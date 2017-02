Rapport från träningen idag: Kim från start på måndag?

Jag tog mig ut till Bosön klockan 11:00 när DIF tränade sitt första pass av två under torsdagen. Fokus låg på anfallsspelet och av träningen att döma så finns Kim Källström med i Djurgårdens startelva mot Degerfors på måndag.

Solen har börjat titta fram och med fem plusgrader i luften börjar man äntligen känna doften av allsvensk premiär. Inte dämpas abstinensen av att Djurgården på måndag sparkar igång tävlingssäsongen när Degerfors väntar i Svenska Cupens första omgång. I hallen på Bosön lade Özcan ett stort och detaljerat fokus på anfallsspelet som hitintills varit lite av en besvikelse under försäsongen då DIF enbart mäktat med ett enda mål på de fyra senaste matcherna.Av tidsbrist har jag inte kunnat åka ut till träningarna mer en enstaka gånger, så på en ledig dag från jobbet var det givet att åka ut och följa träningspasset. Vid min sida var det ett fåtal andra som följde träningen. Niklas Gunnarsson körde rehab på sidan och de som inte var på plats var Daniel Berntsen som skadade sig mot Vålerengen, Oscar Jonsson provspelar för Västerås SK, Aliou Badji (Afrikanska mästerskapen för U-20) och Tino Kadawere. Resterande av truppen var med och tränade för fullt.Träningen inleddes med en sedvanlig uppvärmning utan boll innan laget gick in i en enklare passningsövning, med fokus på improviserade rörelsemönster och touch. Efter det gick laget in i ett keep-ball-spel, uppdelat i två lag på stor yta. Özcan lät spelet flyta på ett långt tag innan han stannade spelet och gick igenom detaljer, samtidigt som spelarna fick välbehövlig vila då det var ett väldigt högt tempo i övningen. Kim Källström fick en lättare smäll på foten och såg ut att ha aningen ont och därefter tog han varken många löpmeter eller klev in i några närkamper.Efter keep-ball-spelet gick Djurgården in i ett anfall- mot försvar-spel på hela planen och det kan mycket väl varit startelvan till måndag som agerade det anfallande laget. Den ena elvan (kanske startelvan) såg ut som följande:IsakssonBjörkström Jacob Une Larsson Suoleymané Kone Elliott Käck,Kevin Walker Kim KällströmKerim Mrabti Magnus Eriksson Othman El KabirÖzcan hade ställt upp koner för att markera ytor som spelarna skulle röra sig inom. I den här övningen var Özcan mer petig. Spelet stoppades titt som tätt och Özcan klev in, gav respons och påpekade hur han ville att spelet skulle se ut. Lite tråkigt för en åskådare på sidan att övningen inte var ett tävlingsmoment med irritationer och gnabb mellan spelarna. Istället var det viktigaste att laget skulle hitta kemin i anfallsspelet och att backlinjen tillsammans med de sittande mittfältarna i det anfallande laget fick jobba med att spela sig ur situationer när det försvarande laget pressade högt. Det fanns prov på några riktigt fina anfall när laget spelade sig snyggt ur pressade situationer nerifrån men något ineffektivt var det i den sista tredjedelen. Det försvarande laget och kanske tillika "B-elvan" fick inte mycket tid att spela anfallsfotboll utan övningens syfte var att den ponerade startelvan skulle spela ihop sig.Träningens definitiva höjdpunkt var när Othman El Kabir fick en redig hårtork av Özcan. Gång på gång kom en framrusande Elliott Käck runt El Kabir som dock visade sig vara lite för bollkär och valde hålla i bollen och gå på egna iniatiativ, allt som oftast utan framgång. Jag tappade räkningen på hur många gånger detta upprepades men till slut fick Özcan nog och skrek och gestikulerade hejvilt mot Othman som svarade ”jag ser” och Özcan var lika snabb med att kontra ”jag skiter i om du ser - släpp bollen” och berömde sedan Elliott Käck och uppmuntrade honom att fortsätta springa.Det tämligen lugna träningspasset avslutades med ett ”Hat-trick”, en skottävling där det orangea laget med bland andra Kim, Kerim och ”Mange” vann. Med tanke på hur få gånger jag haft tid att kolla på träningarna hade jag önskat mer övningar där vinnarskallarna skulle kommit till rätta. Den enda som uppenbart blev förbannad var Andreas Isaksson som efter ett insläppt mål tog en boll, sköt en utspark upp på taket och när bollen landade hade all luft gått ur.Souleymané Kone har en ruskigt bra uppspelsfot som Djurgården kan ha stor nytta av. Med tanke på skadan på Gunnarsson är det inte helt otroligt om han startar på måndag, kul!Kim Källström fick en smäll tidigt och tog det ganska lugnt därefter. Visade dock prov på sin vänsterfot en gång när han från vänsterkanten skickade in ett riktigt skönt inlägg till Jawo som misslyckades att få träff på pannan. Kim blev en aning besviken och skrek på Jawo att det borde genererat ett mål. Kebba Ceesay är åter i träning och såg väldigt stark ut fysiskt efter skadan. Marcus Hansson ser trubbig ut som mittfältare. Orienterar inte blicken tillräckligt och är inte rörlig eller teknisk nog för att kunna konkurrera om en plats på den positionen. Har inte heller bevisat under matcherna vara ett komplement för att komma in och ”grisa” när Djurgården leder då han haft svårt att hänga med, inte minst senast mot Vålerengen.Magnus Eriksson ser ut att vara i god fysisk form, men precis som i matcherna har han svårt att få in bollen i nät. Kommer till skottlägen men allt som oftast blockeras skotten eller så missar han mål.Noterade också att Magnus Eriksson fick hänga på Kim och "Isak" i bilen från träningen.I morgon bitti kommer en kortare intervju med Özcan från dagens träning.