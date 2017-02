Panel: Inför Svenska Cupen 2017

Tävlingssäsongen närmar sig med stormsteg och DIF inleder med att ta emot Degerfors på Stockholmsarenan under måndag kväll. Mitt i Kim Källström-febern spelades ett genrep mot Vålerengen där Blåränderna gick på pumpen och förlorade med 0-3. Forum 1891:s skribenter Fabian Ahlstrand, Andreas Ekström, Gustaf Franz samt Mikael Udén Heyman går igenom läget i DIF inför den riktiga säsongsstarten.

Väldigt svårdefinierad. Özcan har byggt från grunden och försvarsspelet har under stora delar sett bra ut. Man jobbar aggressivt enhetligt tillsammans (undantag matchen senast) och verkar ha snabbt tagit in Özcans taktik. Framåt har det sett relativt trubbigt ut men till Özcans försvar så har han inte haft tillfälle än att matcha en duglig anfallare i matcherna som varit. Tre spelare som stuckit ut är Othman El Kabir, Jonathan Augustinsson och Besard Sabovic.Jag har ju hela tiden tyckt vi behöver få in lite hyggliga försvarare, men så kom försäsongen och det såg okej ut fram till matchen mot Vålerengen. Sen självklart saknar vi ju en spjutspets och det har präglat matcherna, dock kul att se Joseph Ceesay sparka lite boll, han ser intressant ut.Upp och ner. Vi måste ge Özcan och hans stab lite tid samtidigt som det varit en viss omsättning av spelare. Men mot norrbaggarna såg det inte alls bra ut. Årets ordentliga bottennapp så här långt.Avsaknaden av vettiga anfallsalternativ har för mig gjort det svårt att egentligen tycka något. Försvaret kändes väl okej först, men sen kom ju Vålerengen-matchen..En modern formation och spontant känns det som att den passar DIF bäst då vår främsta lagdel är mittfältet.Gillar den taktiken - speciellt eftersom vi har så pass många duktiga mittfältare i dagsläget. Det som saknas i den formationen är ju en ordentlig targetplayer. Där tror (och hoppas) jag BoA letar efter en ersättare till Ingenjören med ljus och lyckta.Så länge den taktiken vi använder är den taktiken som vinner matcher bryr jag mig inte så mycket. Genrellt känns 4-2-3-1 svårt utan en klassforward längst fram, är mer nyfiken att se hur det ser ut då!Jag har nog inte så mycket att säga där, utan håller med Gustaf och Mikael, en klassforward så blir det nog bra, man får en stabilitet med det systemet tycker jag.Ovärderlig. Rent sportsligt kommer Kim lyfta oss med MINST 10 poäng med tanke på hans kvaliteter och utöver det så är det ett lyft för hela klubben. En symbol och en fantastisk Djurgårdsambassadör.Jag kan inte med ord beskriva hur viktig han kommer vara, inte bara på planen det är lite svårt att sia om, inte så han kommer vara dålig men jag vill se han lira innan jag bedömer det. Däremot utanför planen som en amdasadör för föreningen, han är någon att luta sig mot när det blåser snålt.Hans fot och rutin går knappt att värdesätta i ord. Även om han är mer defensiv i dag än sist han var här och tappat i snabbhet kommer han definitivt hänga med i det långsamma allsvenska tempot. Med Kim som spelfördelare djupt på mittfältet känns mycket tryggt. Hoppas bara hans kropp håller.Han kommer (och är redan) enormt viktig. Sen exakt hur stora avtryck han gör på planen återstår såklart att se, men oaktat det en pangvärvning på alla plan.Svårt att se att Kujovic skulle vilja vända hem till Sverige, men han skulle vara som klippt och skuren för Djurgårdens 4-2-3-1. Jag säger ändå Nyasha Mushekwi.Emir Kujovic vore ju trevligt, sen har ju Isaac Kiese Thelin haft det tungt ute i Europa, han har ju precis bytt till Anderlecht men fungerar det inte där kanske man skulle kunna få hem honom i sommar. Det finns ju lite potential i honom och han är "bara 25" i år.... och Jawo är en spelare jag inte ens räknar in mer än truppspelare på sin höjd. Har pratats lite om Emir Kujovic. Det hade smällt rejält och hade givetvis varit en klockren värvning.En Kujovic skulle inte sitta helt fel..Isaksson - Gunnarsson, Kone, JUL, Augustinsson - Walker, Kim - El Kabir, Kerim, Mange - Tino.Nu har jag lite dålig koll på eventuella skador osv. Men Isak - Kebba, JUL,Gunnar, Käck - Sabovic, Källström - Berntsen, Kerim, El Kabir - Mange, Inte för han är en forward egentligen men vad fasen in med Ceesay på topp.Väljer att passa på den frågan. För dålig koll på vilka spelare som Özcan vill matcha just nu och vilka som är i form.Isaksson - Vem som helst utom Tim, Gunnarsson, Une, Augustinsson - Walker, Kim - El Kabir, Kerim, Mange - Vem som helst utom Jawo.Det borde vara en självklarhet men ska man dra till med ett argument så är det för att vi på allvar kommer hota i år. Jag vet, vi skriker efter en anfallare och en kvalificerad back, men jag är ganska säker på att vi till den Allsvenska starten kommer ställa upp med en grym elva! På måndag ska man gå för att se Kims comeback!För det första, man ska alltid ha säsongskort om man är Djurgårdare och bor i Stockholm. Med det sagt, mitt brandtal är att, vi kommer få se en säsong där Kerim spelar boll tillsammans med Kim, kan det bli vackrare? Cupmatchen går man för att se Kim skjuta iväg bollen med vänsterdojan.För att på riktigt bli en del av Djurgårdsfamiljen. Jag har bott utanför Stockholm sedan 2011 och därför alltid köpt lösbiljetter de 7-8 hemmamatcher jag varit på. Men i år köper jag säsongskort på Sofia. Är en väldigt skön känsla att ha det i plånboken samtidigt som det hjälper Djurgården.Om man har velat tidigare kan man sluta vela nu. 2017 kommer vara säsongen du inte vill missa och det perfekta tillfället för din Djurgårdsrenässans! Cupmatchen går du givetvis på för att få se Kim Källströms comeback!