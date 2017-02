Spelarbetyg: Ålborg - Djurgården

DIF avslutade Atlantic Cup med att spela 0-0 mot den danska ligaåttan Ålborg. Det syntes tydligt att Blåränderna hade en del trötta ben, men lyckades trots det stundtals pressa danskarna rejält, som är betydligt närmare sin seriestart än Djurgården. Det finns dock frågetecken då det i stora delar av matchen såg väldigt tungt ut och slarvigt ut. Dessutom är det väldigt tydligt att man behöver förstärka anfallet, och det så fort som möjligt!

Betygsskala

5 = Mästerlig

4 = Mycket Bra

3 = Bra

2 = Godkänd

1 = Dålig



Tommi Vaiho 3

Petar inte direkt Isaksson med insatsen, då Vaiho inleder med ett halvdant ingripande med flaxande på en hörna. Spelar dock upp sig något och kommunicerar bra med sin backlinje, men hade i ärlighetens namn inte så mycket att stå i. Riktigt bra i straffläggningen dock, något som höjer betyget från en 2:a till en 3:a.



Tim Björkström 1

Godkänd defensivt, men det är fruktansvärt tydligt att Björkström har problem med att spela sig ur knepiga situationer, något man måste kunna göra som ytterback i ett lag som vill vara bollförande. Direkt svag i offensiven, tyvärr.



Niklas Gunnarsson 3

Stabil insats av Gunnarsson, som dagen till ära får vara lagkapten. Tuff i närkamperna, följsam och agerar med pondus. Bra i presspelet dessutom.



Jacob Une Larsson 2 (Ut 45)

En stabil insats av "Une" som stod för en stabil insats. Bra i passningsspelet, följsam i defensiven och kunde snuddat vid en trea vid längre speltid. Gick bort sig något i början, men det kan vi ha lite överseende med.



Elliot Käck 2 (Ut 76)

Godkänd insats av Käck, trots att han blandade och gav defensivt som offensivt. Visar prov på riktigt bra lungor, men hade problem defensivt mot slutet, men var nog riktigt trött. Gjorde inga större väsen av sig offensivt.



Marcus Hansson 2

Mycket bättre insats än senast, men övertygade inte heller direkt. En del bollvinster och bra presspel, men slarvade stundtals i passningsspelet samt att det kunde gå alldeles för långsamt. Får godkänt som helhet (knappt godkänt), och ett plus i kanten för snurrfinten. Det var nog kvällens största överraskning.



Besard Sabovic 2 (Ut 76)

Blandade och gav. Inledde, likt övriga laget, horribelt men spelade upp sig ju längre matchen gick. Helt okej passningsspel över 90 minuter, men lyckas trots sin roll att vara osynlig stundtals. Knappt godkänd.



Daniel Berntsen 1 (Ut 89)

En direkt dålig insats av "Berra", som avslutade med ett antiklimax då norrmannen har sett pigg ut under Atlantic Cup. Fick bollen att se ut som ett bowlingklot, då det såg omöjligt ut att lyfta f*nskapet. Lyckades inte uträtta något, trots att det var ett helt gäng "nu då!-lägen".



Kerim Mrabti 1,5 (Ut 70)

Ett tufft betyg på Kerim med tanke på matchovanan, men det är svårt att se emellan fingrarna. Problemet var att Mrabti stundtals blev alldeles för osynlig, och kom inte alls in i matchen. Spelade upp sig rejält under sin tid under den andra halvleken, men Kerim har betydligt mer fotboll i sig än vad som visades upp idag.



Othman El Kabir 3 (Ut 76)

Fortsätter att imponera, även om dagens insats var den "sämre" under detta träningsläger. Finurlig och oerhört svårstoppad, men blev stundtals lite väl ensam och isolerad. Det ska dock tas upp att El Kabir stundtals får tunnelseende, och borde nog ha spelat bollen vid några tillfällen istället för att gå på eget avslut, men en pigg insats trots allt.



Magnus Eriksson 2

Får inte allt för mycket att jobba med, men fixar ett gäng frisparkar och lyckas med de kombinationer han är iblandad i. Men det som präglar "Manges" insats är jobbet då han sliter, stressar och jobbar stenhårt. En härlig spelartyp att ha i sitt lag.



Avbytare



Alexander Michel 2 (In 45)

Gick bort sig ordentligt vid ett tillfälle på vänsterkanten, men var i övrigt säker. Trygg med bollen och visar upp ett bra försvarsspel.



Amadou Jawo 1 (In 70)

Var Jawo på planen?



Jonathan Augustinsson (In 76), Kevin Walker (In 76), Joseph Ceesay (In 76) och Junior Zindoga (In 89) spelade för kort tid för att betygsättas.



Ej inbytta spelare: Andreas Isaksson, Souleymane Kone, Marcus Enström, Wilhelm Loeper, 5 = Mästerlig4 = Mycket Bra3 = Bra2 = Godkänd1 = DåligPetar inte direkt Isaksson med insatsen, då Vaiho inleder med ett halvdant ingripande med flaxande på en hörna. Spelar dock upp sig något och kommunicerar bra med sin backlinje, men hade i ärlighetens namn inte så mycket att stå i. Riktigt bra i straffläggningen dock, något som höjer betyget från en 2:a till en 3:a.Godkänd defensivt, men det är fruktansvärt tydligt att Björkström har problem med att spela sig ur knepiga situationer, något man måste kunna göra som ytterback i ett lag som vill vara bollförande. Direkt svag i offensiven, tyvärr.Stabil insats av Gunnarsson, som dagen till ära får vara lagkapten. Tuff i närkamperna, följsam och agerar med pondus. Bra i presspelet dessutom.(Ut 45)En stabil insats av "Une" som stod för en stabil insats. Bra i passningsspelet, följsam i defensiven och kunde snuddat vid en trea vid längre speltid. Gick bort sig något i början, men det kan vi ha lite överseende med.(Ut 76)Godkänd insats av Käck, trots att han blandade och gav defensivt som offensivt. Visar prov på riktigt bra lungor, men hade problem defensivt mot slutet, men var nog riktigt trött. Gjorde inga större väsen av sig offensivt.Mycket bättre insats än senast, men övertygade inte heller direkt. En del bollvinster och bra presspel, men slarvade stundtals i passningsspelet samt att det kunde gå alldeles för långsamt. Får godkänt som helhet (knappt godkänt), och ett plus i kanten för snurrfinten. Det var nog kvällens största överraskning.(Ut 76)Blandade och gav. Inledde, likt övriga laget, horribelt men spelade upp sig ju längre matchen gick. Helt okej passningsspel över 90 minuter, men lyckas trots sin roll att vara osynlig stundtals. Knappt godkänd.(Ut 89)En direkt dålig insats av "Berra", som avslutade med ett antiklimax då norrmannen har sett pigg ut under Atlantic Cup. Fick bollen att se ut som ett bowlingklot, då det såg omöjligt ut att lyfta f*nskapet. Lyckades inte uträtta något, trots att det var ett helt gäng "nu då!-lägen".(Ut 70)Ett tufft betyg på Kerim med tanke på matchovanan, men det är svårt att se emellan fingrarna. Problemet var att Mrabti stundtals blev alldeles för osynlig, och kom inte alls in i matchen. Spelade upp sig rejält under sin tid under den andra halvleken, men Kerim har betydligt mer fotboll i sig än vad som visades upp idag.(Ut 76)Fortsätter att imponera, även om dagens insats var den "sämre" under detta träningsläger. Finurlig och oerhört svårstoppad, men blev stundtals lite väl ensam och isolerad. Det ska dock tas upp att El Kabir stundtals får tunnelseende, och borde nog ha spelat bollen vid några tillfällen istället för att gå på eget avslut, men en pigg insats trots allt.Får inte allt för mycket att jobba med, men fixar ett gäng frisparkar och lyckas med de kombinationer han är iblandad i. Men det som präglar "Manges" insats är jobbet då han sliter, stressar och jobbar stenhårt. En härlig spelartyp att ha i sitt lag.(In 45)Gick bort sig ordentligt vid ett tillfälle på vänsterkanten, men var i övrigt säker. Trygg med bollen och visar upp ett bra försvarsspel.(In 70)Var Jawo på planen?(In 76),(In 76),(In 76) och(In 89) spelade för kort tid för att betygsättas.Andreas Isaksson, Souleymane Kone, Marcus Enström, Wilhelm Loeper, Mihlali Mayambela

0 KOMMENTARER 352 VISNINGAR 0 KOMMENTARER352 VISNINGAR JOHN AVESKÄR

2017-02-06 23:18:22

ANNONS:

Fler artiklar om Djurgården

Djurgården

2017-02-06 23:18:22

Djurgården

2017-02-06 23:17:00

Djurgården

2017-02-06 15:42:17

Djurgården

2017-02-04 17:23:00

Djurgården

2017-02-04 16:46:00

Djurgården

2017-02-01 23:27:34

Djurgården

2017-02-01 22:47:00

Djurgården

2017-01-31 22:28:00

Djurgården

2017-01-31 21:46:00

Djurgården

2017-01-31 17:41:51

ANNONS:

DIF avslutade Atlantic Cup med att spela 0-0 mot den danska ligaåttan Ålborg. Det syntes tydligt att Blåränderna hade en del trötta ben, men lyckades trots det stundtals pressa danskarna rejält, som är betydligt närmare sin seriestart än Djurgården. Det finns dock frågetecken då det i stora delar av matchen såg väldigt tungt ut och slarvigt ut. Dessutom är det väldigt tydligt att man behöver förstärka anfallet, och det så fort som möjligt!Matcherna under träningsturnén i Portugal läggs nu till handlingarna. Djurgården avslutade med en oavgjord och mållös tillställning vid fulltid mot AaB Ålborg och matchen fick avgöras på straffar där Djurgården var 100-procentiga och vann.Många av oss har länge gått runt med en pirrande känsla i kroppen och bara längtat efter att få stå på läktaren och se DIF spela boll igen. Andra har kanske glömt av hur härligt det faktiskt är. Är du en av dem så är det dags att du går igenom din egen Djurgårdsrenässans, och den här texten är till dig.Det blev en uddamålsförlust mot ett bolltrillande Rijeka. Här kommer spelarbetygen från matchen!Efter 1-0-segern mot Debrecen gjorde idag Djurgården upp om gruppsegern i Atlantic Cup där den kroatiska serieledaren HNK Rijeka stod som motståndare, som i sin första match slog AFG Århus med hela 3-0. Dagens match slutade med en uddamålsförlust, 1-0, vilket får ses som ett rättvist resultat då Djurgården inte kom upp till någon högre nivå.Djurgården gick in i Atlantic Cup med att möta den ungerska ligatian Debrecen på Estadio Bela Vista i Portugal. Blåränderna inledde suveränt och dominerade stort under den första halvtimmen innan ungrarna kom in i matchen, något som kanske inte var så konstigt med tanke på Djurgårdens hårda träning. Kevin Walker gjorde matchens enda mål på straff, även om Djurgården hade bud på fler mål än så.Då var det dags för match nummer två. Efter mjukstarten mot Vasalund för precis en vecka sedan höjdes ikväll svårighetsgraden då ungerska storklubben Debrecen stod som motståndare i vänskapsturneringen Atlantic Cup. Efter en mycket bra första halvlek där Kevin Walker gjorde mål på straff kunde Djurgården vinna med 1-0.Bosse Andersson bjöd på stor show och kupade till sig allt intresse under deadline day när det blev klart att Kim Källström lämnar schweiziska Grasshoppers. Källström presenterades inte, men det gjorde dock den 19-årige senegalesen, Aliou Badji.Läs om alla nyheter och rykten om spelare som är på väg in eller på väg ut i Djurgårdens IF.Kim Källström bryter kontraktet med sin klubb Grasshoppers. – Det är en nyhet för mig, säger sportchef Bosse Andersson till Forum 1891.