Isaksson deltog inte på träningen inför Malmö borta

Målvakten Andreas Isaksson saknades på dagens träning inför den tuffa bortamatchen mot Malmö FF.

Forum 1891 var på plats under söndagens träning på Kaknäs inför resan ner till Malmö och måndagens möte med regerande svenska mästarna. Vid sidan av träningen fanns mittbacken Jonas Olsson som tränade på egen hand. Olsson tvingades kliva av under matchen mot Elfsborg på grund av problem med ljumsken. Det blir en kamp mot klockan om han kan spela mot MFF.



Under lördagen avbröt målvakten Andreas Isaksson träningen efter en skottövning och han deltog inte i träningen under söndagen. Forum 1891 talade med Djurgårdens naprapat Christian Andersson som meddelade att man skulle undersöka närmare under eftermiddagen hur statusen med Isaksson är. Djurgårdens tränare Özcan Melkemichel är dock säker på att Isaksson vaktar målet mot Malmö FF.

– Inga problem, han spelar, säger Melkemichel till Forum 1891.



Det återstår att se vilka spelare Özcan Melkemichel ställer på banan mot MFF. Om varken Jonas Olsson eller Andreas Isaksson kan spela är det mest troliga att Niklas Gunnarsson och Tommi Vaiho ersätter.

2017-04-23 12:15:00

