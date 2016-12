Krönika: Danhard ger oss både kvalitet och trovärdighet

Att ha en ungdomsverksamhet som genererar A-lagsspelare är vitalt för långsiktigt framgång för en allsvensk fotbollsklubb. Rekryteringen av Ola Danhard är därför en av de bästa julklapparna vi Djurgårdare kan få.





Ibland kan jag tänka att det känns lite tröstlöst att det fungerar så. Sitta och tänka tillbaka på spelare som DIF sålt de senaste 2-3 åren och få ihop helt sjuka startelvor. Men ganska snart vaknar jag till liv igen. Inser att det är ett dödfött resonemang. Det är så det fungerar och det är bara att acceptera. Sen är det ju inte heller bara nedsidor med det, för där duktiga spelare går ut kommer oftast bra med pengar in. Och är det något som är vitalt för att kunna skapa långsiktig framgång så är det ju just det, pengar. Har du pengar kan du ersätta de duktiga spelare du säljer med andra duktiga spelare, och fortsätta ha ett duktigt lag.



Tricket är bara att hitta de där spelarna som blir så duktiga att andra klubbar vill köpa dem. Har du en skicklig sportchef dyker det sannolikt upp fler Sam Johnsons, Omar Colleys och Michael Olungas än om du inte har det. Men samtidigt är det en bräcklig strategi på sikt. Rätt som det är hittar du inte de där guldkornen längre, och står du då med höga driftkostnader för verksamheten riskerar fallet att bli tungt. Det finns det många klubbar som kan vittna om, inte minst vi själva för bara några år sedan.



En annan, och betydligt mer riskfri, väg att gå är att bestämma sig för att utbilda duktiga spelare själv. Att ha en ungdomsutbildning som resulterar i en högkvalitativ akademi som på riktigt klarar av att leverera A-lagsspelare. Det är något som DIF inte varit speciellt bra, för att inte säga direkt dåliga, på åtminstone så länge jag kan minnas. Rekryteringen av Ola Danhard är därmed direkt nödvändig.



För det har ju viskats i kulisserna ganska länge nu om att något måste hända med DIF:s ungdomsutbildning. Personligen är jag inte mer insatt än att jag ser det jag ser, dvs. vi producerar spelare av för låg kvalitet. Men sen finns det också människor med stora kunskaper om ungdomsutbildning i allmänhet och DIF:s dito i synnerhet som länge har varit, ja om inte totalt missnöjda så åtminstone väldigt på det klara med att vi ligger efter. Att unga talanger väljer bort oss för att gå till BP eller aik är regel snarare än undantag. För det är nog knappast en slump att spelare som Emil Bergström eller Simon Tibbling kommer till oss först när de fått grundutbildningen någon annanstans.



Förhoppningsvis kan det bli ändring på det nu. Förhoppningsvis kan Ola Danhard bidra med både struktur, utveckling av spelsätt och en metodik som lyfter DIF Ungdom till den nivån vi alla vill att de ska vara på. Utöver det tror jag därtill att bara namnet Ola Danhard medför så pass mycket respekt och trovärdighet i ”ungdomsfotbollsstockholm” att vi dessutom blir en bra mycket attraktivare klubb för unga spelare att få sin fotbollsutbildning i.



1 KOMMENTARER 1650 VISNINGAR 1 KOMMENTARER1650 VISNINGAR MIKAEL UDÉN HEYMAN

mikael.uden@hotmail.com

På Twitter: @MikaelUden

2016-12-22 09:23:00

