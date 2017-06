Panel: Inför omstarten

Allsvenskan drar äntligen igång igen efter en månads uppehåll, och förste motståndare som väntar är Kalmar FF hemma på Stockholmsarenan. Forum 1891:s Fabian Ahlstrand och John Aveskär kommenterar läget i DIF inför omstarten, silly season och våren som gått.

Svag tvåa. 18 poäng av 36 och två förlorade derbyn kan inte summeras som annat än dåligt med tanke på kvalitén som finns i vår trupp.Knappt godkänt, en svagare tvåa. Visst, en del skalpar i IFK Göteborg, Elfsborg och Örebro men det är svårt att ignorera derbydebaclena samt att poängskörden har varit ganska skral.Givetvis att vi ersätter Engvall om han försvinner. Toivonen och Kujovic är två spelare som har flera år i sig fortfarande och självklart skulle det vara kraftiga förstärkningar. Men jag hoppas att låneavtalet med Engvall förlängs, det vore en bra investering, både för truppen och ekonomiskt. Annars är ju Viktor Gyökeres ett namn som kommit upp på tapeten den senaste tiden och knyta sig an unga och talangfulla spelare som levererar i Stockholmsområdet är ju en hit. Men det finns även en annan spelare som jag flaggar för i BP, nämligen Kevin Kabran . Internationellt steg med bollen och poängkung för BP. Den typen av ytter vore trevligt att få i DIF, men då till nästa säsong.Om Engvall inte lånas ut till oss över hösten så måste vi hitta en ersättare. Viktor Gyökeres är en väldigt spännande anfallare i Brommapojkarna , men det kanske är tufft att lägga ett så stort ansvar på honom? Sedan är vänsterkanten Djurgårdens Akilleshäl, så jag skulle gärna se antingen en vänsterback och/eller en vänsterytter. Jag har inga namnförslag på toppen av tungan, men jag håller med Fabian om att Kevin Kabran i BP vore en häftig uppgradering av Othman El Kabir. Dennis Widgren i Östersund på vänsterbacken kanske? Han skulle bli dyr (kontrakt t.o.m. 2018) men även vara ett lyft för Djurgårdens defensiv.Kerim Mrabti är ju alltid en risk, och om det är någon gång DIF ska sälja för att få bra med pengar så är det nu. Sen så ska man ha i åtanke att vi inte kommer få så mycket pengar för honom som vi nog alla hoppas, han gör lite för lite poäng och har en diger skadehistorik bakom sig. Annars tror jag att Karlström mycket väl kan lämna och speltiden fortsätter att vara restriktiv, samma sak när det kommer till Hansson.Une och Kerim ligger i farozonen, dels med att de är unga talanger samt kontraktssituationen. Intresset bör vara stort och en av dem lär bli såld under sommaren, kanske båda två. Övergångssummor vågar jag inte spekulera i, men precis som Fabian är inne på så blir det nog inte de summorna som det pratades om under 2015. Sedan har vi lite killar som står och stampar. Haruna Garba och Marcus Hansson vore väl ingen större skräll om de lämnande. Karlström börjar nog se efter alternativ om speltiden inte ökas. Sedan får vi se om Gustav Engvall lånas ut till oss även under hösten.Densamma som under våren bara att Haris Radetinac ersätter El Kabir och att Karlström ersätter Walker. Låt Karlström få chansen nu, framförallt mot ett lag som Kalmar då det gäller Full-Fart-Framåt.IsakssonBeijmo - Une Larsson - Olsson - KäckKarlström - KällströmEriksson - Mrabti - RadetinacEngvallJag utgår ifrån att Haris inte är redo för att starta, så då vill jag se:IsakssonBeijmo - Une Larsson - Olsson - KäckEriksson - Karlström - Källström - El KabirMrabti - EngvallMed en Haris som är redo för en plats i startelvan skulle jag vilja se:IsakssonBeijmo - Une Larsson - Olsson - KäckEriksson - Karlström - Källström - MrabtiRadetinac - EngvallVill helst inte rubba på samarbetet mellan Beijmo och Eriksson som jag tycker har varit Allsvenskan s bästa högerkant under våren. Jag tror att Haris skulle vara utmärkt i Kerims roll med sin finess och kreativitet. Kerim skulle i sin tur kunna täppa till de värsta läckorna på vänsterkanten.Tycker ”DIFVästerort” satte fingret på det i sitt senaste blogginlägg. Nu när vi är så nära framgång kan vi inte bara falla på mållinjen efter en ytterligare derbytorsk, hur tung den än må vara. Det finns otroligt bra kapacitet för att vi ska vara med och slåss om europaplatser detta år och framöver.Det är längesen vi var såhär bra, eller åtminstone hade en så bra trupp. Med derbytorsken senast på näthinnan så är det lätt att endast se smolket i bägaren, men faktumet är att vi har ett bra lag och har en riktigt bra chans att utmana om europaplatserna. Det tar lite tid innan vinden i seglet generar en ordentlig fart, missa inte när vi rör oss framåt.