Karlström agerade capo efter matchen

Matchvinnaren Karlström inför J-Södra: "Det är en helt annan sport"

Forum 1891 ringde upp matchvinnaren Jesper Karlström för att höra hans tankar om sitt avgörande mål, den intensiva veckan och matchen i morgon mot Jönköping Södra.







- Det känns underbart. Det går inte nog inte att känna sig bättre, säger mittfältaren.



Firade du på något annat sätt än du brukar efter matchen?

- Haha inget speciellt, har ju match på torsdag så det var inte läge för något annat direkt.



Vad är dina reflektioner om matchen?

- Jag tycker det var en ganska jämn match där vi trycker på lite i andra och det kändes som att det var på gång att vi skulle göra mål och det var väldigt skönt och viktigt att vi satte dit den. Men ska man summera matchen så var det lite av en 0-0-match.



När du kom in började ni, som du säger, koppla ett litet grepp om matchen. Vad fick du för instruktioner?

- Det var lite instruktioner om hur jag skulle pressa men framförallt att jag skulle befinna mig i boxen när det var inläggslägen och liknande situationer.



Precis som mot IFK Norrköping fick du återigen spela som tia och när du kom in såg det ut som att ni växeldrog lite mer än när Kerim spelade där, ni bytte positioner med varandra och det blev mer dynamiskt. Är det något ni pratar om att när du spelar på den positionen ska ni försöka avlasta varandra och växeldra mer med tanke på att du är lite mer ovan på den positionen?

- Vi snackade inte om det så. Men Kerim och Mange rör sig ganska fritt och ibland när jag märker att de tar sig in i mitten brukar jag försöka täcka deras positioner. I Kims fall ville han komma loss från sin punktmarkering, men det fattade jag inte då så jag försökte anpassa mig lite efter hans position så vi inte gick upp med allihopa. Så när han klev ut på kanten eller högre upp centralt försökte jag undvika att kliva för högt upp.



För Karlström och Djurgårdens del handlar det nu om att ladda om, för redan i morgon är det dags för ytterligare en match i den här intensiva veckan, nu mot Jönköping Södra på bortaplan.



Ni har en match i morgon men redan nu är det många, framförallt journalister och supportrar som snackar upp måndagens glödheta derby mot AIK. Finns det någon risk att även ni spelare fokuserar på derbyt och går på en mina mot Jönköping?

- Jag känner nog inte att vi kan gå på en mina för att fokuset ligger på derbyt, utan snarare för att det är ett bra lag vi möter och framförallt är de starka på hemmaplan. Sen är det ju gräs också, det blir ju som en helt annan sport än när vi spelar på Tele2.

- Men det känns jävligt bra just nu, det är bra stämning i laget, vi känns starka och vi har tagit många poäng. Att vi vinner en sån här match mot Göteborg är väldigt starkt, när det står och lutar mot 0-0.



Det blir ju mer och mer svårt att hålla dig utanför startelvan?

- Ja precis! Jag känner mig i bra form. Om jag får starta vore det jättekul annars får jag komma in och avgöra igen, haha.



Var ser du att det finns störst chans för dig att spela?

- Jag vet inte, svårt att säga. Jag tror att jag får ut mest av mig själv i en sittande roll, men igår gick det ju bra som tia. Det spelar egentligen inte så stor roll.



Hur ser du på det tighta spelschemat?

- Jag tycker det är jättekul när det knappt är några träningar innan det är dags för nästa match. Sen kan det ju inte vara så här hela tiden med tre matcher på en vecka.



Vad förväntar du dig för matchbild?

- Det blir ju en helt annan match än om vi hade mött dem på Tele2. Det gäller för oss att anpassa oss till gräsmattan om planen är knackig, jag vet inte hur den är, men om den är dålig blir det svårare att bedriva ett passningsspel. Men samtidigt kan vi inte byta hela spelsättet bara för en dålig plan utan vi måste ju utnyttja våra styrkor ändå då vi har ju många som är bra på kombinationsspel. Jag tror dock att ifall vi håller nollan så vinner vi för vi producerar väldigt mycket framåt.



I vilken ringhörna står du i när det gäller konstgräsdebatten?

- Jag står nog någonstans mittemellan. Jag spelar ju hellre på en bra naturgräsplan, men sånna finns det ju inte gott om här i



Vad passar dig med bäst?

- Svår fråga! Passningsspelet är ju min främsta styrka och då passar ju konstgräs bättre. Men samtidigt är jag bra i duellspelet också och på gräs blir det ju ofta tuffare matchbilder med fler närkamper. Dock har jag ju spelat mer på konstgräs och är uppväxt med det så får väl säga konstgräs ändå.



Vad tycker du om den nya bollen?

- Jag var lite skeptisk i början, men nu är den helt okej. Man vänjer ju sig så jag har inget att klaga. Jag gillade även adidasbollarna som vi spelade med förut.



2017-05-17 07:00:00

