Intervju med Niklas Gunnarsson efter gårdagens seger

Forum 1891 fick en pratstund med Niklas Gunnarsson i den mixade zonen efter matchen mot Kalmar igår kväll.



- Jo, det kändes bra! Jag vill ju helst spela mittback, det vet ju alla, men jag har spelat många matcher som högerback i både Norge och i Skottland, så det är inga problem.



Vad är din bild av matchen?

- Perfekt start på höstsäsongen! Vi spelar bra, gör fyra fina mål och var stabila hemåt.



Upplevde du/ni någon stress när deras kvittering kom som en blixt från en klar himmel?

- Inte stressad men det blir lite "fan, nu måste framåt igen". Vi gav



Hur fungerade sammarbetet med Eriksson?

- Det gick bra! Han är duktig defensivt så det är lätt att styra honom, sen tycker jag även Kevin (Walker) gör ett bra arbete. Det var inte många inlägg de fick in från vår kant.



Resultaten i de andra matcherna gick er väg. Hur ser du på framtiden?

- Vi pratade om det faktiskt innan att vi hade väldigt tur att AIK och Östersund delade på poängen och att Norrköping och



Man får alltid bilden av att det alltid är god stämning ute på Kaknäs. Hur har det varit sedan återstarten?

- Gänget är jättebra och det är mycket fika och många roliga träningar. Jag hoppas vi tar med allt positivt från idag och fortsätter skapa nya bra resultat.



Hur ser du på konkurrensen på backplatserna?

- Jo, det är tuff konkurrens. Nu har jag spelat tio matcher och tycker själv att det har gått bra i varje match, så vi får se. Det är tufft i fotboll, men samtidigt bra med konkurrens och jag hoppas att jag får spela mer efter dagens insats, avslutar Gunnarsson.



2017-07-04 18:00:00

