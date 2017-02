Officiellt: Källström klar för Djurgården

Bosse Andersson presenterade den före detta guldhjälten på sociala medier. Forum 1891 har lyckats nå Djurgårdens sportchef som kommenterar Allsvenskan största värvning.



– Att han väljer att komma hem, det känner man stolthet för och hela Djurgården gör det. Att Kim väljer att avsluta i Djurgården, det är fantastiskt, säger Bosse Andersson till Forum 1891.



Hur långt är kontraktet och stämmer uppgifterna kring en tränarroll i framtiden?

– Två år. Det andra är spekulationer. Kim vill spela fotboll i Djurgården i två år, han vet att han har minst två bra år i Djurgården. Det var kanske inte i hans planering från början, men han vill avsluta i Djurgården och göra ett jävligt bra avtryck.



Hur stor roll hade Andreas Isaksson i det här?

– Absolut, han har en jättestor roll. Det var där gnistan tändes som Kim sade. Det är det som känns så jävla fint att båda avslutar här.



Du måste känna en stolthet över att landa en sådan här värvning?

– Vi jobbar hårt för att utveckla Djurgården och vi har jobbat hårt i många år. I juni sade Henke (Henrik Berggren, VD) till mig ”tänk om vi kunde få hem Isaksson och Kim”. Då skrattade vi åt det. Men i dag har vi både ”Isak” och Kim här och det är självklart att vi känner en jävla stolthet. Sveriges största spelare under 2000-talet tillsammans med Zlatan. Det är ett bra betyg för Djurgården och för vad vi har gjort.



Förväntningarna på Djurgården höjs nu. Vad är målsättningen?

– Vi har sagt det hela tiden, vi vill ju bli bättre, vi vill komma ut i Europa, det är vår målsättning.



På söndag spelar Djurgården träningsmatch mot Vålerengen och då kommer Kim Källström att presenteras för supportrar och efter matchen kommer det hållas en presskonferens för media.

– Se till att ta emot Kim på söndag, det är en stor dag för alla djurgårdare. Nu gör vi det här tillsammans. Kim kommer hem för att spela för folket på läktarna. Han vill avsluta sin karriär med fulla läktare.



Källström själv beskriver för Djurgårdens hemsida en stor glädje över att vara tillbaka i ”blåränderna”.

– Jag känner en stor glädje. Under hösten och vintern har det vuxit fram ett sug att få sluta cirkeln och ta på sig Djurgårdströjan igen. Jag känner mig så himla varmt välkommen i klubben, det finns mycket värme och kärlek i Djurgården. Jag kommer till ett ställe där jag känner mig uppskattad och det tror jag alla människor gillar, säger Kim Källström Cirkeln är sluten! Välkommen hem Kim! #kimkomhem pic.twitter.com/gh7vXD5cz1 — Bosse Andersson (@DIF_Boa) February 10, 2017

Forum 1891 avslöjade tidigare i veckan att Kim Källström inom kort skulle presenteras för Djurgården. I dag har Djurgårdens sportchef Bosse Andersson välkomnat mittfältaren tillbaka på sitt Twitterkonto.– Att han väljer att komma hem, det känner man stolthet för och hela Djurgården gör det. Att Kim väljer att avsluta i Djurgården, det är fantastiskt, säger Bosse Andersson till Forum 1891.– Två år. Det andra är spekulationer. Kim vill spela fotboll i Djurgården i två år, han vet att han har minst två bra år i Djurgården. Det var kanske inte i hans planering från början, men han vill avsluta i Djurgården och göra ett jävligt bra avtryck.– Absolut, han har en jättestor roll. Det var där gnistan tändes som Kim sade. Det är det som känns så jävla fint att båda avslutar här.– Vi jobbar hårt för att utveckla Djurgården och vi har jobbat hårt i många år. I juni sade Henke (Henrik Berggren, VD) till mig ”tänk om vi kunde få hem Isaksson och Kim”. Då skrattade vi åt det. Men i dag har vi både ”Isak” och Kim här och det är självklart att vi känner en jävla stolthet. Sveriges största spelare under 2000-talet tillsammans med Zlatan. Det är ett bra betyg för Djurgården och för vad vi har gjort.– Vi har sagt det hela tiden, vi vill ju bli bättre, vi vill komma ut i Europa, det är vår målsättning.På söndag spelar Djurgården träningsmatch mot Vålerengen och då kommer Kim Källström att presenteras för supportrar och efter matchen kommer det hållas en presskonferens för media.– Se till att ta emot Kim på söndag, det är en stor dag för alla djurgårdare. Nu gör vi det här tillsammans. Kim kommer hem för att spela för folket på läktarna. Han vill avsluta sin karriär med fulla läktare.Källström själv beskriver för Djurgårdens hemsida en stor glädje över att vara tillbaka i ”blåränderna”.– Jag känner en stor glädje. Under hösten och vintern har det vuxit fram ett sug att få sluta cirkeln och ta på sig Djurgårdströjan igen. Jag känner mig så himla varmt välkommen i klubben, det finns mycket värme och kärlek i Djurgården. Jag kommer till ett ställe där jag känner mig uppskattad och det tror jag alla människor gillar, säger Kim Källström

0 KOMMENTARER 2636 VISNINGAR 0 KOMMENTARER2636 VISNINGAR FORUM 1891

2017-02-10 10:05:00

ANNONS:

Fler artiklar om Djurgården

Djurgården

2017-02-10 10:05:00

Djurgården

2017-02-08 13:40:00

Djurgården

2017-02-06 23:18:22

Djurgården

2017-02-06 23:17:00

Djurgården

2017-02-06 15:42:17

Djurgården

2017-02-04 17:23:00

Djurgården

2017-02-04 16:46:00

Djurgården

2017-02-01 23:27:34

Djurgården

2017-02-01 22:47:00

Djurgården

2017-01-31 22:28:00

ANNONS:

Bosse Andersson presenterade den före detta guldhjälten på sociala medier. Forum 1891 har lyckats nå Djurgårdens sportchef som kommenterar Allsvenskan största värvning.Läs om alla nyheter och rykten om spelare som är på väg in eller på väg ut i Djurgårdens IF.DIF avslutade Atlantic Cup med att spela 0-0 mot den danska ligaåttan Ålborg. Det syntes tydligt att Blåränderna hade en del trötta ben, men lyckades trots det stundtals pressa danskarna rejält, som är betydligt närmare sin seriestart än Djurgården. Det finns dock frågetecken då det i stora delar av matchen såg väldigt tungt ut och slarvigt ut. Dessutom är det väldigt tydligt att man behöver förstärka anfallet, och det så fort som möjligt!Matcherna under träningsturnén i Portugal läggs nu till handlingarna. Djurgården avslutade med en oavgjord och mållös tillställning vid fulltid mot AaB Ålborg och matchen fick avgöras på straffar där Djurgården var 100-procentiga och vann.Många av oss har länge gått runt med en pirrande känsla i kroppen och bara längtat efter att få stå på läktaren och se DIF spela boll igen. Andra har kanske glömt av hur härligt det faktiskt är. Är du en av dem så är det dags att du går igenom din egen Djurgårdsrenässans, och den här texten är till dig.Det blev en uddamålsförlust mot ett bolltrillande Rijeka. Här kommer spelarbetygen från matchen!Efter 1-0-segern mot Debrecen gjorde idag Djurgården upp om gruppsegern i Atlantic Cup där den kroatiska serieledaren HNK Rijeka stod som motståndare, som i sin första match slog AFG Århus med hela 3-0. Dagens match slutade med en uddamålsförlust, 1-0, vilket får ses som ett rättvist resultat då Djurgården inte kom upp till någon högre nivå.Djurgården gick in i Atlantic Cup med att möta den ungerska ligatian Debrecen på Estadio Bela Vista i Portugal. Blåränderna inledde suveränt och dominerade stort under den första halvtimmen innan ungrarna kom in i matchen, något som kanske inte var så konstigt med tanke på Djurgårdens hårda träning. Kevin Walker gjorde matchens enda mål på straff, även om Djurgården hade bud på fler mål än så.Då var det dags för match nummer två. Efter mjukstarten mot Vasalund för precis en vecka sedan höjdes ikväll svårighetsgraden då ungerska storklubben Debrecen stod som motståndare i vänskapsturneringen Atlantic Cup. Efter en mycket bra första halvlek där Kevin Walker gjorde mål på straff kunde Djurgården vinna med 1-0.Bosse Andersson bjöd på stor show och kupade till sig allt intresse under deadline day när det blev klart att Kim Källström lämnar schweiziska Grasshoppers. Källström presenterades inte, men det gjorde dock den 19-årige senegalesen, Aliou Badji.