Ny målvaktstränare klar – Kjell Frisk slutar

Djurgården har gjort klart med Nikos Gkoulios som blir klubbens nya målvaktstränare samtidigt om Kjell Frisk slutar efter 18 år i samma tjänst.





Efter karriären blev han målvaktstränare för Larissa och sedemera IK Frej.

– Jag slutade spelarkarriären när jag var 29 år för att istället bli målvaktstränare i min moderklubb Larissa. Där har jag varit verksam och avslutade med ett mycket bra samarbete med Chris Coleman (Wales nuvarande förbundskapten) under perioden 2011-2012, det var en fantastisk erfarenhet för mig att få jobba med honom. Efter det flyttade jag till Sverige 2013 och började jobba med IK Frej i division 1 där vi sedan gick upp i Superettan 2014, säger Gkoulios till Djurgårdens hemsida.



Nu väntar en ny utmaning i Djurgården tillsammans med målvakterna Andreas Isaksson, Tommi Vaiho och Oscar Jonsson.

– Jag har ju mitt sätt som jag jobbar på men jag anpassar alltid mina metoder till den svenska kulturen. Jag arbetar mycket med spelet med fötterna så att tekniken är bra där, det är ju en viktig del av uppspelen och en av många delar som vi ska nöta på. Sedan finns det ju många fler som inlägg, reflex, position med mera som tillsammans utvecklas till en helhet. Man måste vara noggrann och på den högsta nivån kan det vara små detaljer som blir matchavgörande. En målvakt som Andreas Isaksson har ju en lång erfarenhet själv men jag är här för att hjälpa honom och de övriga genom att finjustera målvaktsspelet, säger Gkoulios.



2016-12-22 12:25:00

