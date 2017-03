Luften är fri.

Premiärer vi minns del 1: "Luften är fri"

På måndag tar Djurgården emot Sirius på Stockholmsarenan i den allsvenska premiären. Inför matchen presenterar Forum 1891 några premiärer vi minns. I del 1 minns vi hemmapremiären 2010 mot Helsingborg.







Mattias Jonson jublar efter det avgörande målet mot Assyriska.



*******

Men i segerruset slog en supporter ner en Assyriskaspelare vilket betydde att SvFF straffade Djurgården. Ett straff som betydde en match inför tomma läktare i den allsvenska hemmapremiären kommande år. 21 mars 2010 var det dags. Då kom Helsingborg på besök till tomma läktare. Eftersom det var VM-år startade säsongen extra tidigt vilket betydde att planen inte var spelklar.



Gräset på Stadion bestod därför av mestadels lera och på sidan av planen fanns en traktor - redo att platta till planen i halvtid. För supportrarna som ville följa matchen hade av Disciplinnämnden blivit förpassade att följa matchen på Canal+. Men inte för alla.



Några supportrar stod utanför arenan för att, genom olika glipor, få syn av matchen. Några andra, mer driftiga djurgårdare, hade hyrt två stycken skylifts för att hissa upp i luften. På så sätt kunde tillhöra en exklusiv skara som fick bevittna matchen på plats. På ena skyliften hade man satt upp en banderoll med texten: "Luften är fri".





"Luften är fri", en tydlig passning till SvFF.



*******

Dessvärre var det inte mycket att se. Planen var usel och redan i den andra minuten gjorde Rasmus Jönsson 0-1 till skåningarna. Ett resultat, trots bollinnehav för DIF, som stod sig hela året. Det året slutade Djurgården på en tionde plats i allsvenskan, en placering och fem poäng före antagonisterna från norr.



