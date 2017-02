Özcan om läget i DIF, Engvall och Svenska Cupen

Efter träningspasset igår delade Özcan sina tankar om träningsveckan inför Svenska Cupen, Gustav Engvall och anfallsspelet.

– Vi har lagt stort fokus den här veckan på anfallsspelet, första pressen i försvarsspelet och hur vi ska spela oss ur motståndarnas första press innan vi går till anfall.





Hur var dagens träning?

– Om vi tittar på den här veckan har fokus varit anfallsspelet. Vi hade en spelövning anfall mot försvar igår och den byggde vi vidare på idag.



Anfallsspelet har hitintills haltat, Djurgården har gjort ett ynka mål på de senaste fyra matcherna och det målet skedde på straff. Inom djurgårdsled har de varit tämligen oroliga tongångar på grund av den uteblivna målproduktionen och det var självklart intressant att höra Özcans tankar om anfallsspelet.

– Vi har inte gjort mål och dessutom har vi inte skapat tillräckligt många målchanser och anledningen till det är för att vi har prioriterat försvarsspelet. Sen är det också naturligt eftersom vi inte har så många naturliga anfallsspelare, utan den enda vi har just nu är Jawo. Vi behöver självklart förstärka anfallet. Alla anfallsspelare som vi har just är lite av samma typ så vi måste självklart hitta lösningar som kan komplettera de anfallsspelare vi har i truppen.



Det snackas om att Djurgården är väldigt nära ett låneavtal med Gustav Engvall, har du några kommentarer kring det?

– Nej inte så mycket mer än att vi har haft kontakt med honom och att vi vill att han kommer och att han vill komma hit. Sedan är det en diskussion med klubben men det lämnar jag till Bosse.



Hur pass bra koll har du på honom?

– Ganska bra koll skulle jag säga. Jag har mött honom när han spelade i Göteborg och har även sett honom utöver det. Skulle han komma vore det ett välkommet tillskott!



På måndag väntar Degerfors i den första matchen i Svenska Cupen och Özcan ser fram emot allvaret.

– Jättekul! De här matcherna gäller väldigt mycket och vi kommer göra allt för att vinna den här gruppen.



Hur pass bra förberedda är ni?

– Mycket bra!



I söndags ledde du laget för första gången på Stockholmsarenan inför Djurgårdspubliken, hur var det?

2017-02-17 08:00:00

