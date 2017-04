Krönika: TÅ-LA-MOD!

Det som skulle ha blivit champagne blev istället till gravöl. Men en premiärmatch är alltid en premiärmatch, och en sådan kommer aldrig att betyda mer än vad vi tillåter den att betyda. Det viktigaste just nu är därför att ha lite tålamod. För det kommer att bli bättre.





Scenariot jag ser: Det är ett jävla gung på läktarna, solen skiner och spelarna är sjukt taggade och går in med full fart. Men de är inte samspelta och blir ingen koordinerad press.



Nu var jag nog långt ifrån ensam om att ha just de farhågorna inför matchen. Det kändes som att de flesta av oss trots allt ändå var förberedda på att Siriusmatchen kanske inte skulle bli den klang- och jubelföreställning vi så gärna ville ha. Som att vi egentligen inte blev särskilt förvånade när det skedde. Samtidigt ska nog inte det faktumet tolkas fullt så dystopiskt som det kan låta. För en annan tolkning skulle ju också kunna vara att vi faktiskt tillämpat någon slags kollektiv självinsikt. Att vi helt enkelt förstått att det är problematiskt att ställa ut elva spelare som aldrig spelat, knappt ens tränat, tillsammans innan i tron att de ska skapa magi. Det här var helt enkelt en premiär som med all önskvärd tydlighet visade att ett ”färdigt” fotbollslag, hur anonymt det än må vara för den bredare publiken, står sig väldigt starkt mot en samling hophäftade ”stjärnor”.



Premiären betyder det vi låter den betyda

Man kan alltid fråga sig vad en premiärmatch egentligen betyder? Betyder en lyckad premiär att det blir en lyckad säsong, och en misslyckad att det blir en misslyckad? Svaret på den frågan behöver vi inte backa bandet mer än ett år för att få. För det var ju knappast så att den festliga bortapremiären i Örebro avspeglade sig på resten av den säsongen. Precis som att den knaggliga inledningen av säsongen 2015 var ett problem under den härliga ”serieledarsommaren” vi sedan fick uppleva. Eller varför inte dra tillbaka klockan hela vägen till säsongen 2001, där vi stod segerlösa under de första fem matcherna för att sedan sluta tvåa. En premiärmatch betyder helt enkelt det vi tillåter den att betyda. Varken mer eller mindre än så.



Orka ha tålamod

Därför är det nu otroligt viktigt att vi inte rusar åstad med våra känslor och börjar dra alltför långtgånga slutsatser baserade på väldigt lite data. Och det gäller såklart för alla, såväl supportrar, ledare, spelare som organisation. Vi måste orka ge både oss själva och varandra tålamod samtidigt som vi varje dag ”gör jobbet” ordentligt. För oss supportrar innebär det att fortsätta ge laget vårt stöd och fortsätta både prata om, och vara stolta över, DIF. För ledarna och spelarna innebär det att de inte går ifrån sina idéer och börjar stressa nu, utan att de fokuserat och målmedvetet fortsätter vad de påbörjat. Och för organisationen gäller det att fortsätta ta tillvara på hajpen kring DIF och inte låta sportsliga resultat bli ett hinder för, eller en anledning till, att trappa ner på marknadsföringen till kommande matcher.



Det kommer bli bättre

Om vi alla ser till att ta ansvar över våra olika ansvarsområden kommer den här premiären snart att vara reducerad till ett småtråkigt minne. För hur jobbigt det än kändes igår fanns det också en hel del positiva embryon lite här och där. Känslan är inte att det här är ett svagt lag, känslan är att det är ett lag med mängder av oförlöst potential som, om det börjar klaffa, kommer att ge oss många anledningar till glädje under säsongen. Kanske kommer det redan på söndag, kanske tar det lite längre tid än så.



Men oavsett hur det blir och vad som händer finns det ändå ingenting som kommer göra mer nytta för stunden än lite tålamod.



MIKAEL UDÉN HEYMAN

mikael.uden@hotmail.com

På Twitter: @MikaelUden

2017-04-04 11:06:00

