Panel: Inför premiären mot IK Sirius

Försäsongen är över och om mindre än en vecka möter Djurgården den allsvenska nykomlingen IK Sirius på Stockholmsarenan. I skrivande stund är 18 678 biljetter sålda, och förväntningarna är stora. I denna panel går Forum 1891 igenom genrepet mot Viking, Jonas Olsson och förväntningar på premiären. I panelen finns Fabian Ahlstrand, Gustaf Franz, Mikael Udén Heyman och John Aveskär.

0 KOMMENTARER 619 VISNINGAR

2017-03-28 09:36:00

Det mest positiva var ju att Jonas Olsson direkt klev in och styrde upp försvar med sin auktoritet. Kul att Badji visade framfötterna som även var väldigt bra i U21-matchen idag.Missade dessvärre matchen. Men förstått att Badji hade show i andra halvlek och att många ser honom som en spelare för premiären. Viktigt att vi fått upp segerångan efter den bedrövliga cupinsatsen. Min största oro är ändå att vi spikat laget sent och att det inte funnits tid att spela ihop backlinjen ordentligt.Stabilt utan att glänsa. Jonas Olsson var verkligen en tillgång där bak och styrde upp defensiven på ett föredömligt sätt med sin närvaro. Sen var ju sista målet jäkligt snyggt hela vägen!Ett ganska bra genrep, men det mest positiva var att defensiven kändes bättre. Sedan är det en lättnad att spelare som Othman El Kabir och Magnus Eriksson får göra bra insatser, för det kommer vi behöva även mot Sirius då jag antar att de kommer att parkera bussen.Att vi har Andreas Isaksson i mål, Jonas Olsson som mittback och Kim Källström som innermittfältare till den allsvenska starten 2017 var något man bara hade garvat år för ett år sedan. Nu är det verklighet och min förhoppning är att Olsson och Une Larsson bildar seriens bästa mittbackspar.Herregud, ofantligt viktig. Han är pusselbiten vi saknat. En tydlig och stark ledare som kan styra där bak. Perfekt längd också i kombination med Une-Larsson som är en rätt kort, men spänstig pjäs.Vi behövde ju en stark ledare där bak, och Jonas Olsson är verkligen en ledare. Har själv varit lite ”å ena sidan å andra sidan” till just honom i DIF, hur han ska klara konstgräs och hög linje osv. Men sett till Viking-matchen känns det som att blir en jäkla tillgång, framförallt som ledare.Förutom att Olsson kommer bli den självklara försvarsgeneralen så kommer han även bidra med sitt skickliga försvarsspel. Dessutom har vi saknat en mittback som har varit dominant i luftrummet med en tuff fysik, och det får vi nu.Isaksson- Beijmo - Olsson - Une Larsson - Augustinsson - Eriksson - Källström - Mrabti - El Kabir - Garba - BadjiIsaksson, Gunnarsson-Une-Olsson-Augustinsson, El Kabir-Mrabti-Källström-Eriksson, Garba-Kadewere. Tror på Badji, men Garba kan nog leverera i en premiär.Isaksson – Gunnarsson, Une Larsson, Olsson, Augustinsson – Eriksson, Källström, Mrabti, El Kabir – Badji, KadewereIsaksson – Gunnarsson, Une Larsson, Olsson, Augustinsson – Eriksson, Källström, Mrabti, El Kabir – Garba, Badji1) MFF2) Norrköping3) DIF4) Häcken5) aik6) Östersund7) Elfsborg 8) Göteborg9) Kalmar 10) Örebro11) Sirius12) J-Södra13) hammarby 14) Halmstad15) GIF Sundsvall 16) AFC1) MFF2) Elfsborg3) AIK4) Häcken5) Djurgården6) IFK Göteborg7) Östersund8) IFK Norrköping9) Örebro10) Kalmar11) Hammarby12) Jönköping-Södra13) Sundsvall14) AFC15) Sirius16) Halmstad1) Malmö2) Häcken3) aik4) ÖFK5) DIF6) Peking7) Elfsborg8) Göteborg9) Kalmar10) Örebro11) J-södra12) bajen13) Sirius14) Halmstad15) Sundsvall16) AFC1) Malmö2) Häcken3) Djurgården4) aik5) Norrköping6) Elfsborg7) Östersund8) Göteborg9) Kalmar10) Örebro11) J-Södra12) Sirius13) hammarby14) Sundsvall15) AFC16) HalmstadFår rysningar bara tanken av ett gungande Tele 2 minuterna innan avspark. Men min stora förhoppning och förväntan är att Sofialäktaren ska vara fylld minst en halvtimme innan matchstart. Tiofåret 2016 känns smått otroligt att överträffa men jag är övertygad om att de kommer göra det minst lika bra 2017. Ett drömtifo är en OH över hela Södra med Kim och Isak!En total urladdning direkt! Var länge sedan jag kände en sån hype i familjen inför en premiär. Får vi en smakstart hemma mot Sirius kan vi få ordentligt vind i segel under hela våren. Jag tippar dock 1-1 i matchen, men trots det magisk stämning både på Sofia och Slaktis.Stora, givetvis. Är ju ingen tvekan om att det kommer bli en sanslös stämning med ett jäkla gung. Tifobiten lämnar jag med fördel över till de grymma killarna och tjejerna i Sofia Tifo att bestämma över, brukar bli bäst då.Eldsjälarna i Sofia Tifo vet bäst och det känns egentligen dumt att komma med ett förslag. Det är lite som att ge taktiska råd till Diego Simione eller Jürgen Klopp. Men det jag förväntar mig på läktaren är det gung och tryck som bara vi kan skapa med ett Slaktis och Sofia i synk. Sedan önskemål som tifo? En OH-flagga med Kim och Isak skulle inte sitta fel!Försäsongen är över och om mindre än en vecka möter Djurgården den allsvenska nykomlingen IK Sirius på Stockholmsarenan. I skrivande stund är 18 678 biljetter sålda, och förväntningarna är stora. I denna panel går Forum 1891 igenom genrepet mot Viking, Jonas Olsson och förväntningar på premiären. I panelen finns Fabian Ahlstrand, Gustaf Franz, Mikael Udén Heyman och John Aveskär.Som trogen Offside-prenumerant var ”Bästa vinnarlagen på 2000-talet i allsvenskan”-artikeln i senaste numret en trevlig läsning för oss djurgårdare där självklart DIF:s lag från 2003 stod som segrare. Jag blev inspirerad och har därmed satt ihop en drömelva av DIF-spelare under 2000-talet som med ett SM-guld hade stått sig bra i den listan.Nu är det endast en vecka kvar till den allsvenska premiären. Resultaten och prestationerna är bättre, nyförvärven har börjat rulla in och truppen är snart klar. Från att gått runt och känts sig oroad att Djurgården inte var redo inför den allsvenska premiären har femöringen vänts och oron har förbytts till optimism och förväntan.Den stora snackisen inför det Allsvenska genrepet mot norska Viking Stavanger stavades Jonas Olsson, och trots att mittbacken endast hunnit med ett träningspass med DIF så kastades Olsson in i startelvan omgående. Trots en svagare första halvlek kunde Djurgården resa sig och vinna med 2-0 efter mål av Magnus Eriksson och Daniel Berntsen.Jonas Olsson debuterade i den blårandiga tröjan på ett blåsigt Grimsta IP, och han fick inleda med en vinst. Trots en knackig första halvlek reste sig Djurgården i den andra och vann tillslut med 2-0. Målskyttar blev Magnus Eriksson och Daniel Berntsen.I morgon genrepar Djurgården mot Viking Stavanger på Grimsta IP. Ett genrep brukar vara en match som ger lite indikationer på vad laget står, men i morgon saknar matchen udd. Flera spelare är borta på landslagsuppdrag och nog kan vi förvänta oss minst ett nyförvärv till innan serien startar vilket innebär att vi inte kommer kunna dra några större slutsatser av elvan i morgon.Läs om alla nyheter och rykten om spelare som är på väg in eller på väg ut i Djurgårdens IF.Den nigerianske anfallaren Haruna Garba har skrivit på ett treårsavtal med Djurgården.Enligt uppgifter till Forum 1891 satsar Djurgården på ett stort anfallsnamn och ett alternativ är Emir Kujovic.Bosse Andersson kommenterar värvningen av Jonas Olsson och arbetet de sista dagarna på transferfönstret - Jag kan inte nog säga vilken respekt jag har för West Bromwichs arbete.