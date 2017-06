Silly Season Sommaren 2017: DIF jagar anfallare - Engvall på väg tillbaka till Bristol

Läs om alla nyheter och rykten om spelare som är på väg in eller ut i Djurgårdens IF.

Senast uppdaterade i röd text.

Klara In:

Klara Ut:

Rykten In:

Rykten Ut:

11/6 - Det snackades löst om Toivonen redan i vintras, men i och med att Engvall ser ut att återvända så har rykteshjulet börjat rulla igen. Inga större artiklar har tryckts än, men enligt Viasatprofilen Oscar Kiisk ska Toivonen vara överens med DIF om en övergång i sommar. Detta rykte ska tas med en enorm näve salt då Toivonen har två år kvar på sitt kontrakt med Toulouse samtidigt som Djurgårdens sportchef Bosse Andersson har flaggat för ett lugnare transferfönster i sommar. Toivonen har gjort sju mål samt fyra assists på 35 framträdanden (1803 minuters speltid) under den senaste säsongen i Ligue 1 . Läs mer här 11/6 - Anfallarens kontrakt med Watford går ut den sista juni och i samband med Udineses sista match i Serie A (Ranégie lånades ut till klubben) har 32-åringen fått lämna. Ranégie flög då hem och började träna med Djurgården, något som kan öppna för en återkomst i den blårandiga dressen enligt Bosse Andersson. Det ska dock tilläggas att Ranégie inte ens varit uttagen i en matchtrupp under sin senaste sejour i Udinese, så det är en riktigt matchotränad anfallare som tränar med DIF. Läs mer här 11/6 - Den 17-årige anfallaren från Zambia har haft Bosse Anderssons ögon på sig under en lång tid, något som ledde till ett provspel med DIF i april. Chilufya spelade även U20-VM i Sydkorea och imponerade stort. Det har även snackats om intresse från klubbar som Celta Vigo och Arsenal, men frågan är om "Mr Bo" kan locka den talangfulle anfallaren till Stockholm iallafall. Läs mer här 11/6 - Även om det inte har varit något konkret rykte om en flytt för Käck i sommar så ökar alltid sannolikheten för spelare med utgående avtal. Har blandat och gett under våren, och det är väl inte omöjligt att DIF ser över en uppgradering på vänterbackspositionen.11/6 - Har, precis som Käck, ett utgående avtal och det är långt ifrån omöjligt att en allsvensk konkurrent eller de andra nordiska ligorna hör sig för om Walker. En pålitlig lagspelare, men om DIF vill ta ett steg framåt så är känslan att det krävs uppgraderingar på Käck och Walker.11/6 - Det har talats om en förlänging av lånet samt att DIF haft möjligheten att köpa Engvall för "reapriset" 11 miljoner kronor. Efter Örebromatchen stannade anfallaren av i produktionen och men kom tillbaka med ett mål i derbyt mot Bajen. Har överraskat stort i Djurgården, men nu verkar det bli svårt att behålla 21-åringen, speciellt om det blir succé i sommarens U21-EM. Läs mer här