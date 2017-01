Seger utan glans i första träningsmatcherna

Ikväll inledde Djurgården träningsmatcherna och man gjorde det på bortaplan mot Vasalund. DIF vann planenligt med 2-0 efter att båda målen kom i den första halvleken. Det första målet var ett dråpligt självmål av Vasalund och 2-0-målet nickade Jacob Une Larsson in på hörna.



Djurgården låg på och skulle få tidig utdelning. I den 13:e minuten var det El Kabir som fick god yta på vänsterkanten, serverade Jawo inne i straffområdet som sökte Mrabti på den bortre stolpen, men istället skulle två Vasalundspelare kollidera och bollen studsade i mål till de dryga tusen supportrarnas stora glädje. Publiken höjde momentan rösterna och skanderade ”SM-guld SM-guld”.

Djurgården fortsatte trycka på. Trion ”Mange”, Mrabti och El Kabir fortsatte hitta ett härligt samarbete och lämnade stora ytor till ytterbackarna Tim Björkström och Elliott Käck som ofta löpte offensivt längst kanterna och slog inlägg. Men det märktes att det var första matchen. Spelet var inte hundraprocentigt i den sista tredjedelen och de riktigt klara målchanserna uteblev. Mrabti hade dock en bra chans när han kom fri med målvakten. Dessvärre kom han för nära och avslutet avfärdades. Kanske borde han ha chippat?

I den 24:e minuten skulle Djurgården utöka ledningen, genom



Andra halvlek!

Till den andra halvleken roterade Özcan friskt i elvan. Hela sex spelare byttes in och det påverkade matchens rytm en aning. Djurgården skapade knappt någonting, samtidigt som Vasalund var lika håglösa framåt. Joseph Colley hade ett avslut från kanten som träffade mål och



Sammanfattningsvis var det en första träningsmatch som påminner om så många andra. Man vinner planenligt, man ser spelsuget hos spelarna men samtidigt saknas de tekniska detaljerna i avgörande lägen så att betyget inte blir mer än godkänt. Byten, provspelare och som helhet ett delvis nykomponerat lag gjorde att kemin haltade och därmed prestationen. Det positiva jag tar med mig från matchen var att Mrabti såg pigg ut i comebacken, Koné övertygade i spelet med boll och att provspelaren Michel imponerade.



Nu väntar träningsläger i Portugal för blåränderna och nästa match är mot Debrecen den 1:a februari. DIF tog tag i taktpinnen direkt. Özcan Melkemichel hade inför matchen sagt att det största fokus låg på försvarsspelet och under den första halvleken såg det mestadels solitt ut. Djurgården rörde sig bra i anfallsspelet. Mrabti, som ersatte Olunga på topp, Magnus Eriksson som hade en utgångsposition ute till höger och Othman El Kabir var alla tre produktiva i sitt spel och roterade fritt i anfallsspelet. Avlastade gjorde Kevin Walker som på klassiskt manér var stabil i sitt passningsspel utan att glänsa. Hans partner för dagen Marcus Hansson hade det tuffare och såg obeslutsam ut i sitt spel med bollen och det är tveksamt om Hansson fortsättningsvis kommer få förtroende som innermittfältare, åtminstone i samma roll.Djurgården låg på och skulle få tidig utdelning. I den 13:e minuten var det El Kabir som fick god yta på vänsterkanten, serverade Jawo inne i straffområdet som sökte Mrabti på den bortre stolpen, men istället skulle två Vasalundspelare kollidera och bollen studsade i mål till de dryga tusen supportrarnas stora glädje. Publiken höjde momentan rösterna och skanderade ”SM-guld SM-guld”.Djurgården fortsatte trycka på. Trion ”Mange”, Mrabti och El Kabir fortsatte hitta ett härligt samarbete och lämnade stora ytor till ytterbackarna Tim Björkström och Elliott Käck som ofta löpte offensivt längst kanterna och slog inlägg. Men det märktes att det var första matchen. Spelet var inte hundraprocentigt i den sista tredjedelen och de riktigt klara målchanserna uteblev. Mrabti hade dock en bra chans när han kom fri med målvakten. Dessvärre kom han för nära och avslutet avfärdades. Kanske borde han ha chippat?I den 24:e minuten skulle Djurgården utöka ledningen, genom Jacob Une Larsson . En perfekt slagen hörna signerat Magnus Eriksson bäddade upp för att Larsson fick bevisa sitt fina häng i luften och 2-0 till Djurgården var ett faktum. Programenligt kontrollerade DIF resten av halvleken och Vasalund lyckades inte skapa mer än ett halvbra läge. För övrigt var DIF heta på fasta situationer och provade på varianter som nära resulterade i mål.Till den andra halvleken roterade Özcan friskt i elvan. Hela sex spelare byttes in och det påverkade matchens rytm en aning. Djurgården skapade knappt någonting, samtidigt som Vasalund var lika håglösa framåt. Joseph Colley hade ett avslut från kanten som träffade mål och Soo Yong-Yoon , som hoppade in i mitten av den andra halvleken hade ett farligt skott precis innanför straffområdet, som slank precis utanför. Ska man ta något positivt från den andra halvleken var att Souleymane Koné imponerade stort med sitt spel med bollen. Han tog för sig, drev bollen framåt och bevisade ett säkert och precist passningsspel som Djurgården kommer ha nytta av. Provspelaren Alexander Michel var den enda som fick 90 minuter och imponerade medan den andra provspelaren Junior Zindoga hoppade in i den andra halvleken utan att imponera allt för mycket för dagen. Alla spelare matchades och bland juniorerna var det Joseph Ceesay som fick mest speltid och visade de få tillfällena han hade bollen att han är en talang att räkna med.Sammanfattningsvis var det en första träningsmatch som påminner om så många andra. Man vinner planenligt, man ser spelsuget hos spelarna men samtidigt saknas de tekniska detaljerna i avgörande lägen så att betyget inte blir mer än godkänt. Byten, provspelare och som helhet ett delvis nykomponerat lag gjorde att kemin haltade och därmed prestationen. Det positiva jag tar med mig från matchen var att Mrabti såg pigg ut i comebacken, Koné övertygade i spelet med boll och att provspelaren Michel imponerade.Nu väntar träningsläger i Portugal för blåränderna och nästa match är mot Debrecen den 1:a februari.

0 KOMMENTARER 1 VISNINGAR 0 KOMMENTARER1 VISNINGAR FABIAN AHLSTRAND

På Twitter: @FabianAhlstrand

2017-01-25 21:20:48

ANNONS:

Fler artiklar om Djurgården

Djurgården

2017-01-25 21:22:16

Djurgården

2017-01-25 13:10:00

Djurgården

2017-01-24 23:03:00

Djurgården

2017-01-24 21:05:00

Djurgården

2017-01-23 15:00:00

Djurgården

2017-01-06 17:25:00

Djurgården

2017-01-05 16:30:00

Djurgården

2017-01-04 18:07:00

Djurgården

2017-01-04 15:45:00

Djurgården

2017-01-03 19:11:00

ANNONS:

Ikväll inledde Djurgården träningsmatcherna och man gjorde det på bortaplan mot Vasalund. DIF vann planenligt med 2-0 efter att båda målen kom i den första halvleken. Det första målet var ett dråpligt självmål av Vasalund och 2-0-målet nickade Jacob Une Larsson in på hörna.Läs om alla nyheter och rykten om spelare som är på väg in eller på väg ut i Djurgårdens IF.Järnkaminerna kommer från ett år med fyra supportertåg och en av våra bästa medlemssiffror på länge – trots utebliven sportslig framgång. Men sanningen är att om vi ska kunna ta nästa steg på supporterscenen så måste vi bli fler som hjälps åt. Annars kan vi inte göra allt det vi vill göra, så enkelt är det.I morgon, onsdag inleds försäsongsmatcherna. Laget inleder mot Vasalund på Skytteholms IP klockan 18:00.I dag meddelar Djurgården Fotboll att Johan Arneng är nominerad till en plats i styrelsen.Forum1891 fick en pratstund med Kerim Mrabti i samband med det första träningspasset 2017 inne i Vinnarhallen på Bosön. Kerim berättar om hur korsbandsskadan gjort honom starkare, sina tankar om 2017 och hur mycket supportrarna betyder för honom. - Jag älskar att spela under stor press säger den comebackande 22-åringen till Forum1891.Djurgårdens anfallare Tino Kadewere är uttagen i Zimbabwes till Afrikanska mästerskapen.Säsongen 2016 avslutades med stor framtidstro och tongångarna hos supportrarna är mer positiva än på väldigt länge. Den sammantagna känslan är att 2017 har stora möjligheter till att bli ett riktigt fint blårandigt år, såväl sportsligt, publikt som intressemässigt. Därför är det ytterst beklämmande att DIF marknads- och kommunikationsfunktioner inte tar tillvara på detta utan verkar ha bestämt sig för att gå i ide ännu ett år.Djurgårdens sportchef säger till FotbollDirekt att lagets stjärna Kerim Mrabti är fullt frisk och kommer delta i träningsmatcherna under försäsongen.Delar av redaktionen bestående av Andreas Ekström, Fabian Ahlstrand, John Aveskär och Mikael Udén Heyman har kort och koncist summerat 2016 med ett par höjdpunkter såväl antiklimax och blickar fram emot 2017 genom en spåkula.