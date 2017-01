Silly Season 2016/2017: DIF får konkurrens från antagonisterna

Läs om alla nyheter och rykten om spelare som är på väg in eller på väg ut i Djurgårdens IF.

Senast uppdaterade i röd text.



Klara In:



Özcan Melkemichel (AFC United)

1/12 - Under torsdagens presskonferens presenterades Özcan Melkemichel som ny Djurgårdstränare. Avtalet med DIF är på 2 år plus ett optionsår, och det ska bli spännande att följa vad Özcan kan åstadkomma med Stockholms Stolthet under 2017. Läs mer här.



Ivan Ristic (AFC United)

8/12 - Efter några dagar av rykten står det nu klart att Özcan Melkemichel plockar med sig sin assisterande tränare från AFC United, Ivan Ristic. 41-åringen kom till Sverige 2005 som spelare under Özcan i Syrianska, men har sedan 2011 varit assisterande åt Djurgårdens nye huvudtränare. Kontraktet är skrivet på två år med option på ett tredje. Läs mer här



Tommi Vaiho (GAIS)

8/12 - Under torsdagen presenterade Djurgården även sitt första nyförvärv för säsongen. Tommi Vaiho återvänder efter fyra år i GAIS, och bildar målvaktspar med Andreas Isaksson. 28-åringen har skrivit på ett treårskontrakt med DIF och kommer spela i tröja #30. Läs mer här.



Soulymane Kone (FC Ararat Yerevan)

23/12 - Djurgården delar ut en julklapp dagen före julafton. Ivorianske mittbacken Soulymane Kone har skrivit på för tre år med klubben. 20-årige Kone, som närmast kommer från armeniska klubben FC Ararat Yerevan, har provspelat med Djurgården under två veckors tid.

– En duktig, vänsterfotad försvarsspelare som även kan använda högerfoten och som är väldigt passningsskicklig. Samtidigt är han ju ung så det finns saker som han måste utveckla i försvarsspelet. Men hans egenskaper påminner väldigt mycket om Omar Colley och med lite tålamod kommer han förhoppningsvis att växa in som en startspelare i Djurgården, säger sportchef Bosse Andersson till Djurgårdens hemsida. Läs mer här.



Klara Ut:



Anders Johansson (AFC United)

8/12 - Ivan Ristic blev under torsdagen klar för DIF, och samtidigt gick man ut med att det inte blir någon fortsättning i DIF för Anders Johansson. Efter fem år som assisterande tränare blir det nya uppgifter för Johansson, som kanske följer med Pelle Olsson till AFC United. Höjdpunkten blev när "AJ" och Martin Sundgren tog över DIF tillfälligt efter Magnus Pehrssons avhopp, och slog Malmö med 3-2 på Stockholms Stadion med en man mindre. Läs mer här.



Hampus Nilsson (Falkenbergs FF)

1/12 - Djurgården meddelar att målvakten Hampus Nilsson lämnar Djurgården och flyttar till Superettan och Falkenberg. 26-årige Nilsson var under hösten utlånad till Östersund, men flyttar alltså nu till Halland. Läs mer här.



Seon-Min Moon (Klubb ej klar)

25/11 - Djurgården meddelar under fredagen att man kommit överens med Seon Min Moon att bryta kontraktet, ett kontrakt som sträckte sig till och med 2018. 24-åringen har hemlängtan till Sydkorea och samtidigt inte lyckats slå sig in i startelvan. Dessutom har mittfältaren dragits med en hel del skadeproblem. Moon värvades till Djurgården från Östersund sommaren 2015. Läs mer om nyheten här.



Mark Dempsey (Molde FK)

8/11 - Inför den sista hemmamatchen mot Häcken så gick Mark Dempsey ut med att det inte blir någon fortsättning i DIF. Engelsmannen räddade kvar Djurgården och var den nya rösten som behövdes, något som resulterade i en sjundeplats. Läs mer här.



Kenneth Höie (Slutar)

26/10 - Efter 4,5 år i Blårandigt tackar Kenneth Höie för sig, och bestämmer sig för att lägga handskarna på hyllan efter säsongen. Ryktet om att norrmannen skulle bli ny målvaktstränare stämde inte, utan Höie kommer att påbörja en tjänst hos Volkswagen i december. Läs mer här.



Alexander Faltsetas (Oklart, MLS?)

8/11 - Det har mer eller mindre varit klart i veckor, men något officellt från Djurgårdshåll dröjde tills den avslutande matchen mot Sundsvall. Kontraktet förlängs inte och det ser nu ut som om Faltsetas lämnar för spel utomlands. Det blev sammanlagt 76 matcher i den blårandiga tröjan för mittfältaren som anslöt inför säsongen 2014. Läs mer här.



Rykten In:



Omar Eddhari (AFC United)

1/12 - Under torsdagen presenterades Özcan Melkemichel som ny tränare i Djurgården. Eddhari, som har spelat ungdomsfotboll i DIF, har uttryckt ett stort intresse av att följa med Özcan till DIF. Djurgården ryktas även hålla koll på den offensiva mittfältaren, som även kan spela som anfallare. Eddhari har dock ett år kvar på sitt avtal med AFC och frågan är hur mycket man vill ha för 26-åringen? Läs mer här.

18/12 - Det har varit väldigt tyst kring rykten på spelare från AFC under den senaste tiden, men nu uppger Expressens Daniel Kristoffersson att DIF har ögonen på två spelare i Özcans gamla klubb, Filip Rogic och Omar Eddhari. Eddhari har ett år kvar på sitt kontrakt och frågan är hur mycket AFC vill ha för sin offensive mittfältaren, som har en historia i Djurgården som ungdomsspelare. Läs mer här.

3/1 - Det har ryktats sedan slutet av 2016, och nu ska samtliga Stockholmslag plus Östersund spana på Eddhari. Eddhari uppger att han kan tänka sig att stanna kvar i AFC, men frågan är ifall så blir fallet. Ingen osannolik värvning, men passar verkligen Eddhari in som "spetsvärvning" som man uttalat att man letar efter? Kan i för sig mycket väl vara ett val som 10:a i en 4-2-3-1-uppställning. Läs mer här.



Filip Rogic (AFC United)

18/12 - Kontraktet med AFC gick ut den sista november, och mittfältaren har ryktats intensivt till DIF. Nu uppger Daniel Kristofersson på Expressen att Rogic fortfarande finns på Djurgårdens radar och kan därmed följa med Özcan Melkemichel. 23-åringen stod för fyra mål samt en assist i Superettan 2016. Läs mer här.

3/1 - Det blev egentligen klart innan julhelgen, men Rogic har skrivit på ett treårsavtal med Örebro och är därmed avskriven. Läs mer här.



Ejike Ameka (FC Heartland)

22/11 - Djurgården gick ut med sin startelva mot Enskede under morgondagen, där det stod klart att man testar den 23-årige anfallaren Ejike Ameka. Ameka startar bredvid den blegiske provspelaren Yanis Mbombo, som även har provspelat med Vasalund under hösten. Läs mer här.

3/1 - Inget officiellt än, men vi utgår från att Ameka är avskriven då ingenting tyder på ett kontrakt med DIF.



Christian Rubio Sivodedov (Schalke 04)

18/11 - Den unge mittfältaren lämnade Djurgården januari 2015 för Schalke 04:s akademi med ambitionen att slå sig in i storklubbens A-lag. En tuff utmaning som ännu inte lyckats då Rubio hittills inte debuterat för A-laget. 19-åringen har i en intervju med SvenskaFans sagt att om han inte lyckas ta steget in i Schalkes A-lag är Djurgården klubben han vill till. Och enligt uppgifter till Forum 1891 är en comeback i Djurgården nära.

18/12 - Uppgavs tidigare vara så gott som klar för en återkomst till DIF, men sedan dess har det varit tyst. I en silly season-sammanfattning bekräftar dock Expressens Daniel Kristofersson att Rubio fortfarande är på Djurgårdens radar. Många centrala mittfältare ryktas till DIF, frågan är hur man resonerar i Bosse Anderssons kontor. Läs mer här.

19/12 - I en intervju med FotbollDirekt berättar Christian Rubio Sivodedov att en flytt ifrån Schalke 04 i januari kommer bli verklighet och att första prioritet för 19-åringen är en återkomst i Djurgården. Bosse Andersson berättar även han att man följer Rubios situation i Tyskland, och att man kommer ha samtal inom kort. Inget är klart än men sannolikheten för en återkomst känns stor. Läs mer här.

3/1 - I en intervju med Forum 1891 uppger Christian Rubio Sivodedov att Djurgården inte verkar så sugna på att ta hem den unge mittfältstalangen. Djurgården är huvudspåret för mittfältaren, men som har börjat se sig om för alternativ. Ska finnas intresse från Allsvenskan och Skandinavien. Läs mer här.



Yanis Mbombo (Standard Liege)

17/11 - 22-årige anfallaren Yanis Mbombo har anlänt till Stockholm för att provträna med Djurgården som letar efter förstärkningar. Mbombo har den senaste tiden varit utlånad till Auxerre och nu senast till Sochaux. Mbombo har rötter i Demokratiska Republiken Kongo men är född i Belgien och har spelat två U21-landskamper och en U19-landskamp för Belgien. Läs mer här.

3/1 - Det verkar som om det inte blir mer än ett provspel, då Bosse Andersson kommenterade att det med största sannolikhet inte blir någon affär. Vi vågar nu avskriva strikern.



Robert Gojani (Jönköpings Södra IF)

9/11 - Enligt Jönköpings-Posten jagar Djurgården den 24-årige innermittfältaren Robert Gojani från J-Södra. Gojanis kontrakt med J-Södra går ut i slutet av november och kan därmed lämna som bosman. JP uppger att det finns intresse för mittfältaren både i Sverige och utomlands. Det blev 26 (25 starter) framträdanden för Gojani i årets Allsvenska säsong, och producerade ett mål samt en assist för klubben han har representerat sedan 2004. Läs mer här.

8/12 - Ryktades till DIF i början på november, men sedan Özcan Melkemichels intåg har det varit tyst på rykten angående den centrala mittfältaren. Gojani har nu istället skrivit på ett nytt tvåårsavtal med J-Södra, och är därmed avskriven. Läs mer här.



Alhassan Ibrahim (Inter Allies)

8/11 - 22-årig ytterback från Ghana som ska provträna med Djurgården under november. Ibrahim och Abanga (läs mer nedan) upptäcktes av DIF Ungdoms scout Mats Jansson i våras. Alhassan Ibrahim har nyligen förlängt med Inter Allies och spelade 27 A-lagsmatcher under 2016. Läs mer här.

3/1 - Det har varit tyst sedan provspelet och vi vågar nu avskriva duon från Ghana.





Paul Abanga (Inter Allies)

8/11 - 17-årig försvarare från Ghana som reser till Stockholm tillsammans med Alhassan Ibrahim för att provspela med Djurgården. Abanga har spelat åtta A-lagsmatcher för Inter Allies under 2016.

– Mats var nere i Ghana i maj och såg en del matcher i ligan. Vår planering var att kunna bjuda in några provspelare under året och det gör vi nu efter säsongen. Abanga är ju född 1999 och kommer upp för att samla på sig erfarenheter medan Ibrahim är född 1994 och har lite mer rutin, säger sportchef Bosse Andersson till Djurgårdens hemsida. Läs mer här.

3/1 - Precis som för Ibrahim så verkar det vara tyst kring mittbacken Paul Abenga, och det verkar inte som om ghananen flyttar till DIF. Avskriven.



Nyasha Mushekwi (Dalian Yifang)

8/11 - Anfallaren gjorde succé i Djurgården innan resan fortsatte till Kina och Dalian Yifang. Där har Mushekwi producerat 20 mål på 30 matcher och många djurgårdare hoppas på en comeback i den blårandiga tröjan nu när klubben letar efter förstärkningar. Men vad Forum 1891 erfar är en comeback i princip uteslutet i dagsläget. 29-åringen har två år kvar på kontraktet med en väldigt hög lön. Saker och ting kan svänga fort i fotbollsvärden, men i princip allt pekar på att anfallaren stannar i Kina.



Per Mathias Høgmo (Norges A-landslag)

8/11 - Det finns tyvärr inga officiella källor i dagsläget, utan detta är mer en teori än ett rykte just nu. Det är väldigt tyst kring tränareposten i DIF, trots att det har varit klart (mer eller mindre) att det inte skulle bli någon fortsättning med Dempsey sedan några veckor. Alternativen i Sverige känns få, men det finns alternativ i Norden och det populärste är just nu anställd av det norska fotbollsförbudet. Høgmo har haft det tufft som norsk förbundskapten, och inslussandet av en ny generation av spelare har varit allt annat än smärtfritt. Förlusten mot Azerbadjan blev droppen för de flesta i Norge, och förbundet har nu själva gått ut med att matchen mot Tjeckien den 11 november blir en måstematch för Høgmo. Det kan vara så att DIF väntar med att se vad som händer mellan Tjeckien-Norge, och om man göt det så har man haft bra samtal med Høgmo om framtiden under senhösten. En långsökt teori? Absolut, men det är trots allt silly season, en tid där man får vara lite silly.

16/11 - Norska fotbollsförbundet meddelar under morgonen att Högmo slutar som förbundskapten. Det ger givetvis spekulationerna kring en comeback i Djurgården extra fart. Totalt blev det 35 landskamper som förbundskapten för Norge. Tio vinster, sju oavgjorda och 18 förluster.

Per-Mathias Høgmo og NFF har i fellesskap blitt enige om at Høgmo slutter som norsk landslagssjef. Pressekonferanse klokken 10.00. — NorgesFotballforbund (@NFF_info) November 16, 2016

1/12 - Under torsdagen presenterades Djurgårdens nye tränare Özcan Melkemichel, vilket innebär att det inte blir någon återkomst för Per Mathias Høgmo till 2017. Avskriven.

Peter Gerhardsson (BK Häcken)

8/11 - Efter åtta år i Häcken valde Peter Gerhardsson att lämna Göteborgsklubben för nya utmaningar, och står som arbetslös efter den sista november. Gerhardsson har en väldigt stark koppling till Bajen, där han var anfallare i tio säsonger. Det har inte hörts något nämnvärt från Djurgårdshåll, men Gerhardsson själv visar intresse över att ta över DIF. Läs mer

här

1/12 - Gerhardsson blev under veckan klar som förbundskapten för damlandslaget och är därmed avskirven.

Roar Hansen (Åtvidabergs FF)

Kim Källström (Grasshopper Club Zürich)

28/11 - I Olof Lundhs podcast säger Kim Källström att det inte är aktuellt med en återkomst till Allsvenskan och Djurgården just nu, men att det ändå lockar att spela med sin kompis Andreas Isaksson igen. Samtidigt medger mittfältaren att han är väldigt bekväm i sin nuvarande klubb Grasshoppers där kontraktet sträcker sig till sommaren 2018.

– För tillfället, jag vet inte.. Andreas Isakson kritade ju på för Djurgården där och helt plötsligt började man tänka så här ”Jaha, det var en möjlighet, det hade man inte tänkt på innan”. Det hade varit kul att spela ihop igen, det var väl egentligen så det började, men för tillfället är det inte aktuellt, säger Kim Källström. Lyssna på podcasten

här

.

18/12 - Det viskas lite smått och enligt lösa uppgifter till Forum 1891 ska Kim Källström inte vara en så orealistisk värvning som man skulle kunna tro vintern 2016. I en sammanfattningsartikel konstaterar även Expressens Daniel Kristoffersson att Kim Källström ryktas till DIF, något som säkert inte är taget ur luften. Kan vara en förklaring till att DIF inte har värvat Christian Rubio Sivodedov eller Filip Rogic, som i stort sett står serverade för Djurgården. Fortsättning följer! Läs mer här

Erton Fejzullahu (Dalian Transcendence FC)

2/12 - Erton Fejzullahu flörtar med Djurgården och även Malmö FF. 28-åringen säger till

Aftonbladet

att han det mycket väl kan bli en återkomst i Djurgården. Enligt uppgifter till Forum 1891 är Djurgården intresserade, men det finns även intresse från andra allsvenska klubbar.

Dever Orgill (IFK Mariehamn)

8/11 - Turerna har varit många kring Orgill, och i somras ryktades det om att anfallaren var så gott som klar för DIF. Kontraktet med Mariehamn går ut i vinter, men jamaicanen lämnar inte som bosman för Sverige eller DIF, utan fortsätter karriären i Österrike och RZ Pellets WAC. Läs mer (på tyska)

här

.

Tom Pettersson (IFK Göteborg)

1/12 - Tom Pettersson blev under torsdagen klar för Östersunds FK och är därmed helt avskriven. Läs mer

här

.

Brwa Nouri (Östersund FK)

31/10 - Enligt uppgifter till Forum 1891 är det väldigt nära att Brwa Nouri skriver på för Djurgården.

Fotbollskanalen

har tidigare rapporterat att Djurgården är intresserade av mittfältaren. Forum 1891 har sökt Brwa Nouri under dagen utan framgång.

8/11 - Reaktionerna blev starka i och med ryktena kring Nouri, något som verkar ha burit frukt i det här fallet. Spelarens historik vid sidan av fotbollsplanen blev för mycket, och kontraktsförslaget är nu rivet enligt uppgifter. En tydlig markering från supportrarna att man inte kommer acceptera värvningar av spelare som Miiko Albornoz, Alexander Gerndt eller Brwa Nouri.

Daniel Jarl (AFC United)

18/12 - Det ryktades tidigt om Daniel Jarl till DIF, men ryktena avtog och nu står det klart att mittbacken går till IK Sirius. Ex-Djurgårdaren följer därmed inte med Özcan Melkemichel från AFC United. Läs mer

Rykten Ut:

Amadou Jawo (GIF Sundsvall?)

18/12 - Enligt Expressens Daniel Kristoffersson ska GIF Sundsvall jaga Amadou Jawo. Oklart ifall det rör sig om ett eventuellt lån eller en övergång, samt hur pass intresserade norrlänningarna är. Läs mer

Michael Olunga (Ryska klubbar)

11/11 - Enligt kenyanska sportsajten

Soka

är spanska Real Betis, belgiska klubbarna Lokeren och Club Brügge samt Malmö FF intresserade av Djurgårdens anfallare som gjorde 12 mål i Allsvenskan. Men Djurgårdens sportchef Bosse Andersson vet inget om klubbarnas intresse.

– Jag har inte hört nåt från de klubbarna, säger Bosse Andersson till Forum 1891 och tillägger att man inte har för avsikt att sälja Olunga.

– Det är klart vi ska behålla honom, fastslår Bosse Andersson.

Forum 1891 har försökt nå Malmö FF:s sportchef Daniel Andersson utan framgång.

14/12 - Enligt uppgifter till Forum 1891 och

FotbollDirekt

finns utländskt intresse för anfallaren och bud på cirka två miljoner euro som Djurgården nobbat. Enligt uppgifter vill Djurgården ha tre miljoner euro för Olunga.

– Jag kommenterar inte sådana saker men jag kan bekräfta att vi känner till intresse från flera utländska klubbar som söker just hans spelartyp. Men som sagt, vi planerar inte för att sälja i januari, säger sportchef Bosse Andersson till FotbollDirekt.

Mathias Ranégie (Lån avslutas, återvänder till Watford)

26/10: Fått ett ordentligt lyft med Dempsey som tränare, men allt pekar på att det inte blir en fortsättning i DIF 2017. Både Bosse Andersson och Ranégie själv har sagt i media att en fortsättning är osannolik. Så gott som klar ut. Läs mer här

25/11 - Den sista träningen är gjord och Mathias Ranégie lämnar nu Kaknäs och DIF, då lånet med Watford avslutas den 30/11. Ranégie är dock tydlig med att det, med största sannolikhet, inte kommer bli spel med Watford som anfallaren har kontrakt med tills den 30/6 2017. Med andra ord lär Watford vara öppna för en förhandling, och kanske skulle engelsmännen vara nöjda med att släppa Ranégie för att bli av med löneposten? Mycket frågetecken kvar givetvis, men Ranégie känns mycket närmre en fortsättning i DIF än tidigare. Se intervju med Ranégie

här

.

18/12 - Det verkar inte bli någon fortsättning i DIF för Ranégie, som nu ryktas till den allsvenska konkurrenten BK Häcken. Rent instinktivt kan man iallafall fastställa att en värvning av Ranégie inte är orealistisk rent ekonomiskt, men frågan är hur Bosse Andersson och Özcan Melkemichel ser på 32-åringen eller om man kollar på andra alternativ. I dagsläget känns det som om man har ögonen på någon annan. Läs mer

här

.

Haris Radetinac (Utgående kontrakt)

26/10 - Haris sitter på ett utgående kontrakt, men både DIF och Haris har uttalat sig om att man vill förlänga. Två korsbandsskador på kort tid, men vilken jäkla spelare han är när kroppen är hel. Känslig situation, men en förlängning känns akutell. Läs mer här

8/11 - I en intervju med Fotbollskanalen berättar Haris Radetinac att man inte har hört något konkret från Djurgårdens håll ännu. Yttermittfältaren förklarar att det har funnits dialoger med andra klubbar, men poängterar att han trivs väldigt bra i Djurgården och vill ge tillbaka till Djurgårdsfamiljen för allt stöd. Oviss framtid, och vi är nog många som vill se nytt avtal med järnkaminen Radetinac. Läs mer

här

.

25/11 - Nu är det klart! Under torsdagen 24/11 gick Djurgården ut med nyheten att man kommit överens med Haris Radetinac om ett nytt treårsavtal. Spekulationerna är därmed över, och "Järnkamin Radetinac" är i DIF till och med 2019. Läs mer

här

. Läs också Forum 1891:s intervju med Radetinac

här

.

9/11 - Det har, tro det eller ej, ryktats om att Roar Hansen kan vara ett namn för DIF. Uppgifterna har känts osannolika från första början, och det ser nu ut som om Hansen stannar i Östergötaland. Läs mer här 26/10 - Det är nästan surrealistiskt, men sedan Andreas Isakssons återkomst till DIF har Kim Källström börjat hinta om en återkomst till Djurgården. Källström har visserligen 1,5 år kvar på sitt kontrakt med Grasshoppers, och sannolikheten att en återkomst blir av i vinter känns i nuläget rätt låg. Men snacket går och Kim har själv uttryckt intresse, och då finns alltid hopp. En våt dröm för alla Blåränder! Läs mer här 26/10 - Har visserligen kontrakt över 2018 med den kinesiska klubben, men har sedan en längre inte varit registrerad för spel då Dalian fyllt sin kvot med utländska spelare. Erton söker därmed en ny adress, där det har surrats om att den landslagsmeriterade anfallaren är så gott som klar för Djurgården. Fortsättning följer.26/10 - Djurgården rykte i den snabbe jamaicanske anfallaren redan i somras, men enligt uppgifter ska Mariehamn velat ha lite väl mycket i övergångssumma. Vann finskt guld i helgen, men kan nu lämna IFK i vinter som bosman. 26-åringen var starkt bidragande till Mariehamns historiska guld, och stod för 12 mål samt 8 assists på 28 framträdanden den gångna säsongen. Läs mer här 26/10 - Ryktades till DIF redan i somras, och även i vinter ska Pettersson finnas på Djurgårdens radar. Har haft problem med att få kontinuerligt med speltid hos "Änglarna", och huvudtränaren Jörgen Lennartsson har hintat om att mittbacken/mittfältaren inte har någon större framtid på västkusten. Blev Göteborgs målskytt i Mark Dempseys debut som Djurgårdstränare, när DIF slog IFK hemma med 3-1 i augusti. Läs mer här 26/10 - I dagsläget har vi inga direkta källor annat än surr bland olika Djurgårdare, så det här ryktet får än så länge anses som löst. Snacket går trots allt, och det faktum att Nouri och ÖFK imponerat i årets säsong samt att mittfältaren sitter på ett utgående avtal öppnar för spekulationer. Har Vasalund som moderklubb, men lämnade som 13-åringen för antagonisten AIK där det blev tre framträdanden i A-laget. Lämnade Gnaget 2008 för Dalkurd innan flytlasset gick till Östersund 2014, där Nouri har blivit lagkapten och varit starkt bidragnade till ÖFK:s imponerande fotboll. 29-åringen har stått för fyra mål samt tre assists på 25 framträdanden i årets Allsvenska.26/10 - Enligt uppgifter till Forum 1891 ska Djurgården hålla ögonen på sin förre mittbackstalang, Daniel Jarl. Bålstasonen spåddes en lysande framtid när han värvades från Enköping till Djurgården 2010, men stannade av i utvecklingen hos DIF. Lämnade Djurgården för spel i Landskorna inför säsongen 2014, och värvades inför 2016 till AFC United där genombrottet kom. 27 starter, tre gjorda mål och ser ut att gå upp med laget till Allsvenskan. Jarls kontrakt går ut i vinter och han kan därmed lämna AFC som bosman.