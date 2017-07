Kerim Mrabti: "Det är lite mer av en tidsfråga"

Kerim Mrabti var planens bästa spelare i omstarten när Djurgården besegrade Kalmar FF med 4-1. Nu ryktas det att Groningen och Krasnodar är ute efter 23-åringen.

- Jag vill ge tillbaka något till Djurgår´n i form av att bli såld och inte gå som free agent. Det är lite mer av en tidsfråga men jag känner att jag har ett väldigt bra fokus här just nu och det är ganska många matcher kvar innan fönstret stänger så jag vill hinna göra ganska mycket innan jag lämnar, sa Mrabti i den mixade zonen.

Det blev en fantastisk kväll för alla Djurgårdare. DIF spelade en bra fotboll, vann komfortabelt med 4-1 och som pricken över i:t så fick även Haris Radetinac göra comeback. Kerim Mrabti har kommit tillbaka starkt efter sin tuffa skada som han ådrog sig under januariturnén 2016 och klev av planen som matchens bästa spelare och två assist.



Hur var det att vara tillbaka efter U21-EM?

- Jag fick inte jättemycket speltid under EM förutom i sista matchen och man älskar att komma tillbaka till de här tillfällena och spela fotboll. Jag var väldigt taggad innan, hade en bra känsla när jag klev in och jag visste att om jag bara skulle göra min grej så skulle det fungera väldigt bra.



Kände du dig extra taggad med tanke på att du inte spelade så mycket under U21-EM? Lite av en revanschlusta.

- Det är klart att det kan vara så också. Men det har ju inte bara med speltiden att göra, utan även den anledningen att vi åkte ut så pass tidigt som vi ändå gjorde. Då vill man ju bevisa att ens fotbollsnivå är högre än så och så kändes det idag. Så lite av en revansch kan man säga.



Resultaten i de övriga matcherna gick annars er väg.

- Vi sa det lite innan matchen att nu har vi ett bra läge. Vi hade en tung avslutning på vårsäsongen när vi förlorade derbyt. Det kändes verkligen som en käftsmäll men vi reste på oss nu och det gjorde vi även mot AFC efter förlusten mot AIK. Vi har en väldigt bra trupp och vi sa till varandra innan att om vi ska hänga med så är det idag det gäller. Det var viktigt med seger för att bygga upp vårt självförtroende igen och nu har vi en ny hemmamatch nästa vecka och då gäller det för oss att ta tre poäng så vi fortsätter att haka på i toppen.



Mrabtis insatser har gjort att klubbar utomlands fått upp ögonen för honom och med 1,5 år kvar på kontraktet borde en försäljning vara aktuell. Enligt ryktesvägar så är Groningen i Holland och Krasnodar i Ryssland två klubbar som rycker i Mrabti just nu.

- Jag har faktiskt inte själv haft någon kontakt med dessa klubbar, utan enbart haft fokus på Djurgården och U21-landslaget, så jag har knappt haft tid att ta in att det finns intresse utomlands sedan jag kom hem. Det är klart att det är kul att klubbar är intresserade, men jag känner att den dagen jag lämnar så ska det vara rätt tillfälle. Jag vill ge tillbaka något till Djurgår´n i form av att bli såld och inte gå som free agent. Det är lite mer av en tidsfråga men jag känner att jag har ett väldigt bra fokus här just nu och det är ganska många matcher kvar innan fönstret stänger så jag vill hinna göra ganska mycket innan jag lämnar.



Om Djurgården ska få bra betalt så är det ett bra läge nu?

Ja, absolut. Det kan både vara nu i sommar och senare i vinter eller sommaren nästa år. Det är klart jag har ambitioner att komma utomlands, men inte så fort som möjligt, utan det viktigaste är att det är rätt klubb och rätt tid för min del. Jag har inte varit så himla stressad genom åren att flytta utomlands, utan alltid velat ta det successivt. Nu har jag dessutom kommit tillbaka från en tuff skada och börjar hitta tillbaka till formen jag var i innan jag blev skadad. Men kan spekulera hejvilt vilka klubbar det talas om men det är inget jag lagt fokus på, avslutar Mrabti.

2017-07-04 08:00:00

