Jesper Karlström: "Jag är för bra för att sitta på bänken i ett allsvenskt lag"

Forum 1891 fick en pratstund med Jesper Karlström om förra matchen mot IFK Norrköping, frustrationen över att inte fått så mycket speltid och förtroende.

- Det här är mitt tredje år i Djurgår´n, det är inte många gånger jag fått chansen att spela flera matcher i rad, säger 22-åringen.

Mot IFK Norrköping fick Jesper Karlström för första gången under den här allsvenska säsongen chansen att spela från start, i en något offensivare roll än vad han är van vid. Men Jesper tacklade det bra, stod för en fullt godkänd insats och i nästa match mot Örebro kommer han förmodligen få en ytterligare chans, i sin "rätta" position ett steg ner i banan då Kim Källström missar matchen på grund av avstängning.



Hur är känslan med en pinne mot Norrköping?

- Med tanke på att de gjorde mål i slutet så är det ju skönt så klart, en lättnad att vi kan komma tillbaka, men det är klart att man vill vinna matcher.



Vad är din analys av matchen?

- Vi gör en bra första halvlek och när vi kvitterar är det välförtjänt, men de gör ju ett overkligt frisparksmål strax därefter. Men vi tar över och 2-2-målet kommer helt rättvist och sen har vi lite tryck innan det börjar bölja fram och tillbaka och de gör 3-2. Sen får vi ju ett kvitteringsmål till slut, ett resultat som i efterhand känns rättvist.



Ni kom ju ut med en grym energi till den andra halvleken och radade upp chanser mot ett Norrköping som var oerhört pressat. Vad sa ni till varandra i paus?

- Framförallt att kände vi att det här kan vi definitivt vända och vi avslutade ju bra i första och kände att vi hade ett grepp om matchen. Det enda vi justerade var lite i presspelet för att komma åt Norrköping lite bättre, vilket vi lyckades med i andra.



Hur kändes det för egen del då, att äntligen få spela från start även fast det kanske var i en ovan roll lite högre upp?

- Ja, det var ju i en liten ovan roll. Jag tycker själv att jag är som bäst när får jobba rättvänd lite längre ner. Men det kändes bra, jag blev bättre och bättre och tyvärr var det så att när jag spelade som bäst blev jag utbytt. Sen hoppas jag att jag får fler chanser framöver där jag kan visa varför jag ska spela, vilket jag tycker att jag bevisade mot Norrköping.



Eftersom Kim Källström blev avstängd här mot Norrköping öppnar det för dig, tankar kring det?

- Om jag får spela så kommer jag göra mitt bästa. Det är ju minst sagt svårt att ersätta Kim men om jag får spela ska jag kliva in och spela avslappnat som jag gjorde mot Norrköping, inga konstigheter.



Du har stått för bra prestationer på träningar och i de U21-matcher du medverkat i. Är det inte frustrerande att du inte fått spela mer?

- Det är ju så klart väldigt frustrerande att inte få spela mer. Nu har vi ju inte vunnit alla matcher, men när man vinner brukar man inte ändra på så mycket i laget. Men jag tycker att jag visat på träning och i de U21-matcher jag spelat att jag är tillräckligt bra, eller jag tycker själv att jag är för bra för att sitta på bänken i ett allsvenskt lag. Och det här är mitt tredje år i Djurgår´n, det är inte många gånger jag fått chansen att spela flera matcher i rad, så nu hoppas jag att när jag får spela och visa mina kvalitéer att jag kan få förtroende i en större utsträckning.



Att du blev utbytt som första spelare mot Norrköping när du presterat bra. Är det exempel på frustrationen?

- Det är absolut frustrerande. Jag blir alltid besviken när jag blir utbytt, antingen är det riktat mot mig själv eller på tränaren, för man är ju alltid missnöjd när man inte får spela. Mot Norrköping kan jag dock förstå bytet och tanken bakom det att han (Özcan) vill ha in en mer offensiv spelare (i det här fallet Tino Kadewere) på en sådan offensiv position. Men samtidigt vill man ju spela och jag tycker att jag borde fått vara kvar på planen.



Hur vill du summera Djurgårdens säsong hitintills?

- Inte mer än godkänd i alla fall. Om vi hade vunnit mot Norrköping tycker jag att den hade varit bra, men samtidigt är vi med där uppe känns det som. Det är väl egentligen bara premiären man kan säga något negativt om. Men annars så känns vi starka, och det visar vi när vi hämtar upp tre underlägen mot Norrköping, så helt okej tycker jag ändå.





2017-05-04 07:00:00

