet är mycket högre sedan jag lämnade. Djurgården är en av Sveriges största klubbar och frågar du mig ska man vara med i toppen.När Isaksson och Kim kom hem diskuterades det mycket om hur konstgräset påverkar deras spel och risk för skador, något som naturligtvis även togs upp med Jonas.- Det är något man bara får acceptera. Jag har ju tränat en del på konstgräs och i Holland var det några lag som spelade på konstgräs. Visst, de nio åren jag spelade i England var det inget konstgräs men vad jag förstått har konstgräset utvecklats enormt så det är inget jag oroar mig för.- Jag har inte sett så mycket men jag pratade tidigare med Mackan (Markus Rosenberg) som är i Malmö nu och som var hos oss i West Bromwich ett tag. Han har ju spelat i länder som Tyskland, England och Spanien och han sade att han aldrig upplevt en sådan stämning som på derbyna i Malmö och under Malmös Champions League-matcher. Stockholmsderbyna har man ju förstått är något speciellt med stämningen och inramningen så de ser man ju fram emot.- Jag har spelat Doncaster borta och det är rysare kan jag säga. Nej, men jag har aldrig haft svårt att motivera mig till sådana matcher. Den dagen du har det är det bättre att du gör något annat så det är inget jag funderat över. Övergången till 4-4-2 samt tillskotten i anfallet gav frukt, och även om en del frågetecken finns kvar så fanns det en hel del positivt att ta med sig.Blåränderna slog gästande Tromsö på Danderyd Arena med 3-1 efter mål av Tino Kadewere, Haruna Garba och Othman El Kabir. Övergången till 4-4-2 samt tillskotten i anfallet gav frukt, och även om en del frågetecken finns kvar så fanns det en hel del positivt att ta med sig.Besvikelsen efter cup-debaclet har lagt sig och nu har vi vänt blad. Efter en spelledig helg har förmodligen laget gjort detsamma. Det är drygt två veckor kvar till allsvenska premiären och för att förbereda sig återstår två träningsmatcher. I morgon när Tromsö står som motståndare kommer Özcan äntligen ha flera alternativ på anfallet till sitt förfogande och nu vill vi få indikationer på hur temperaturen är på såväl truppen som på det spelmässiga.Forum1891 åkte till Kaknäs för att bekanta sig med Djurgårdens nyförvärv Aliou Badji.Turerna har varit många kring Engvall som varit "så gott som klar" sedan mitten av februari. Nu står det klart att anfallaren återkallas av engelsmännen då ytterligare en skada har uppstått.Blåränderna gick in i Svenska Cupens grupp 6 som storfavoriter till ett avancemang, men redan efter två omgångar stod det klart att Brommapojkarna eller Degerfors skulle göra upp om en plats i kvartsfinalerna. Nu ger Forum 1891:s Fabian Ahlstrand, Gustaf Franz, Mikael Udén Heyman och John Aveskär sin syn läget i DIF, där de försöker svara på några av de frågor som har diskuterats livligt i Djurgårdskretsar.