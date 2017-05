Jönköpings Södra - Djurgården 1-1: Poäng trots en svag insats

Med tre sköna poäng i ryggen mot Göteborg var det ett formstarkt Djurgården som gästade J-Södra på Stadsparksvallen under torsdagskvällen. Blårändernas insats skulle dock vara allt annat än bra, och trots en liten uppryckning i den andra halvleken blev det endast en poäng att ta med sig hem till Stockholm.

Efter två raka segrar och två hållna nollor var det ett formstarkt Djurgården som reste söderut till Småland för att gästa ett annat formstarkt lag, Jönköping Södra. J-Södra kom till spel med fyra raka matcher utan förlust så det var utan tvekan en tuff match som väntade på Stadsparksvallens gräsmatta. Just gräset skulle visa sig spela en ganska stor roll, då mattan såg väldigt torr och torftig ut. Ingen ursäkt för DIF som aldrig kom upp i en bra nivå, men vi kan iallafall konstatera att mattan inte bidrog till en bättre fotbollsmatch.I DIF saknades Jacob Une Larsson (avstängd), Tino Kadewere (skada), Haris Radetinac (ej redo för match) samt Aliou Badji (landslagsuppdrag U20-VM), men glädjande var att mittbacksgeneralen Jonas Olsson var tillbaka i startelvan.Özcan Melkemichel och hans tränarteam valde att mönstra följande elva:Andreas Isaksson Niklas Gunnarsson - Jonas Olsson - Elliot Käck Magnus Eriksson - Kevin Walker - Kim Källström - Kerim MrabtiJesper Karlström - Gustav Engvall Bänk: Tommi Vaiho Marcus Hansson , Othman El Kabir, Amadou Jawo Jönköping sparkade igång matchen men det var en trevande inledning på Stadsparksvallen med två lag som började väldigt försiktigt. Lagen verkade försöka spela in sig på gräsmattan för att på så sätt bli mer bekväma med bollen. Den första riktiga halvchansen skulle komma i den 19:e minuten då hemmalagets Daryl Smylie drog till med ett långskott som tvingade Isaksson till en räddning innan Jonas Olsson skulle visa upp sin rutin när smålänningarnas Tommy Thelin försökte utmana Olsson två gånger om, men misslyckades.I den 33:e minuten skulle dock den första "riktiga" målchansen komma, och även denna gång skulle J-Södra avlossa ett långskott. Jönköpingsbacken Tom Siwe sköt ett lurigt och distinkt skott ur en snäv vinkel och tvingade "Isak" att mota ut bollen till en hörna. Djurgårdens vassaste chans skulle komma i den 40:e minuten då matchhjälten mot Göteborg, Jesper Karlström, fick ett skottläge och tvingade Anton Cajtoft i hemmamålet till en fin räddning.0-0 såg ut att stå sig halvleken ut, men i den absolut sista minuten skulle Jönköping ta en rättvis ledning. Efter en nickrensning från Djurgårdsback hamnade bollen hos hemmalagets Daryl Smylie. Mittfältaren fick matchens bästa träff och slog ett perfekt inlägg till Dzenis Kozica som enkelt kunde nicka in 1-0 bakom en chanslös Andreas Isaksson. En riktig kalldusch, endast minuter efter att vattenspridaren gick igång framför "Isak". 1-0 till Jönköping i halvtidsvilan och efter matchen summerade Magnus Eriksson den första halvleken ganska bra; det var Djurgårdens sämsta i år.Om Jönköpings ledningsmål kom sent, så kom Djurgårdens kvittering lika tidigt. Endast sekunder efter Djurgårdens avspark blev det en hörna för DIF efter ett missförstånd i hemmaförsvaret. Kim Källström slog en fin serve mot Magnus Eriksson som nickade in kvitteringen via stolpen, Erikssons sjätte mål denna säsong. Målet skulle ge Blåränderna en hel del energi och man började så småningom äta sig in i matchen även om flytet i spelet var som bortblåst.Jönköping skulle dock få nästa stora chans, och det var mittfältaren Daryl Smylie som återigen skulle visa upp sin fina högerfot i den 57:e minuten. Södra tilldömdes en frispark 25-26 meter ifrån Djurgårdsmålet och Smylies skott smekte utsidan av Isakssons vänstra stolpe. Djurgården hade svårt att etablera sitt anfallsspel, men efter några halvlägen skulle inbytte Othman El Kabir servera Gustav Engvall en jättechans i den 70:e minuten. Källströms krossboll slogs in direkt av El Kabir som Engvall gick på. Cajtoft hade svårt med kommunikationen med sin backlinje, och Engvall kunde sånär få en tå på bollen. Istället rensades bollen ut till en resultatlös hörna, och trots en uppryckning i spelet mot slutet samt några farliga hörnor så kunde Djurgården inte få in segermålet utan matchen slutade 1-1.En svåranalyserad insats av DIF, som visserligen inte var bra men man ska samtidigt ta med i beaktning vilken betydelse gräsmattan hade för Djurgården som gillar att rulla boll och spela med mycket possession. Nu väntar dock en betydligt roligare uppgift på måndag, då Djurgården tar emot AIK på Stockholmsarenan.Slutresultat: 1-1 (1-0)Målskyttar DIF: Magnus Eriksson (Kim Källström)Varningar DIF: Elliot KäckPublik: 5175Domare: Patrik ErikssonAndreas Isaksson - Felix Beijmo, Niklas Gunnarsson, Jonas Olsson, Elliot Käck - Magnus Eriksson, Kevin Walker, Kim Källström, Kerim Mrabti - Jesper Karlström (Othman El Kabir, 54), Gustav Engvall (Haruna Garba, 87)Ej inbytta spelare: Tommi Vaiho, Jonathan Augustinsson, Souleymane Kone, Marcus Hansson, Amadou Jawo