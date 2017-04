Spelarbetyg: BK Häcken- Djurgården

Djurgården spelade 0–0 borta mot BK Häcken under söndagseftermiddagen. Det var en tuff match där hela fem spelare skadade sig allvarligt under matchen.

Betygsskala

5 = Mästerlig

4 = Mycket Bra

3 = Bra

2 = Godkänd

1 = Dålig



Andreas Isaksson 3

Isak hade inte en av sina svettigaste dagar på jobbet. Han var stabil på de ingripanden han behövde göra. I andra halvlek tvingades han till några svåra räddningar där han fick sträcka ut ordentligt. Men klarade av det utan några större problem. Står allt som oftast rätt i målet.



Felix Beijmo 2

Ingen i backlinjen var dålig i dag. Hela backlinjen gjorde en bra insats och släppte inte till så många lägen för Häcken. Beijmo hade några brytningar där han visade upp ett bra lugn och gick inte bort sig, bland annat löste han en situation mot Alexander Farnerud på ett fint sätt. Helt klart godkänt.



Jacob Une Larsson 2

Une Larsson gör en stabil insats. Han läser spelet på ett bra sätt och står oftast rätt. Jämfört med förra året är det som natt och dag då han var betydligt sämre i sitt positionsspel. Lyssnar mycket på Olsson och det gör att han allt som oftast inte går bort sig, så var det under söndagens match.



Jonas Olsson 3

Kommer bli Djurgårdens viktigaste spelare i år. I matchen mot Häcken höll han ihop backlinjen på ett föredömligt sätt. Han styr och ställer och pratar. Tjafsade en del med ”Crespo Kamara” i Häcken som man ändå gillar. En stark trea.



Elliot Käck 3

Käck löpte konstant hela matchen. Han löpte i korridoren på sin kant från första minut. Han är väldigt viktig för vår offensiv mot Häcken, då Mange Eriksson gärna går in i banan så vi inte tappar bredden. Bra offensiv match från Elliot Käck.



Kerim Mrabti 2 (utbytt 90)

Kerim kämpar och sliter i offensiven men kom inte riktigt loss så som jag hade velat. Han fastnade ofta på sin försvarare eller så fick han börja om.



Kevin Walker 2

Kevin Walker gör en godkänd insats på mittfältet. Han löper mycket i defensiven. Men det märks att han inte är riktigt van att ha en defensiv roll då han drar på sig lite mycket frisparkar. Behöver även få ordning på passningsfoten igen. Med det sagt så tycker jag att det var en godkänd match med tanke på att han inte spelat 90 minuter på ett tag nu under inledningen och försäsongen.



Kim Källström 4

Djurgårdens bästa spelare under matchen. Det är en lite svagare fyra men dock ändå en fyra. Kim styr och ställer vem det är som ska ha bollen. Jag tror inte han missade en enda passning i matchen. En bra insats från herr Källström mot sin gamla klubb.



Othman El Kabir 3 (utbytt 84)

Djurgårdens näst bästa spelare offensivt. Han löper så länge han orkar och är en hot med sin teknik och kan verkligen göra sin gubbe. Hade ett övertag mot sin Häckenförsvare. Minuspoäng för att han slarvar i passningsspelet. Det gör att det blir en stark trea.



Magnus Eriksson 2

Djurgårdens sämsta spelare idag, en svag tvåa. Han pressar bra i försvarsspelet det gör att han blir godkänd. Men offensivt så är han inte där. Han har inte det där flytet som Eriksson kan ha när han är bra. Han fastnat på sina motståndare och slarvar i passningsspelet. Mange behöver rycka upp sig.



Gustav Engvall 2 (utbytt 38)

Han får inte ens en halvlek på sig. Han hinner dock med att hota ett par gånger i djupled, vilket han ska göra och det som han är bra på. Men han lider fortfarande av att inte ha spelat match på så länge. Jag tror att får han bara spela så kommer målen att komma för honom.

I den 38 minuten slog Engvall ihop med en Häckenspelare, de båda spelarna fick byta och förhoppningsvis gick det bra med Engvall.



Tino Kadewere 2 (inbytt 38)

Ersätter Engvall. Han kommer inte riktigt in i matchen tycker jag. Han har lite samma bekymmer som Eriksson, att han fastnar på sin motståndare. Han är inte heller den djupledsspelaren som Engvall är vilket ställer om en del i vårt spel. Men han visar upp ett par goda intentioner under matchen som gör att det räcker till att få godkänt.



Inbytta ej betygsatta spelare.

Jonathan Augustinsson (inbytt 90)

Haruna Garba (inbytt 84)







0 KOMMENTARER 369 VISNINGAR 0 KOMMENTARER369 VISNINGAR ANDREAS EKSTRÖM

2017-04-09 22:07:00

Efter en helg där fotbollen har känts sekundär gästade Djurgården Bravida Arena och BK Häcken i Blårändernas bortapremiär. 2000 Djurgårdare reste till Göteborg och bidrog till en stämning som fick en att undra om man verkligen spelade på bortaplan. Utöver en härlig atmosfär så fick åskådarna se ett fysiskt spel, en hel del gula kort samt en del olyckliga situationer som resulterade i befarade skador.Djurgården spelade 0–0 borta mot BK Häcken under söndagseftermiddagen. Det var en tuff match där hela fem spelare skadade sig allvarligt under matchen.Forum 1891 var under lördagen på plats på Kaknäs för att följa det sista träningspasset innan matchen mot BK Häcken och passade även på att snacka upp matchen med Gustav Engvall.Inför bortamatchen mot Häcken på söndag kommer Özcan genomföra ett formationsbyte till 4-2-3-1 samt några intressanta förändringar i startelvan.Det som skulle ha blivit champagne blev istället till gravöl. Men en premiärmatch är alltid en premiärmatch, och en sådan kommer aldrig att betyda mer än vad vi tillåter den att betyda. Det viktigaste just nu är därför att ha lite tålamod. För det kommer att bli bättre.Den allsvenska premiären var äntligen här under måndagskvällen då IK Sirius gästade Stockholmsarenan under hemmapremiären inför 26 648 åskådare. I Djurgården kom man till matchen med lätta fötter efter ett starkt transferfönster, men efter 90 minuters spel stod det klart att en hel del jobb kvarstår för Özcan Melkemichel och hans ledarstab.Det blåser positiva vindar runt Djurgården och efter ett starkt transferfönster har en del tippat DIF högt i tabellen. Truppen har en fin mix av rutin och talang, föreningens ekonomi är stark och intresset är skyhögt! John Aveskär skriver i sin inför säsongen-krönika om en förening som är påväg framåt!Nu är det äntligen dags. Efter en lång försäsong med ett fantastisk transferfönster av Bosse som toppen på berget och debaclet i Svenska Cupen som djupaste dal. Summa summarum har försäsongen med alla värvningar givit otroliga förhoppningar och med tanke på haussen till i morgon har matchen potential att bli den bästa premiären, tamejfan någonsin!Efter sju sorger till placeringar och åtta bedrövelser. DIF kan äntligen blicka framåt mot en ny tid i klubbens historia. Gustaf Franz skriver i sin inför säsongen-krönika om en cirkel som är sluten.Forum 1891 fick under fredagskvällen en längre pratstund med nyförvärvet Felix Beijmo som berättar om flytten till Djurgården, framtiden och premiären mot Sirius. - Jag har faktiskt varit inne en del på YouTube sedan jag blev klar och kollat klipp på Djurgårdens supportrar. Jag förväntar mig en högklassig stämning på måndag!