Behrn Arena, 2017-05-07 17:30

Örebro - Djurgården

0-4



Örebro - Djurgården: Allsvenskans hetaste bäddade för seger

Djurgården åkte till Behrn Arena utan två av sina nyckelspelare, Kim Källström och Jonas Olsson för att ta sig an ett Örebro som inför matchen hade tagit åtta poäng, lika många som Djurgården. Något missvisande med tanke på de svaga prestationerna ÖSK stått för. Men trots tappet av de tongivande fältherrarna skulle DIF göra slarvsylta av ett minst sagt passivt Örebro orkestrerad av hela allsvenskans bästa nyförvärv så här långt, Gustav Engvall.

Djurgården var inledningsvis företagsamma och tog ett litet grepp om matchen och redan efter tio minuter fick Gustav Engvall spräcka målnollan. Men Djurgårdens mål gav ingen ytterligare energi utan under en 20-30 minuters period haltade spelet. DIF vann inga andrabollar, hade svårt att skapa något eget spel medan ett för dagen (kanske säsongslångt) grinigt och mestadels uddlöst Örebro hade det mesta av bollinnehavet. Den bästa målchansen för ÖSK kom på en frispark slagen av Nordin Gerzic där Isaksson tvingades sträcka ut sina armar till fullo som resulterade i säsongens hitintills hetaste räddning.



I slutskedet av halvleken var det många som kollade på klockan och ville att domaren skulle blåsa av, men Engvall ville annat. Precis innan slutsignalen vände han bort ÖSK-försvaret och snyggt placerade in tvåan. 2-0, inte helt rättvist, men ack så skönt!



Till den andra halvleken tvingades Une Larsson utgå på grund av skada och en matchotränad Marcus Hansson ersatte. Men Hansson och övriga i DIF-försvaret behövde inte lägga ner något större krut på det defensiva spelet mot det uddlösa ÖSK-anfallet, hänförda av den osportslige Maic Sema. Istället var det DIF för hela slanten där anfallsspelet i den andra halvleken accelererade med fina kombinationer, fina löpningar som bäddade för ett tidigt 3-0-mål, återigen Gustav Engvall, denna gång på huvudet.



Dryga kvarten senare skulle Jesper Karlström, via Kerim Mrabti dunka dit 4-0. ”Jag är för bra för att sitta på bänken i ett allsvenskt lag” - sa ”Karlis” till Forum 1891 efter matchen mot Norrköping. Ett citat som skapade lite polemik bland supportrarna. Idag klev han dock in och visade (undantag den perioden DIF var svaga, då även Karlström hade det tufft, framförallt i närkampsspelet) att han tog chansen när han fick den.



Men det här var Engvalls kväll, tre mål och återigen bäst på plan. Han är stor, stark, snabb, ständigt i rörelse och jagar på alla bollar - en mardröm för en mittback att möta och den spelartypen man alltid måste hålla ett extra öga på. Att potentialen fanns där det visste vi nog alla, men så bra som Engvall varit prestationsmässigt såväl målmässigt trodde nog inte många. Nu är bara förhoppningen att Bosse redan ikväll för kontakten med Bristol om en fortsättning efter sommaren.



För lika viktig som Jonas Olsson är för Djurgårdens defensiv är Gustav Engvall lika viktig för anfallsspelet.



Övriga reflektioner (uppdaterad)



- Gunnarsson väldigt bra ersättare till Olsson



- Magnus Eriksson och Kerim Mrabti formtoppade



- Felix Beijmos defensiva spel



- Även utan Haris - är Othman El Kabir värd en startplats?











Örebro-Djurgården Oscar Jansson

Martin Lorentzson

Michael Almeback

Brendan Hines-Ike

Sebastian Ring

Filip Rogic

Johan Maartensson

Nordin Gerzic

Maic Sema

Victor Skold

Nahir Besara



Avbytare

Ferhad Ayaz

Anton Fagerstrom

Yannis Mbombo

Divine Naah

Michael Omoh

Damien Plessis

Logi Valgardsson

Andreas Isaksson

Felix Beijmo

Jacob Larsson

Niklas Gunnarsson

Elliot Kack

Magnus Eriksson

Kevin Walker

Jesper Karlstrom

Othman El Kabir

Gustav Engvall

Kerim Mrabti



Avbytare

Jonathan Augustinsson

Aliou Badji

Haruna Garba

Marcus Hansson

Amadou Jawo

Tino Kadewere

Tommi Vaiho



FABIAN AHLSTRAND

På Twitter: @FabianAhlstrand

2017-05-07 21:15:00

