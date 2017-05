Özcan Melkemichel: "Är man aldrig modig får man inte kyssa de vackra kvinnorna"

Forum 1891 var ute på Kaknäs för att ta tempen inför det stundande derbyt och för ett snack med Özcan Melkemichel.

Gustav Engvall medverkade inte på dagens träning men några frågetecken kring hans medverkande i morgon.

- Det är ingen fara med Engvall, han kommer garanterat att spela i morgon. Eventuell slitage på övriga spelare känner jag i nuläget inte till. Derbyt blir den tredje matchen på en vecka. Men det är svårt att se om spelarna känner sig slitna då vi har haft relativt lugna träningar. Men som sagt, oavsett om de är slitna eller inte så finns det mycket adrenalin, spelglädje och dessutom fär vi mycket energi från vår fina publik och omvärld.



Vad kan vi förvänta oss för matchbild i morgon?

- Det är svårt att sia om matchbilden innan ett derby. Jag tror på mycket kamp, mycket duellspel och att ingen jävel viker ner sig någonstans. Man tar till extra kämpainsatser och därmed fler löpmeter. Sen vet man ju aldrig med AIK och Norling. Nu har han ju kört med sin fembackslinje eller trebackslinje hur mycket man nu vill se på det. Vi får se…



Vad blir nycklarna?

- Jag tror som vanligt på ett hårt solitt försvarsspel och ett anfallsspel där vi kan utnyttja deras svagheter. Man ska alltid ta hänsyn till svagheter respektive styrkor i ett lag men samtidigt får man inte frangå sin egen grund. Ändrar du om för mycket så betyder det att du har anpassat dig för mycket efter motståndarna, vilket kan tolkas som negativt.



Du har ju pratat mycket om mod sedan du anslöt till Djurgården, hur viktig faktor har det i en så viktig match som ett derby?

- Det är jätteviktigt. Fega spelare som inte vågar kommer aldrig vinna dessa typer av matcher. Det är vad fotboll handlar om att våga göra det lilla extra, våga ta ut sig och våga tro på det man håller på med. Är man aldrig modig får man aldrig kyssa de vackra kvinnorna.



När Pelle Olsson tränade Djurgården ansåg han att derbyn skulle ses som som vilka matcher som helst. Men efter alla derbyförluster fick hans synsätt och uttalanden stark kritik från supporterhåll. Özcan ger sin syn om hur han förbereder laget inför en derbymatch.

- Förberedelserna skiljer sig inte mycket då man inte får blåsa upp matchen och göra den större än vad den egentligen är, utan istället kunna känna en glädje inför dessa typer av matcher. Nu är vi inne i en pra period med mycket glädje och harmoni i laget och det är viktigt att all energi och allt runtomkring ett derby inte blir till en börda.



Men harmoni har det inte varit i AIK. Skarp kritik har riktas mot Björn Wesströms värvningar och offensiven har lämnat mer att önska i det svartgula lägret och i torsdags ställdes matchen mot IFK Göteborg in på grund av försök till matchfixning. Men Özcan tror inte det kommer påverka antagonisten nämnvärt.



- Jag tror inte de påverkar så mycket, helt ärligt. Det är klart att det inte är roligt, men efter några dagar är det som bortblåst och man fokuserar på fotbollen. Det kan också få ett lag att dra samman.

- När man har analyserat AIK som lag så är det ett väldigt tight försvarsspel, så det gäller för oss att hitta nycklarna. Sen vet vi att det finns offensiv kvalitet i laget, det ska man inte underskatta. Det är lätt att klanka ner på deras offensiv när de bara gjort sju mål framåt, men det kan vara andra faktorer som spelar in så som att de har missat en massa målchanser. De har ett väldigt bra lag och kommer säkert vara med i toppen.

0 KOMMENTARER 96 VISNINGAR 0 KOMMENTARER96 VISNINGAR FABIAN AHLSTRAND

På Twitter: @FabianAhlstrand

2017-05-21 16:12:00

ANNONS:

Fler artiklar om Djurgården

Djurgården

2017-05-21 16:12:00

Djurgården

2017-05-21 12:54:49

Djurgården

2017-05-18 23:08:39

Djurgården

2017-05-18 22:19:00

Djurgården

2017-05-17 22:32:00

Djurgården

2017-05-17 07:00:00

Djurgården

2017-05-16 08:25:04

Djurgården

2017-05-15 23:52:20

Djurgården

2017-05-14 21:19:00

Djurgården

2017-05-13 08:00:00

ANNONS:

Forum 1891 var ute på Kaknäs för att ta tempen inför det stundande derbyt och för ett snack med Özcan Melkemichel.Efter den sega och halvdana insatsen i Jönköping väntar en betydligt roligare uppgift på Stockholmsarenan. Antagonisten från Solna, AIK, gästar Stockholmsarenan i Blårändernas första derby 2017. Det har varit mycket fokus på annat än fotbollen sedan i torsdags men en sak är klar; det kommer bli ett krig på planen under måndagskvällen!Det blev en poäng att med sig hem till Stockholm efter 1-1 mot J-Södra på bortaplan. Magnus Eriksson gick upp i ensam skytteligaledning med sitt sjätte mål denna säsong men i övrigt fanns det inte mycket att lyfta fram i DIF, vars spel hämmades av gräsmattan på Stadsparksvallen.Med tre sköna poäng i ryggen mot Göteborg var det ett formstarkt Djurgården som gästade J-Södra på Stadsparksvallen under torsdagskvällen. Blårändernas insats skulle dock vara allt annat än bra, och trots en liten uppryckning i den andra halvleken blev det endast en poäng att ta med sig hem till Stockholm.Djurgården åker i morgon till Jönköping och till Stadsparksvallen för en mycket tuff match mot Jönköping Södra.Forum 1891 ringde upp matchvinnaren Jesper Karlström för att höra hans tankar om sitt avgörande mål, den intensiva veckan och matchen i morgon mot Jönköping Södra.Djurgården slog IFK Göteborg med 1-0 efter en tajt tillställning med mycket kamp där inbytte Jesper Karlström blev matchvinnare med sitt första mål för säsongenKlassikermötet mellan Djurgården och IFK Göteborg avslutade omgång 8 av Allsvenskan när västgötarna gästade Stockholmsarenan under måndagskvällen. 16 299 åskådare fick Jesper Karlström avgöra matchen mot gästernas parkerade buss, och med tre nya poäng hänger DIF med i toppstriden.Det är två lag med olika förutsättningar som kliver in till Stockholmsarenans plastgräs i morgon. För bortalagets del gäller det att stabilisera spelet efter den tunga inledningen på säsongen, medan för Djurgårdens del handlar det om att bygga vidare på de positiva vindar som blåser klubbens väg.Forum 1891 ringde upp Djurgårdens sportchef Bosse Andersson för att prata om nyförvärven, hans egna framtid och siktet mot Europa.