Lista: Det här ser bra ut!

Djurgården har bevisat efter tre matcher att det här kan bli en bra säsong. Jag har plockat ut det jag tycker har sett bra ut under inledningen och vad jag tror kommer vara positivt framöver.





Kerim Mrabti



Kerim kom till premiären efter en prestationsmässig trög försäsong. Visst ska man ha i åtanke att Kerim klev in till säsongen från en korsbandsskada men prestationerna var långt ifrån vad vi var vana vid från 2015, startsträckan var längre än vad vi trodde och han såg stundtals feltränad ut. De muskler han hade byggt upp under försäsongen såg mer ut som en belastning än en tillgång. Efter en

tämligen svag inledning i fel position i matchen Sirius har han nu hittat rätt igen i sin roll som tia och nu kan frågetecknena suddas ut. Kerim ser återigen rapp och kvick ut, löper sig outtröttlig och hittar de ytor som han ska operera i och förfoga över. Frågan jag ställer mig: stannar Kerim säsongen ut?



Jonas Olsson



Om farhågorna var stora gällande Kerims form inför säsongen så var de ännu avsevärt större vad gäller backlinjen ända fram till att värvningen av Jonas Olsson offentliggjordes. Innan Olsson skrev på behövde Souleymané Kone 30 sekunder på sig att skriva bort sig, Marcus Hansson såg stabbig ut och Niklas Gunnarsson var skadad under stora delar av försäsongen. Med Olsson i truppen har vi inte inte bara allsvenskans bästa back utan en fältherre som sprider lugn och trygghet till

lagkamraterna. Vår viktigaste spelare.



Kim Källström



Har motsvarat alla förväntningar och med tiden har lagkamraterna äntligen börjat förstå vilken spelare de har att göra med. Det var många tyckare som ansåg att Kims unika passningsfot i allsvenskans mått mätt decimerades av omgivningens oförmåga att uppfatta Kims briljans. I den senaste matchen mot Elfsborg märktes dock tydliga förändringar i hur medspelarna började förstå Kims passningsfot och de tog löpningar innan han ens fått bollen vid sina fötter. Kim fick dessutom skörda frukt i senaste

matchen mot Elfsborg med en assist på en fast situation efter perfekt lagda hörnor och frisparkar.



Özcans fingertoppskänsla



Özcan bytte formation redan efter första omgången från 4-4-2 till 4-2-3-1, vilket så här i efterhand kan konstateras var ett bra beslut. Det var uppenbart efter första matchen att det fanns brister i formationen där Kerim hamnade på fel position, Kim fick ta för långa löpningar och Othman El Kabir fick ägna för stor kraft åt försvarsspel. Naivt eller klokt att ändra formation efter en match? Jag tycker det var helt rätt då ändringen har gett positivt resultat och fingertoppskänsla av Özkan att släppa in Kevin Walker trots mycket kritk mot honom på försäsongen.



Truppbredden



Utöver spelarna jag nämnt ovan har vi Sveriges bästa målvakt och framför har spelare som Jacob Une Larsson, Kevin Walker och Othman El Kabir inlett säsongen bra och i söndags fick Gustav Engvall göra sitt första mål. På avbytarbänken finns bra ersättare. Jesper Karlström har sett väldigt pigg ut på träningarna och i de U21-matcher han spelat och flåsar Kevin Walker i nacken om platsen bredvid Kim. Augustinsson bevisade under försäsongen att han kan ersätta Elliot Käck vilken sekund som helst och framåt finns det sparkapital i Aliou Badji och Tino Kadewere för framtiden. Vi ska inte heller glömma bort att Haris Radetinac på riktigt närmar sig en comeback och i nuläget kan jag inte minnas när vi senast hade en sådan bredd och bra konkurrenssituation i klubben.



aik:s nyförvärv



Supportrarna har redan efter tre omgångar börjat avskriva Sulejman Krpic, deras nyförvärv på anfallet, som minst sagt sett blek ut. Krpic har varit anonym och behöver höja sig både en och två nivåer för att fylla det gigantiska tomrummet Alexander Isak och Chinedu Obasi lämnade bakom sig. Visserligen har bara tre matcher spelats och vi har tidigare sett spelare som efter en trög start gjort remarkabla vändningar och ett nära och kärt exempel på det är Michael Olungas förra säsong. Men i Krpic fall verkar klassen inte finnas för en sådan scenförändring och det dröjer nog inte länge förrän han förpassas till bänken. Utöver Krpic har aik:s kroatiska nyförvärv Stipe Vrdoljak redan efter första matchen spelat sig ur startelvan och det anmärkningsvärda är att aik demonstrativt skickade sin talangfulla Patrick Kpozo upp till Nord-Norge, vilket uppenbart var ett nedköp då Rikard Norling nu väljer att spela Nils Eric Johansson på den positionen. Till sist har Kristoffer Olsson, aik:s motsvarighet till Kim Källström, kladdat på bollen, sett vilsen och oerhört nervös ut. Supportrarna har satt på sig hårdhandskarna och går ut hårt mot Björn Wesström efter de senaste misslyckade nyförvärven.



Uppföljning kommer.



Efter debaclet i premiären har nu Djurgården sadlat om. Med fyra poäng på två matcher är laget nu på tåget igen och nu andas man opimism inför matchen mot Malmö och framtiden. Trots att säsongen just har börjat vill jag redan nu plocka fram lite gott och blandat, flagga för bra och dåligt, allt från formstarka spelare till den turbulenta situationen hos antagonisten.Kerim kom till premiären efter en prestationsmässig trög försäsong. Visst ska man ha i åtanke att Kerim klev in till säsongen från en korsbandsskada men prestationerna var långt ifrån vad vi var vana vid från 2015, startsträckan var längre än vad vi trodde och han såg stundtals feltränad ut. De muskler han hade byggt upp under försäsongen såg mer ut som en belastning än en tillgång. Efter entämligen svag inledning i fel position i matchen Sirius har han nu hittat rätt igen i sin roll som tia och nu kan frågetecknena suddas ut. Kerim ser återigen rapp och kvick ut, löper sig outtröttlig och hittar de ytor som han ska operera i och förfoga över. Frågan jag ställer mig: stannar Kerim säsongen ut?Om farhågorna var stora gällande Kerims form inför säsongen så var de ännu avsevärt större vad gäller backlinjen ända fram till att värvningen av Jonas Olsson offentliggjordes. Innan Olsson skrev på behövde Souleymané Kone 30 sekunder på sig att skriva bort sig, Marcus Hansson såg stabbig ut och Niklas Gunnarsson var skadad under stora delar av försäsongen. Med Olsson i truppen har vi inte inte bara allsvenskans bästa back utan en fältherre som sprider lugn och trygghet tilllagkamraterna. Vår viktigaste spelare.Har motsvarat alla förväntningar och med tiden har lagkamraterna äntligen börjat förstå vilken spelare de har att göra med. Det var många tyckare som ansåg att Kims unika passningsfot i allsvenskans mått mätt decimerades av omgivningens oförmåga att uppfatta Kims briljans. I den senaste matchen mot Elfsborg märktes dock tydliga förändringar i hur medspelarna började förstå Kims passningsfot och de tog löpningar innan han ens fått bollen vid sina fötter. Kim fick dessutom skörda frukt i senastematchen mot Elfsborg med en assist på en fast situation efter perfekt lagda hörnor och frisparkar.Özcan bytte formation redan efter första omgången från 4-4-2 till 4-2-3-1, vilket så här i efterhand kan konstateras var ett bra beslut. Det var uppenbart efter första matchen att det fanns brister i formationen där Kerim hamnade på fel position, Kim fick ta för långa löpningar och Othman El Kabir fick ägna för stor kraft åt försvarsspel. Naivt eller klokt att ändra formation efter en match? Jag tycker det var helt rätt då ändringen har gett positivt resultat och fingertoppskänsla av Özkan att släppa in Kevin Walker trots mycket kritk mot honom på försäsongen.Utöver spelarna jag nämnt ovan har vi Sveriges bästa målvakt och framför har spelare som Jacob Une Larsson, Kevin Walker och Othman El Kabir inlett säsongen bra och i söndags fick Gustav Engvall göra sitt första mål. På avbytarbänken finns bra ersättare. Jesper Karlström har sett väldigt pigg ut på träningarna och i de U21-matcher han spelat och flåsar Kevin Walker i nacken om platsen bredvid Kim. Augustinsson bevisade under försäsongen att han kan ersätta Elliot Käck vilken sekund som helst och framåt finns det sparkapital i Aliou Badji och Tino Kadewere för framtiden. Vi ska inte heller glömma bort att Haris Radetinac på riktigt närmar sig en comeback och i nuläget kan jag inte minnas när vi senast hade en sådan bredd och bra konkurrenssituation i klubben.Supportrarna har redan efter tre omgångar börjat avskriva Sulejman Krpic, deras nyförvärv på anfallet, som minst sagt sett blek ut. Krpic har varit anonym och behöver höja sig både en och två nivåer för att fylla det gigantiska tomrummet Alexander Isak och Chinedu Obasi lämnade bakom sig. Visserligen har bara tre matcher spelats och vi har tidigare sett spelare som efter en trög start gjort remarkabla vändningar och ett nära och kärt exempel på det är Michael Olungas förra säsong. Men i Krpic fall verkar klassen inte finnas för en sådan scenförändring och det dröjer nog inte länge förrän han förpassas till bänken. Utöver Krpic har aik:s kroatiska nyförvärv Stipe Vrdoljak redan efter första matchen spelat sig ur startelvan och det anmärkningsvärda är att aik demonstrativt skickade sin talangfulla Patrick Kpozo upp till Nord-Norge, vilket uppenbart var ett nedköp då Rikard Norling nu väljer att spela Nils Eric Johansson på den positionen. Till sist har Kristoffer Olsson, aik:s motsvarighet till Kim Källström, kladdat på bollen, sett vilsen och oerhört nervös ut. Supportrarna har satt på sig hårdhandskarna och går ut hårt mot Björn Wesström efter de senaste misslyckade nyförvärven.Uppföljning kommer.

0 KOMMENTARER 340 VISNINGAR 0 KOMMENTARER340 VISNINGAR FABIAN AHLSTRAND

På Twitter: @FabianAhlstrand

2017-04-21 11:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Djurgården

Djurgården

2017-04-21 11:00:00

Djurgården

2017-04-17 18:28:00

Djurgården

2017-04-16 22:37:55

Djurgården

2017-04-16 20:57:00

Djurgården

2017-04-15 18:12:00

Djurgården

2017-04-12 13:55:00

Djurgården

2017-04-10 17:05:00

Djurgården

2017-04-09 22:20:42

Djurgården

2017-04-09 22:07:00

Djurgården

2017-04-08 20:15:00

ANNONS:

Djurgården har bevisat efter tre matcher att det här kan bli en bra säsong. Jag har plockat ut det jag tycker har sett bra ut under inledningen och vad jag tror kommer vara positivt framöver.Forum 1891 var på plats på Kaknäs under måndagen för att hylla lagets insats för segern mot Elfsborg och för ett snack med Kerim Mrabti.11 435 åskådare tog sig till Stockholmsarenan i snön och kylan, men för alla Djurgårdare skulle det bli en riktig påskfest! Efter två tidiga mål av Gustav Engvall och Kerim Mrabti kunde Elfsborg inte resa sig utan istället fastställde Magnus Eriksson slutresultatet 3-0 i andra halvlek. Djurgårdens första hemmaseger mot Boråslaget sedan 2007, ett spöke som man knockade bort.Djurgården knockade bort Elfsborgsspöket inför 11 435 åskådare och tog sin första hemmaseger mot Boråslaget sedan 2007. Målskyttar blev Gustav Engvall, Kerim Mrabti och Magnus Eriksson.På påskdagen i morgon gästar Elfsborg Djurgården på Stockholmsarenan. Djurgården kommer med en poäng i ryggsäcken från bortamatchen mot Häcken medan Elfsborg förlorade mot aik på hemmaplan.Gustav Engvall skadade sig i matchen mot Häcken och många har varit oroliga över hur länge anfallaren skulle vara borta från fotbollsplanen. Det första beskedet är att det inte rör sig om en allvarlig skada.Djurgården åkte hem från Bravida Arena och matchen mot Häcken återigen mållösa men med en poäng med sig, en poäng som dagen efter känns ganska bitter.Efter en helg där fotbollen har känts sekundär gästade Djurgården Bravida Arena och BK Häcken i Blårändernas bortapremiär. 2000 Djurgårdare reste till Göteborg och bidrog till en stämning som fick en att undra om man verkligen spelade på bortaplan. Utöver en härlig atmosfär så fick åskådarna se ett fysiskt spel, en hel del gula kort samt en del olyckliga situationer som resulterade i befarade skador.Djurgården spelade 0–0 borta mot BK Häcken under söndagseftermiddagen. Det var en tuff match där hela fem spelare skadade sig allvarligt under matchen.Forum 1891 var under lördagen på plats på Kaknäs för att följa det sista träningspasset innan matchen mot BK Häcken och passade även på att snacka upp matchen med Gustav Engvall.