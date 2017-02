Spelarbetyg: BP - Djurgården

Djurgården skickades ut ur Svenska Cupen då man inte lyckades besegra Brommapojkarna på Stockholmsarenan. Slutresultatet skrevs till 1-1 i en match som kunde slutat hur som helst. Blårändernas svaga defensiv fortsätter att ge huvudbry, samtidigt som man saknar spets på forwardssidan. Bosse Andersson behöver förstärka laget, samtidigt som Özcan Melkemichel och Ivan Ristic har en hel del att slipa på inför den Allsvenska premiären.

5 = Mästerlig4 = Mycket Bra3 = Bra2 = Godkänd1 = DåligSett till backlinjen han har att jobba med kan man tycka att "Isak" nästan förtjänar ett högre betyg. Gör en superräddning i samband med ledningsmålet, och gör verkligen allt han kan för att förhindra det. Ser väldigt stabil ut under hela matchen och räddar Djurgården vid några tillfällen. Ska man anmärka någonting så är väl spelet med fötterna inte det vassaste alltid, men det är tydligt att Isaksson är en klassmålvakt.(Ut 85)Svår att bedömma. Gör inte bort sig defensivt individuellt, även om det var lite på håret i samband med en nick till Isaksson. Det är däremot tydligt att Djurgårdens kollektiva försvar är obefintligt, något som syns tydligt i samspelet med mittbackarna. Borde fyllt på mer framåt dessutom, men Tim blir knappt godkänd ändå.Herregud, vilken hönsgård i mittförsvaret. Kebba kan rädda en del med sin snabbhet men vi ska vara tacksamma att BP endast gjorde ett mål. Svag i markeringsspelet och katastrofal i luftrummet. Varje motståndarhörna resluterade i en nick mot Djurgårdens mål, och avsaknaden av en bra huvudspelare är enorm.Hade några bra brytningar, men markeringen i vissa situationer är på alldeles för låg nivå. Likt Ceesay hade Hansson enorma problem att vinna luftdueller, och varje inlägg samt fast situation kändes farlig. Samspelet mellan Ceesay och Hansson är dessutom obefintligt, något som syntes tydligt i samband med BP:s mål. Till herrarnas försvar dock så har de aldrig spelat tillsammans i mittlåset förut, men samtidigt har de tränat tillsammans i drygt 6-7 månader så helt obekanta kan man inte säga heller.Vad har hänt? Elliots styrka har alltid varit i det offensiva spelet, men idag gick allt åt fanders för vänsterbacken. En direkt säkerhetsfara defensivt och slog felpass på felpass i offensiven. Slarvig och formsvag, något som förhoppningsvis hinner ändras till säsongsstarten.(Ut 57)Slår i för sig en fin assist till Mrabtis kvittering, men i övrigt är det en riktigt svag insats av Walker. Slarvig i passningsspelet och den hörnan han fick lägga var bedrövlig. Formsvag, och måste verkligen upp i nivå fort om han inte vill förlora sin plats till Jesper Karlström som gjorde ett piggt inhopp.Riktigt fint passningsspel och Kim är så fruktansvärt trygg med bollen, men idag kom det inte lika många öppnande passningar framåt som senast mot Degerfors . Riktigt fina krossbollar och fasta situationer, men sett till det Kim visade senast så vet vi att han håller betydligt högre klass. Klumpig nedsparkning i slutet som kunde resulterat i ett gult kort som hade blivit lagkaptenens andra, men att Johan Hamlin var värdelös såg alla idag.Målskytt igen och ska vi lyfta fram något positivt så såg Kerim betydligt piggare ut efter sitt mål. Förhoppningsvis var detta vad han behövde. Var väldigt osynlig under första halvlek men under den andra så kom Mrabti igång och hade en del fina kombinationer med Källström och Eriksson. Kunde även avgjort mot slutet, men tyvärr tog nicken i stolpen. Ett stort steg i rätt riktning för Kerim dock, något vi får ta med oss!Nej, "Mange" får inte till det idag. Väljer för svåra alternativ och gör det för krångligt för sig själv samt sina lagkamrater. Får inte riktigt till det framåt, och det syns att formen inte riktigt är på topp än. Klumpig i några närkamper och orsakar en del onödiga frisparkar. Väldigt duktig på att hålla i bollen under press och sliter för allt han är värd, men vi måste även få slutprodukter i anfallsspelet.Formsvag, och det är tydligt. Det som såg så lovande ut i Portugal ser som bortblåst ut nu, och Othman får inte alls till det i den sista tredjedelen. Hade problem med att komma förbi Felix Beijmo , och de gångerna han lyckades någonlunda blev inspelen alldeles för svaga. Othman kan mycket bättre och förhoppningsvis kan han, likt Magnus Eriksson samt många andra, hitta formen igen lagom till den Allsvenska starten.(Ut 65)Det blev ingen ketchupeffekt i målproduktionen för Jawo, tyvärr. Snabbheten finns inte där längre, något som är fruktansvärt tydligt i djupledsspelet och i presspelet. Alldeles för trubbig i boxen, och anfallaren ser helt otajmad ut i allt han gör egentligen. Visst gör Jawo en fin vändningsfint och vinner tillbaka en-två bollar, men han är forward idag och ingen defensiv mittfältare. Det säger även en del när den enda naturliga anfallaren blir utbytt i den 65:e minuten när man jagar ett mål...(In 57)Karlström ersätter Walker med ett riktigt fint inhopp, och den unge mittfältaren såg fruktansvärt spelsugen ut. Visar upp ett riktigt fint passningsspel med många öppnande passningar och krossbollar. Bör även han starta mot Helsingborg , då "Karlis" gjorde ett väldigt spännande inhopp.(In 65)Ett väldigt positivt inhopp återigen av ytterbacken. Fin passningsfot, fin teknik och hanterar sina defensiva uppgifter utan problem även om man ska tänka på att det var i en tid på matchen där Brommapojkarna började backa hemmåt. Borde kanske blivit målskytt efter ett inspel i boxen, men Augustinssons avslut tog i ribban. Piggt inhopp dock, och "Jonis" bör starta nästa match mot Helsingborg!(In 85) spelade för kort tid för att betygsättas. Tommi Vaiho , Souleymane Kone, Besard Sabovic , Joseph Ceesay