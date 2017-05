Magnus Eriksson: "Vi får vara nöjda"

Magnus Eriksson - hatad, fruktad, älskad, matchvinnare och nu även skytteligaledare. 27-åringen visar en fantastisk form med fem mål i de senaste fyra matcherna. Forum 1891 fick en pratstund med tvåmålsskytten i den mixade zonen efter matchen.

- Jag känner mig i bra form och självförtroendet är på topp och får jag lägen så sätter jag dem, vilket är positivt.



Magnus Eriksson har varit ifrågassatt under långa stunder sedan han anslöt till Djurgården. Under försäsongen och Svenska Cupen var han formsvag och efter premiären mot Sirius fick han utstå mycket kritik. Men sedan dess har Magnus Eriksson lyft sig och nu med fem mål efter sex omgångar kan man börja skönja den "Mange" som Djurgården värvade, ämnad för att vara en fanbärare, poängplockare och nyckelspelare.



Kommentar om matchen?

- Vi ska vara nöjda med en poäng trots att vi radar upp målchanser när det står 2-2. Det var en böljande match och det är inte varje dag det blir sex mål i en allsvensk match.



Det var ju in en omtalad situation precis innan ditt kvitteringsmål när du smällde ihop med Christopher Telo som fick ett stort jack i foten. Vad är din bild?

- Jaha, det kändes som det var långt innan målet. Jag vet faktiskt inte vad jag ska säga om den situationen, ingenting jag lade märke till i alla fall. Men undra hur många jack jag har i kroppen efter 90 minuter på en fotbollsplan. Det är sånt som händer.



Det var ganska grinigt där ute?

- Nja, eller grinigt var det men respekten fanns där lagen emellan. Så länge det är så får det vara hur grinigt som helst.



Hur vill du summera Djurgårdens start på säsongen?

- Vi tycker själva att vi är på rätt väg och idag får vi med oss en poäng, sen är det klart att vi hade gärna velat ha några poäng till så här i säsongsinledningen men så som matchen är idag och det sena målet mot Halmstad så får vi ändå vara nöjda. Men fotboll är så, mot Malmö tappar vi i sista kvarten medan vi i de två senaste gjort sena mål som inneburit poäng till DIF.



Utöver dina två mål har du och Beijmo hittat ett väldigt bra samarbete, vad tycker du om samspelet?

- Jodå, han är frejdig, han är aningen snabbare än jag så det blir ju flera gånger att han hinner upp och överlappa mig när jag har bollen. En mycket bra fotbollsspelare, han kommer vi ha nytta av här i Djurgår´n.

2017-05-02 08:05:00

