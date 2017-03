Othman El Kabir: "Jag måste bli bättre på att värdera"

Forum1891 pratade med en av gårdagens målskyttar Othman El Kabir om matchen och den egna formen.

2017-03-19 16:47:00

Othman El Kabir har minst sagt blandat och gett under försäsongen. Han inledde starkt och var Djurgårdens bästa spelare under matcherna i Portugal och det var många som då menade på att Othman El Kabir kan bli Djurgårdens stora utropstecken under 2017. Men efter Portugal-vistelsen har El Kabirs insatser dalat tills igår då han under den andra halvleken var en av Djurgårdens förgrundsfigurer.- Helt okej! Jag tycker att jag fick mer yta i den andra halvleken och jag fick utrymme att utmana. Jag spelade klart bättre idag än förra matchen.Vi leder i paus och till den andra halvleken behöver de kliva fram och då öppnades det ytor för oss. Vi utnyttjade det på ett bra sätt, kanske kunde vi gjort några mål till men jag tycker vi gör en bra match. Det går framåt, Tino och Garba gör det bra där uppe, det är det vi har saknat under försäsongen. Garba är den där tyngden som gör att man kan spela upp bollen till honom och Tino är lite mer skicklig.- Hmm, 4-4-2 är kanske lite enklare att spela. För mig som ytter ligger man lite lägre och presspelet blir annorlunda. Men jag tycker vi skötte det bra, vi försvarade i ett 4-2-3-1 och anföll i ett 4-4-2.- Jag försökte tunnla backen, misslyckades och halkade, sen touchade jag honom lite och båda ramlade. Jag var snabbt uppe, klev in i straffområdet och sköt i bortre.Nej, för jag gör det inte med flit och touchar honom för lite för att det ska vara frispark.Idag gör jag framsteg men vet att jag kan prestera mycket bättre. Jag måste bli bättre på att värdera spelet när jag ska utmana och när jag ska spela enkelt. Idag gjorde jag det bättre, jag spelar enkelt när jag ska och jag utmanar när jag ska. Nu gäller det bara att fortsätta och det kan fortfarande bli bättre. För lagets del så tycker jag vi agerar bra i försvarsspelet, deras mål är ett undantag när han får stå helt fri men över hela matchen tycker jag det var stabilt.Forum1891 pratade med en av gårdagens målskyttar Othman El Kabir om matchen och den egna formen.Blåränderna slog gästande Tromsö på Danderyd Arena med 3-1 efter mål av Tino Kadewere, Haruna Garba och Othman El Kabir. Övergången till 4-4-2 samt tillskotten i anfallet gav frukt, och även om en del frågetecken finns kvar så fanns det en hel del positivt att ta med sig.