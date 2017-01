Kerim Mrabti redo för 2017

Djurgårdens sportchef säger till FotbollDirekt att lagets stjärna Kerim Mrabti är fullt frisk och kommer delta i träningsmatcherna under försäsongen.





Till

– Han kommer definitivt att spela matcher i Portugal. Han har tränat väldigt hårt och visat att han håller. Det är lätt att se att Kerim kommer att bli extremt bra. Hur han sett ut i träning så här långt, saker han gör, hur han uppträder, säger Bosse Andersson till FotbollDirekt.



Kerim Mrabti gästade



Se avsnittet av 08 Fotboll med Kerim Mrabti nedan.







Kerim Mrabti

Ålder: 22

Position: Mittfältare

För nästan exakt ett år sedan skadade Kerim Mrabti främre korsbandet i samband med en landskamp mot Estland. Hela 2016 blev spoilerad, men nu är mittfältsstjärnan redo att spela igen.

2017-01-04 15:45:00

