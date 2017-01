Kort och koncist summering av 2016 och spåkula inför 2017

Delar av redaktionen bestående av Andreas Ekström, Fabian Ahlstrand, John Aveskär och Mikael Udén Heyman har kort och koncist summerat 2016 med ett par höjdpunkter såväl antiklimax och blickar fram emot 2017 genom en spåkula.

Måste bli Olunga med tanke på hösten.Det finns egentligen ingen spelare som höll en jämn nivå genom hela säsongen, men jag svarar nog Michael Olunga ändå. 12 strutar är svårt att snacka bort!Olunga är väl den man närmast tänker på med hans oerhört starka höst i beaktande. Första halvan av säsongen var dock inget vidare, så jag väljer istället Elliot Käck. Har kanske inte exploderat på samma sätt men startat 30 av 30 matcher och hållit en relativt jämn nivå under samtliga.Den är svår! Men Malmö hemma tror jag, hade även ett bra spel på den matchen!Malmö hemma. Från sittplats pyro-show till stämningen under matchen till segerfirandet efter som varade långt efter matchen och det var ett bra tag sedan jag såg en sådan glädje bland alla supportrarna efter en seger.Malmö hemma. Det är alltid skönt att tvåla till skåningar!Göteborg hemma. Pelle har precis fått gå och Mark har kommit in, vi ligger illa till i tabellen och det är mängder av ångest i luften. Den segern både betydde mycket och förändrade mycket.Kanske inte den bästa insatsen men näst sista mot Häcken och Dju-dju-djur-ramsan fick ordentlig spridning var en väldigt rolig kväll på Sofialäktaren!Hammarby borta tills det sket sig på planen. Var helt magisk inramning.Göteborg hemma upplevde jag som en läktarinsats med en väldigt hög, jämn nivå matchen igenom. Fantastiska toppar!Samma som ovan, Göteborg hemma. Laget knöt näven, vi på läktarna knöt näven och den blev en sådan där stämning det bara blir när flera kilos ångest plötsligt börjar släppa och man får vittring.Birger Jarl, inget snack bästa tifot i hela Sverige i år överlägset.Birger Jarl, tveklöst.Sofialäktaren-tifot var jag jävligt svag för! Snyggt med bengalerna som fick texten att glöda. Toppklass!4-2 torsken mot Bajen.Efter att ”superveckan” inleddes med en sådan skön seger mot Malmö rådde det galen taggning inför derbyt mot AIK och känslan var att vi skulle vinna. Men AIK och Alexander Isak klädde av oss totalt.Superveckan. Vinst mot Malmö och Peking, för att sedan torska den enkla matchen på pappret mot Solna.Vartenda derby.Att vi inte vann något derby.Kan ju inte göra annat än att hålla med ovan. Haris Radetinac s nya korsbandsskada och derbydebaclena delar på priset.Derbyna, finns inget annat.Bortaresan mot Sundsvall och uppsvinget som blev när Mark kom in som tränare.Lasse Granqvists intervju med Michael Olunga.Snöbollskriget i Sundsvall, och det är inte konstigt att det blev en nyhet runtom i världen.Premiären i Örebro. Hade en grym helg med ett gäng vänner som avslutades med en stabil seger. Känslan under den hemresan var 100 % glädje och framtidstro.Jag kommer minnas tifona bäst, inte bara våra egna. En hög nivå på årets tifosäsong från alla lag enligt mitt tycke.Två saker: sista gången under min levnadstid vi förlorade alla derbyn under en säsong och Isakssons återkomst, så klart.Att Andreas Isaksson blev klar för en återkomst i DIF.Att Allsvenskan, trots alla sina fel och brister, ändå är bland det finaste och härligaste som finns. Den blandar deprimerande dalar med underbara toppar och oavsett hur det går är en sak alltid säker: Den är aldrig någonsin tråkig.Vi vänder blad och blickar framåt…5a2:aJag vill egentligen vänta och se vilka värvningar DIF gör samt om man kan göra lite förändringar i backlinjen. Jag säger dock 6:a i dagsläget.Beror givetvis på hur det blir med värvningar, men givet att vi förstärker med lite spets och att Özcan levererar som man både tror, vill och hoppas känns plats 3-5 definitivt som ett realistiskt mål för säsongen.Om man utgår från dagens trupp säger jag Olunga.OlungaOlunga om han spelar hela säsongen, annars säger jag Tino Kadewere Svårt att säga någon annan än Olunga i det här läget.Enligt delar av redaktionen blir det många mål för Olunga även 2017.Att Malmös storhetstid över efter att dem blivit tvungna att kicka Persson då MFF underpresterat.Hur AIK bara kunde få 15 miljoner för Alexander Isak. Sen är jag inne på det Micke antyder om nedan angående alkoholhalten i samband med allsvenska matcher och jag hoppas att det är något som kommer granskas hårdare i år.Bland experter? Hur får vi Allsvenskan att bli som Bundesliga osv. Men i övrigt så gissar jag att det kommer snackas mycket om underlagen och konstgräs/hybridgräs, precis som varje år.Konstgräsdebatten är ju alltid poppis, och jag skulle heller inte bli förvånad om bengaldebatten fick sig en nytändning. En outsider är kanske att fotboll + alkohol lyfts upp stort av någon uppmärksamhetssökande instans. Det är ju helt sjukt hur mycket folk dricker på matcherna egentligen!Kim Källström återvänder hem till Djurgården.Att Magnus Pehrson tränar MFF hela 2017.Överraskning och överraskning, men Bajen åker ur. Truppen har samma snittålder som medlemmarna i Essinge Bingohall, och deras sportchef verkar inte ha en aning om vad han håller på med. Jacob Une Larsson . Han tar en startplats bredvid Gunnarsson och går från halvt bespottad bänkspelare till en väldigt viktigt försvarskugge.”Djurgårdens IF Svenska mästare””Efter dispansen: DIF flyttar tillbaka till Stockholms Stadion.” Sen vore det inte helt fel med "Djurgårdens IF Svenska mästare"SM-Guld 2017 såklart, men hjärnan sätter lite stopp för det. "Källström klar för DIF" tar jag!”Kaoset i aik – Jonas Galotta har gjort hembesök hos samtliga domare inför säsongen”, alternativt ”Bajen lägger sommarmatch i Dalarna – Vill slå all världens publikrekord”.