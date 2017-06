Örebro - Djurgården 1-2: Seger trots knackigt spel

DIF gästade Örebro på Behrn Arena i genrepet inför omstarten på måndag. Blåränderna vann trots ringrostighet i spelet och kort manskap, där målskyttarna blev Othman El Kabir och Niklas Gunnarsson.

Med flera tunga avbräck var det en tunn och relativt oerfaren trupp som reste till Närke för att ta sig an ÖSK. Gustav Engvall Jacob Une Larsson , Kerim Mrabti, Felix Beijmo Marcus Hansson , Jonas Olsson, Tino Kadewere och Joseph Ceesay saknades av olika anledningar, vilket tvingade Blårändernas tränarteam till att kasta om en hel del i startelvan.Özcan Melkemichel och tränarteamet valde att mönstra följande elva:Andreas Isaksson Souleymane Kone - Elliot Käck Magnus Eriksson - Kevin Walker - Kim Källström - Othman El KabirJesper Karlström - Aliou Badji Djurgården inledde segt och gav hemmalaget initiativet. Redan i den första minuten skulle Andreas Isaksson tvingas till en riktigt svettig räddning på ett avslut från straffområdeskanten. Örebro skulle trycka på och hitta stora luckor i Blårändernas försvar, och räddningen blev hemmalagets oskärpa framför mål. Ologiskt nog skulle DIF trots allt ta ledningen. Kim Källström hittade Jesper Karlström med en suverän lobbgenomskärare, och fri med Oscar Jansson fick Karlström en knuff i ryggen. Mohammed Al-Hakim pekade på straffpunkten och Othman El Kabir var säkerheten själv från elva meter. 0-1 till Djurgården i den 10:e minuten.Målet skulle dock inte ge DIF någon större push i spelet då Örebro skulle bli än mer dominanta, men hemmalaget var trubbiga i straffområdet. Närkingarna skulle skapa flera fina lägen för dels Nahir Besara och Victor Sköld, men skärpan fanns inte där samtidigt som Andreas Isaksson var riktigt bra i målet. 0-1 skulle stå sig halvleken ut, och även om det var tydligt att den nykomponerade backlinjen inte var samspelt så efterlyste Özcan Melkemichel en bättre attityd och inställning till matchen. Huvudtränaren var inte heller nådig när han skulle kommentera sitt lags insats i den första halvleken.– Med ett ord; skit, summerade Özcan för DIFTV i halvtidsvilan, och ville se mer glädje samt mer jobb som en enhet. Den vikarerande högerbacken Jonathan Augustinsson tvingades utgå med en skada som såg otäck ut. Förhoppningsvis är det inget allvarligt för "Jonis", som gjorde det riktigt bra på en ovan position.De väl varda orden som sades i omklädningsrummet under halvtidsvilan gav effekt och Djurgården kom ut med en betydligt bättre fart i den andra. Blåränderna gjorde även tre byten, där Jonathan Augustinsson, Kim Källström samt Andreas Isaksson avgick för att ersättas av Marcus Enström, Haris Radetinac och Tommi Vaiho Djurgården jobbade sig till ett par lägen men hade problem att skapa de riktigt farliga chanserna. Försvarsmässigt lyckades man komma i betydligt bättre ordning än i den första halvleken, och man kunde hålla en ganska bra koll på hemmalaget även om ÖSK var det mer spelförande laget. Det blev en hel del halvchanser, men de riktigt heta lägena lös i sin frånvaro. I den 82:a minuten skulle dock Örebro kvittera, och man måste nog konstatera att det var en rättvis sådan, sett till matchens helhet. Nahir Besara fick bollen vid straffområdeskanten och placerade in 1-1 med ett fint avslut bakom Tommi Vaiho.Många hann skriva in ett kryss i resultatkolumnen men Niklas Gunnarsson ville annat. På tilläggstid tilldömdes Djurgården en frispark strax utanför Örebros straffområde. Kevin Walker slog en krossboll mot den första stolpen som möttes av Gunnarssons panna. Mittbacken nickade distinkt in 1-2, och gav Djurgården en seger i genrepet. En självförtroendeboost, men insatsen lämnade en del i övrigt att önska samtidigt som man ska komma ihåg att DIF saknade en hel del tongivande spelare.Nästa match är den allsvenska omstarten mot Kalmar på Stockholmsarenan, måndag den 3:e juli klockan 19:00. I skrivande stund är 10 500 biljetter sålda till matchen mot smålänningarna, en siffra som inte är i närheten av godkänt. Ta med dig dina vänner och din familj för att fira den finaste högtiden på sommaren; se Djurgården spela fotboll igen! Köp din biljett här Slutresultat: 1-2 (0-1)Målskyttar DIF: Othman El Kabir, Niklas GunnarssonDomare: Mohammed Al-Hakim, KöpingPublik: Uppskattningsvis 200-300 enligt Nils och Wille på DIFTV.Andreas Isaksson (Tommi Vaiho, 45) - Jonathan Augustinsson (Marcus Enström, 45), Niklas Gunnarsson, Souleymane Kone, Elliot Käck - Magnus Eriksson ( Amadou Jawo , 70), Kevin Walker, Kim Källström (Haris Radetinac, 45), Othman El Kabir - Jesper Karlström (Filip Tasic, 75), Aliou Badji ( Haruna Garba , 70)