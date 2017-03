Panel: Summering av Cupen, Silly Season samt Djurgårdens kampanj

Blåränderna gick in i Svenska Cupens grupp 6 som storfavoriter till ett avancemang, men redan efter två omgångar stod det klart att Brommapojkarna eller Degerfors skulle göra upp om en plats i kvartsfinalerna. Nu ger Forum 1891:s Fabian Ahlstrand, Gustaf Franz, Mikael Udén Heyman och John Aveskär sin syn läget i DIF, där de försöker svara på några av de frågor som har diskuterats livligt i Djurgårdskretsar.

1. Trots att man lottades i samma grupp som tre superettanlag så blev den sista omgången mot Helsingborg betydelselös för DIF. Hur skulle du sammanfatta Djurgårdens cupspel?



Fabian: Det redan är redan sagt egentligen. Bedrövligt, framförallt matchen mot BP då Djurgårdens första halvlek var närmast bedrövande. Ska man skylla på någonting är det väl att Djurgården hade marginalerna mot sig. Mot



Gustaf: En besvikelse. Kändes som Kim-peppen dog efter 30 sekunder mot Degerfors. Tråkigt att återigen slarva bort cupen, men det ger oss också ett fokus på allsvenskan.



Mikael: Precis som vi är vana vid, alldeles för dåligt. Sen är det klart att ”cupen alltid är cupen”, och det går alldeles utmärkt att floppa där men prestera bra i serien. Men att leta förklaringar som ”lika bra att vi fick tankeställaren nu” osv är aldrig lika roligt som att vinna fotbollsmatcher. Så är det bara.



John: Det är riktigt svagt, speciellt med tanke på att vår grupp var långt ifrån den knepigaste. Det enkla svaret är att ineffektiviteten fällde oss, då vi med en forward av Allsvensk klass hade vunnit mot både Degerfors och BP. Sedan borde vi vunnit iallafall, men har man inte effektiviteten så får man förlita sig på att andra marginaler som domslut och liknande faller på ens sida, men så blev tyvärr inte fallet heller.



2. Özcan Melkemichel har endast hunnit med tre tävlingsmatcher, men hur skulle du beskriva det du har sett av Özcans filosofi och den 4-2-3-1-uppställning vi har sett hittills?



Fabian: På pappret har vi ju de främsta spelarna på mittfältet och det är ju rätt självklart att matcha den formationen när våra kvaliteter finns där och när vi inte har haft en duglig anfallare. Dessvärre har ju den offensiva trion underpresterat och vi har inte haft en anfallare på topp. Med förutsättningarna gillar jag formationen, men felet ligger inte i det anser jag.



Gustaf: Gillar uppställningen eftersom vi har tillräckligt många och bra mittfältare. MEN. Vi saknar en anfallare. Alla ser det, även Bosse, och förhoppningsvis löser han det innan premiären.



Mikael: Vi har väl i ärlighetens namn inte sett så mycket alls eftersom situationen varit som den varit med skador och ofärdig trupp. Personligen tror jag dock mycket på Özcan och ser fram emot att få se resultatet när han fått jobba in den elvan han vill ha.



John: Själva filosofin är offensiv med mycket possession och intensiv press. Sedan så har vi under de senaste tre åren spelat 4-4-2 som stundtals påmint om "kick 'n' run", så man har väl förväntat sig att omvandlingen inte kommer gå smärtfritt. Sett till matcherna i cupen så är det tydligt att det finns en hel del att jobba på, men det som jag finner betryggande är att vi skapar chanser där ett gäng av dessa bara ska resultera i mål. Jag hoppas vi har tålamod att fortsätta, om inte annat kan vi alltid gå tillbaka till 4-4-2.



3. En del har varit ganska kritiska mot sportchefen Bosse Andersson, då en del viktiga pusselbitar inte var på plats i samband med att tävlingssäsongen drog igång. Tycker du kritiken är befogad, samt vad tycker du fattas i Djurgårdens trupp?



Fabian: Alltså, både ja och nej. Jag hänvisar till Mikaels krönika, vi är inne i en skärningspunkt och diskrepansen mellan högt och lågt är tyvärr för stor. "Skicka Björkström, skicka Hansson" är lättare sagt en gjort. Ska Djurgården värva så måste det säljas, inte minst i backlinjen.



Gustaf: Förutom en anfallare kanske en mittback, även om jag tycker att vår backlinje inte är så svag som många verkar tycka. Spela in Une och Hansson i mitten och Gunnarsson/Käck på kanterna nu!



Mikael: Både ja och nej. Skrev ju nyligen en krönika om ungefär det här, som jag såklart står fast vid. Samtidigt tycker jag att det är viktigt att kunna hålla två tankar i huvudet på en gång. För samtidigt som Bosse ska ha stort hyll för mycket tycker jag att han kommer alldeles för enkelt undan många gånger. Vi stirrar oss blinda på Olunga-miljoner och Kim Källström, men glömmer kanske bort att han också värvat många spelare som det finns frågetecken kring. Så det som jag tycker fattas i truppen är en strateg som komplement till Bosse. Då tror jag det kan bli riktigt bra.



John: Nej, inte med den faktan vi har. Vi vet att Bosse har jagat anfallare sedan november, och vi vet att Engvall var ett hårsmån ifrån att bli klar så att han hade varit tillgänglig för den första cupmatchen mot Degerfors. Lägg där till en skada på Tino. Sedan ser vi nu att vi har haft alternativ som vi har jagat, där det blivit problem med visum och så vidare. Vi måste ha överseende med att jorden inte alltid snurrar runt Djurgårdens IF utan att vi ibland måste snurra med den. Jag tycker bara det är larvigt att höra folk säga "bränn cashen" och så vidare. Visst, vill man hellre se att vi lägger 10 miljoner på en dansk mittback över tre år så är Mats Jingblad tillgänglig vad jag har hört, men klaga inte när "cashen" är slut bara.



4. Alexander Michel fick en hel del speltid under försäsongen, och blev nu klar för AFC Eskilstuna. Hur ser du på Michel, var det rätt att låta bli att signa?



Fabian: Helt rätt! vi behöver kvalitet och inte kvantitet.



Gustaf: Ja, jag tror det. Vi behöver spelare som spetsar laget och av det lilla jag sett av honom hade han blivit en truppspelare och såna är vi bortskämda med i dagsläget.



Mikael: Beror helt på vad som händer innan fönstret stänger, så passar på denna tills vi vet mer.



John: Det är rätt. I så fall skulle det ha varit på bekostnad av en spelare i den nuvarande truppen som till exempel Björkström. Men Michel som den sista pusselbiten i backlinjen? Nja...



5. I dagsläget, vilken elva skulle du vilja se till den Allsvenska premiären? Du får ändra spelsystem samt ta med två realistiska nyförvärv (Gustav Engvall är så gott som klar t.ex.).



Fabian: Isaksson – Beijmo, Une Larsson, Gunnarsson, Augustinsson – Karlström, Källström – El Kabir, Eriksson, Mrabti – Engvall



Gustaf: Isaksson – Gunnarsson, Une Larsson, Hansson, Käck – Walker, Källström – Mrabti, Eriksson, El Kabir – Engvall



Mikael: Då väljer jag 4-4-2 då jag inte vill se Engvall som ensam spets. Isaksson – Gunnarsson, Hansson, Une Larsson, Käck – Eriksson, Källström, Sabovic, Mrabti – Engvall, Badji/Kadewere



John: Isaksson – Beijmo, Gunnarsson, Une Larsson, Augustinsson – Källström, Sabovic – Eriksson, Mrabti, El Kabir – Engvall



6. Djurgårdens kampanj inför säsongsstarten är "Stolthet på plats", och redan nu står det klart att 10 000 biljetter är sålda till premiären mot Sirius. Vad tycker du om kampanjen, och har du märkt någon effekt av den?



Fabian: Bra, taggande och lätt att bygga vidare på, dels från styrelsen och från oss supportrar. Inte lika bra som den för två år sedan även fast denna slår väldigt högt.



Gustaf: Snyggt presenterat och bra att använda läktarsång i videon. Kommer bli ett roligt år det här, både på läktaren och på planen.



Mikael: Tycker att den är välgjord och slår an på precis rätt strängar. Sen är det viktigaste med en kampanj inte att du har ståpäls när du ser ett filmklipp på en dryg minut, utan att det finns en tydlig fortsatt plan för den. Det handlar liksom inte om att få oss som redan går att köpa säsongskort eller premiärbiljetter, det handlar om att aktivera alla de som inte redan går.



2017-03-14 12:15:09

